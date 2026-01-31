Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. కొత్త పరిచయాలతో మేలు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 31.01.2026 శనివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఆర్థికంగా మరింత మెరుగైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. నూతన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఇంటాబయటా కొత్త ప్రణాళికలు అమలు చేస్తారు. చేపట్టిన పనుల్లో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. బంధువుల నుంచి ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఆశించిన పురోగతి లభిస్తుంది. ఉద్యోగ వాతావరణం ఉత్సాహంగా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. బంధుమిత్రులతో వివాదాలు ఉంటాయి. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు కలిసివస్తాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారులతో సమస్యలు కలుగుతాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఆప్తుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. దూరపు బంధువుల కలయిక ఆనందం కలిగిస్తుంది. చేపట్టిన పనులలో మీ శ్రమ ఫలిస్తుంది. నూతన వ్యక్తులతో పరిచయాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి. ఇంటాబయటా నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుకుంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో లాభాలు పొందుతారు. ఉద్యోగులు వివాదాలు తీరి ఊరట చెందుతారు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
రాజకీయ సంబంధిత సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. నూతన ఉద్యోగ యత్నాలు కలిసివస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. మీ పని తీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు.
సింహ రాశి ఫలాలు
దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. బంధుమిత్రులతో అకారణంగా వివాదాలు కలుగుతాయి. సోదరుల నుంచి డబ్బు పరమైన ఇబ్బందులు ఉంటాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో గందరగోళ పరిస్థితులు ఉంటాయి. వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో పరిస్థితులు అనుకూలించవు. శ్రమతో కానీ పనులు పూర్తి కావు. బంధుమిత్రులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. డబ్బుకు సంబంధించిన ఆలోచనలో స్థిరత్వం ఉండదు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో ఊహించని సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు ఫలించవు.
తుల రాశి ఫలాలు
ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో దైవ దర్శనాలు చేసుకుంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మీ శ్రమ ఫలిస్తుంది. స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. నూతన కార్యక్రమాలను ప్రారంభించి సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారాలలో చికాకులు అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులలో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. ఆకస్మిక ధనలాభ సూచనలు ఉన్నాయి. పాత విషయాలు జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుంటారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో స్నేహితుల సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. కొత్త పరిచయాలతో మేలు జరుగుతుంది. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో అంచనాలు నిజమవుతాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
దైవ సంబంధిత కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు ఉంటాయి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయటం మంచిది. చేపట్టిన పనులలో జాప్యం కలుగుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో కొంత అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు కలుగుతాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
ఆధ్యాత్మిక చింతన కలుగుతుంది. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు ఫలించవు. చేపట్టిన పనులలో స్థిరమైన ఆలోచనలు చేయలేరు. ఇంటా బయటా బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఒడిదుడుకులు తప్పవు. ప్రయాణాలలో వాహన ఇబ్బందులు ఉంటాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
కీలక వ్యవహారాల్లో నూతన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యతగా వ్యవహరించి మీ మాటకు విలువ పెంచుకుంటారు. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారాలలో నూతన నిర్ణయాలు తీసుకొని లాభాలు అందుకుంటారు. సంతాన ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు సానుకూలంగా సాగుతాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
దూర ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. శ్రమకు తగిన ఫలితం దక్కదు. చిన్ననాటి మిత్రులతో వివాదాలు కలుగుతాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో చికాకులు తొలగుతాయి.