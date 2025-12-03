నేడు ఈ రాశివారు జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 3.12.2025 బుధవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. రావాల్సిన డబ్బు టైంకి చేతికి అందదు. నూతన వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు వాయిదా వేస్తారు. వ్యాపార విస్తరణకు ఆటంకాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారులతో చర్చలు ఫలించవు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులలో జాప్యం కలిగినా నిదానంగా పూర్తి చేస్తారు. నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. సంతాన విద్యా విషయాలపై దృష్టి సారించడం మంచిది. ఆర్థిక వ్యవహారాలలో ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో సోదరుల సహాయ సహకారాలు అందుతాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ఇంట్లో కొందరు మాటలు మానసికంగా చికాకు కలిగిస్తాయి. ప్రయాణాలు వాయిదా పడతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పనిభారం తప్పదు. గృహ నిర్మాణ పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. బంధుమిత్రులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
దూర ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా సాగుతాయి. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితం పొందుతారు. వ్యాపారాలలో ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారుల అనుగ్రహం పొందుతారు. నిరుద్యోగులకు నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాలలో పని ఒత్తిడి వల్ల తగిన విశ్రాంతి ఉండదు. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులు పెరుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ఇతరుల వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోకపోవడం మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో వైద్య సంప్రదింపులు అవసరమవుతాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యులతో శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. గృహ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. ఉద్యోగాలలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఇంట్లో సంతాన వివాహ ప్రస్తావన వస్తుంది. కొన్ని రంగాల వారికి అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగులు కొంత కష్టం మీద నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఓర్పుతో వ్యవహరించాలి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. ఇతరులపై మీ అభిప్రాయం మార్చుకోవడం మంచిది.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అవగాహన లోపించి మనస్పర్థలు వస్తాయి. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు నత్తనడకన సాగుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో కొన్ని విషయాల గురించి చర్చిస్తారు. చేపట్టిన పనులలో ఆటంకాలు ఉంటాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు అందుకుంటారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాలలో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ప్రయాణాలలో వాహన ప్రమాద సూచనలు ఉన్నాయి. దాయాదులతో స్థిరాస్తి తగాదాలు ఉంటాయి. సంతానం విద్యా విషయాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది.
మకర రాశి ఫలాలు
భూ క్రయ విక్రయాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒక వ్యవహారంలో సోదరులతో విభేదిస్తారు. ఉద్యోగాల్లో ఇతరుల నుంచి విమర్శలు తప్పవు. వృథా ఖర్చులను అదుపులో పెట్టుకోవాలి. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తికావు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
సంఘంలో విశేషమైన ఆదరణ పెరుగుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారులతో సఖ్యతగా వ్యవహరించి పనులు పూర్తిచేస్తారు. నిరుద్యోగులు ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. ఇతరుల సహాయ సహకారాలతో కొన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు.
మీన రాశి ఫలాలు
భూ సంభందిత వ్యవహారాలలో తగాదాలు చికాకు కలిగిస్తాయి. సంతానంతో మాట పట్టింపులుంటాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మిశ్రమ ఫలితాలుంటాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాలకు డబ్బు సహాయం చేస్తారు. ఆర్ధిక లావాదేవీలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. వ్యాపార భాగస్వాముల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.