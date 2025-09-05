నేడు ఈ రాశివారు జీవిత భాగస్వామి సలహాతో ముందుకు సాగడం మేలు!
ఈ రాశి ఫలాలు 5.09.2025 శుక్రవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులలో జాప్యం కలుగుతుంది. ఇంటా బయటా సమస్యలు పెరుగుతాయి. డబ్బు విషయాల్లో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఆరోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. వ్యాపారంలో జీవిత భాగస్వామి సలహా తీసుకోవడం మంచిది. నూతన కార్యక్రమాల ప్రారంభానికి అవరోధాలు కలుగుతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
అన్ని రంగాల వారికి లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా పురోగతి సాధిస్తారు. దీర్ఘకాలిక రుణాలు తీర్చి ఊరట చెందుతారు. విలువైన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ప్రయాణాలలో కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడుతాయి. వాహనం నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
మిథున రాశి ఫలాలు
వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. గృహ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. క్రయ విక్రయాలలో స్వల్ప లాభాలు అందుకుంటారు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది. బంధు మిత్రులతో చర్చలు అనుకూలిస్తాయి. సన్నిహితుల నుంచి ఆహ్వానాలు అందుతాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యులతో విందు వినోదాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. సన్నిహితుల నుంచి కీలక సమాచారం అందుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అదనపు పనిభారం ఉన్నప్పటికీ నిదానంగా పూర్తిచేస్తారు. వ్యాపారాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగులకు అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. స్నేహితుల నుంచి శుభాకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు ఉన్నత పదవులు లభిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం విషయంలో శుభవార్తలు అందుతాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
అప్పులు తీర్చి మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో విశేషంగా పాల్గొంటారు. నూతన వ్యాపార ప్రారంభానికి శ్రీకారం చుడతారు. ఉద్యోగాలలో స్వల్ప మార్పులు ఉంటాయి. ఆకస్మిక ధనలాభం కలుగుతుంది. ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
సన్నిహితులతో చాలా కాలంగా ఉన్న వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. నిరుద్యోగులకు నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపార వ్యవహారాలలో ఆకస్మిక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా పడుతాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో చిన్నపాటి ఇబ్బందులు కలుగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. సమాజంలో ప్రముఖుల నుంచి ఊహించని ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వాహనాలు నడిపే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారుల అనుగ్రహం వల్ల ఉన్నత పదవులు లభిస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
దూరప్రాంత బంధుమిత్రుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు మరింత ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. పిల్లల చదువు విషయాలు సంతృప్తినిస్తాయి. ఉద్యోగులకు శాలరీ విషయంలో శుభవార్తలు అందుతాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక ఇబ్బందులను అధిగమిస్తారు. దీర్ఘకాలిక రుణాలను కొంత వరకు తీర్చుతారు. దూరప్రాంత బంధు మిత్రుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నూతన పెట్టుబడులు లభిస్తాయి. పిల్లల చదువు, ఉద్యోగం విషయంలో శుభవార్తలు అందుకుంటారు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనుల్లో జాప్యం ఉన్నప్పటికీ సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. మిత్రులతో కొన్ని విషయాలలో విభేదాలు వస్తాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఇంట్లో శుభకార్యాల ప్రస్తావన వస్తుంది. విలువైన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. దైవ చింతన పెరుగుతుంది.
మీన రాశి ఫలాలు
వృత్తి, ఉద్యోగాలు అనుకూలం. పాత మిత్రులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. బయట కొన్ని సంఘటనలు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తాయి. శుభకార్యాల కోసం డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. చిన్న తరహా పరిశ్రమలకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి.