Today Rasi Phalalu: నేడు ఈ రాశివారికి జీవిత భాగస్వామి ద్వారా కీలక విషయాలు తెలుస్తాయి!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 06.02.2026 శుక్రవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయటా బాధ్యతలు పెరిగినా సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. ఆప్తుల కలయిక ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలిస్తుంది. సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పనితీరుతో అధికారులను ఆకట్టుకుంటారు. వ్యాపారాల్లో లాభాలు అందుకుంటారు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
దీర్ఘకాలిక సమస్యలను పరిష్కరించుకుంటారు. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. కొన్ని నిర్ణయాలు మానసికంగా ఆనందం కలిగిస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆర్థికంగా అనుకూలం.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఆకస్మిక ధనలాభం కలుగుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు ఆశాజనకంగా సాగుతాయి. దూరప్రాంత బంధుమిత్రుల నుంచి అందిన సమాచారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించి సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. వృథా ఖర్చుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఉద్యోగ వాతావరణం అనుకూలిస్తుంది.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
చిన్ననాటి మిత్రులతో వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. స్థిరాస్తి వివాదాలు కొలిక్కి వస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. జీవిత భాగస్వామి నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. ఇంటా బయటా ఉత్సాహకర వాతావరణం ఉంటుంది. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యుల నుంచి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. సంతానం విద్యా విషయాలలో శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. రుణ బాధలు కొంత వరకు తొలగుతాయి. నూతన వస్త్ర వస్తు లాభాలు పొందుతారు. కొన్ని పనుల్లో ధైర్యంగా వ్యవహరించి లాభాలు పొందుతారు.
కన్య రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తి చేస్తారు. నూతన వ్యాపార ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. మిత్రుల నుంచి అవసరానికి డబ్బు సహాయం లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగుతారు. వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
దూరపు బంధువుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. ఆకస్మిక ధనలాభ సూచనలు ఉన్నాయి. సోదరుల నుంచి ఆశించిన సహాయం లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయడం మంచిదికాదు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తారు. ఇతరుల విషయంలో జోక్యం చేసువడం మంచిది కాదు. జీవిత భాగస్వామి ద్వారా కీలక విషయాలు తెలుస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో సమస్యలు ఎదురైనప్పటికీ నిదానంగా పరిష్కరించుకుంటారు. సంతాన విద్యా విషయాలపై దృష్టి సారించడం మంచిది.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
పాత మిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో స్వల్ప లాభాలు అందుకుంటారు. ఇంటా బయటా సమస్యలను అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. దైవ సేవా కార్యక్రమాలకు డబ్బు సహాయం అందిస్తారు. ఉద్యోగులు ఉన్నత పదవులు పొందుతారు. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
బంధు మిత్రుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. ఆర్థిక లావాదేవీలు ఆశాజనకంగా సాగుతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించి సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో శుభవార్తలు అందుతాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు. భూ సంబంధిత క్రయ విక్రయాల్లో లాభాలు అందుకుంటారు. మిత్రులతో ఏర్పడిన వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. నూతన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో ఆర్థిక సాయం అందుతుంది. ఉద్యోగాలు అనుకూలం.
మీన రాశి ఫలాలు
స్థిరాస్తి విషయంలో సోదరులతో నూతన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. ప్రయాణాలలో కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడుతాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాల ప్రస్తావన వస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు కలిసివస్తాయి. వాహన యోగం ఉంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో టైంకి పనులు పూర్తి చేస్తారు.