నేడు ఈ రాశివారికి ఆకస్మిక ధనలాభం కలుగుతుంది.. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 8.10.2025 బుధవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు అప్రయత్నంగా పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఆశాజనకంగా సాగుతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులకు నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయటా పరిస్థితులు కొంత నిరుత్సాహపరుస్తాయి. శ్రమతో కానీ పనులు పూర్తికావు. బంధుమిత్రుల నుంచి అందిన సమాచారం ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో చిన్నపాటి చికాకులు తప్పవు.
మిథున రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన వ్యవహారాలలో విజయం సాధిస్తారు. పిల్లల పెళ్లి విషయంలో అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. నూతన వాహన కొనుగోలు చేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు విస్తృతమవుతాయి. ఆకస్మిక ధనలాభం కలుగుతుంది. వ్యాపారాలలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగులకు అధికారుల అనుగ్రహం కలుగుతుంది. సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు తొలుగుతాయి. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. నూతన కార్యక్రమాలను ప్రారంభిస్తారు. చేపట్టిన పనులలో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నూతన ప్రోత్సహకాలు అందుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
కొన్ని వ్యవహారాలు మందగిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి అంతగా అనుకూలించదు. దూరప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అకారణంగా వివాదాలు కలుగుతాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
దూర ప్రయాణాలు వాయిదా పడతాయి. కీలక వ్యవహారాలలో రెండు రకాల ఆలోచన వల్ల ఇబ్బందులు తప్పవు. బంధుమిత్రులు మీ మాటతో విభేదిస్తారు. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయడం మంచిదికాదు. వ్యాపారాలలో నూతన పెట్టుబడులు సకాలంలో అందక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు.
తుల రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు సాఫీగా సాగుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. విలువైన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. సంఘంలో ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యత నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. వ్యాపారాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
కీలక వ్యవహారాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. అనుకున్న సమయానికి అనుకున్న విధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. బంధుమిత్రులతో సఖ్యతగా వ్యవహరిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఆలయ దర్శనాలు చేసుకుంటారు. వ్యాపారాలలో సమస్యలను అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో హోదాలు పెరుగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక లావాదేవీలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఇంటా బయటా బాధ్యతలు మరింత చికాకు కలిగిస్తాయి. స్వల్ప అనారోగ్య సూచనలు ఉన్నాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులకు ట్రాన్స్ ఫర్ సూచనలు ఉన్నాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. సొంత నిర్ణయాలు కలిసిరావు. కుటుంబ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పని ఒత్తిడి అధికమై విశ్రాంతి లభించదు. వ్యాపారాలు కొంత నిదానంగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగులు మరింత శ్రమించాల్సి ఉంటుంది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
అనుకున్న పనులలో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. ఇంటా బయట మీ మాటకి విలువ పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి గతం కంటే మెరుగవుతుంది. ప్రయాణాలలో నూతన పరిచయాలు కలుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు.
మీన రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ అధికమవుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలించదు. దూర ప్రయాణాల వల్ల శారీరక శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలపై దృష్టి సారించడం మంచిది. వృథా ఖర్చుల విషయంలో పునరాలోచన చేయాలి. ఉద్యోగాల్లో తోటివారి ప్రవర్తన కొంత చికాకు కలిగిస్తుంది.