Today Rasi Phalalu: ఈ రాశుల వారికి గృహ, వాహన యోగం.. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగం!
ఈ రాశి ఫలాలు 9.08.2025 శనివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు నత్తనడకన సాగుతాయి. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. వృత్తి, వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులకు అదనపు బాధ్యతలు తప్పవు. కంటి సంబంధిత సమస్యలు బాధిస్తాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వివాదాలకు సంబంధించి ముఖ్యమైన విషయాలు సేకరిస్తారు. రాజకీయ నాయకులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ఇంటి నిర్మాణ ఆలోచనలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. బంధు మిత్రుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపారాలు సజావుగా సాగుతాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఆదాయానికి మించి ఖర్చులుంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ తప్పదు. అనవసర వస్తువులపై డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తన చికాకు కలిగిస్తుంది. వ్యాపార ప్రారంభానికి అడ్డంకులు తప్పవు. అనుకోని ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఉద్యోగాల్లో నిరుత్సాహ వాతావరణం ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
ప్రణాళిక ప్రకారం పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. సోదరులతో ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. విలువైన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఉద్యోగాల్లో పని ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ యోగం ఉంది.
సింహ రాశి ఫలాలు
నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించి అనుకున్న విధంగా పూర్తి చేస్తారు. నూతన గృహ, వాహన యోగం ఉంది. వ్యాపారాల్లో లాభాలు అందుకుంటారు. విద్యార్థుల ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు ఆశాజనకంగా సాగుతాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్య సమస్యలు చికాకు తెప్పిస్తాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు మందగిస్తాయి. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. అవసరానికి చేతిలో డబ్బు ఉండదు. వ్యాపారాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగులకు శ్రమ పెరుగుతుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
బంధువులతో స్వల్ప విభేదాలు కలుగుతాయి. ప్రయాణాల్లో మరింత జాగ్రత్త వహించాలి. కుటుంబ సభ్యులతో దైవదర్శనాలు చేసుకుంటారు. వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులకు ట్రాన్స్ ఫర్ సూచనలు ఉన్నాయి. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు నిరుత్సాహ పరుస్తాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఆప్తుల నుంచి కీలక సమాచారం అందుతుంది. ముఖ్య వ్యవహారాల్లో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. సమాజంలో మీ విలువ మరింత పెరుగుతుంది. ఆలయ దర్శనాలు చేసుకుంటారు. ఆకస్మిక ధనలాభ సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగాలు ఆశాజనకంగా సాగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగులకు అరుదైన అవకాశాలు అందుతాయి. చేపట్టిన వ్యవహారాల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. పాతబాకీలు వసూలవుతాయి. ఇతరులకు సహాయం చేస్తారు. వ్యాపారాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాల్లో వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. నూతన వాహన యోగం ఉంది.
మకర రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఉంటాయి. బంధువులతో వివాదాలు సర్దుమణుగుతాయి. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితం కనిపించదు. దాయాదులతో ఆస్తి వివాదాలు కలుగుతాయి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాల్లో చికాకులు తప్పవు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
మిత్రులతో స్వల్ప వివాదాలు ఉంటాయి. అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. స్ధిరాస్తి వివాదాలకు సంబంధించి జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబ సభ్యులకు మీ ఆలోచనలు నచ్చవు. వ్యాపారాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగాల్లో ఇతరుల నుంచి ఇబ్బందులు తప్పవు.
మీన రాశి ఫలాలు
చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకుంటారు. సంఘంలో ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. చేపట్టిన పనులు సజావుగా సాగుతాయి. వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. వ్యాపారాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులకు అధికారుల అనుగ్రహంతో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి.