- Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారు ముఖ్యమైన విషయాల్లో జీవిత భాగస్వామి సలహా తీసుకోవడం మంచిది!
Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారు ముఖ్యమైన విషయాల్లో జీవిత భాగస్వామి సలహా తీసుకోవడం మంచిది!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 25.03.2026 బుధవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
నూతన వస్తు వాహన లాభాలు పొందుతారు. పాత మిత్రులతో సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. చేపట్టిన వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆప్తుల ద్వారా ముఖ్యమైన విషయాలు తెలుస్తాయి. ఇంటి వాతావరణం ఆనందంగా ఉంటుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు అనుకూలిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో సమస్యలు తొలగి ఊరట పొందుతారు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల నష్టాలు తప్పవు. చేపట్టిన పనులు మరింత మందకొడిగా సాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. దూర ప్రయాణాల వల్ల వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. ఉద్యోగులకు పనిభారం తప్పదు.
మిథున రాశి ఫలాలు
కుటుంబ విషయాలలో మాటపట్టింపులు తొలగుతాయి. రావాల్సిన సొమ్ము సకాలంలో చేతికి అందుతుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు అనుకున్న సమయానికి పూర్తి చేస్తారు. నూతన వాహనం యోగం ఉంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో అంచనాలకు మించి లాభాలు అందుకుంటారు. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికపరమైన ఒడిదుడుకుల నుంచి బయటపడతారు. చేపట్టిన పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. నిరుద్యోగులకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగులకు అధికారుల అనుగ్రహం కలుగుతుంది.
సింహ రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుంది. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. నూతన రుణ ప్రయత్నాలు అంతగా కలిసిరావు. వృత్తి, వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులకు ట్రాన్స్ ఫర్ సూచనలు ఉన్నాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. అన్నదమ్ములతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనులలో స్వల్ప అవరోధాలుంటాయి. ఇంటా బయటా రుణపరమైన ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో భాగస్వాములతో వివాదాలకు వెళ్లకపోవడం మంచిది. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగులకు పని ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
నూతన వాహన కొనుగోలు యత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యత పెరుగుతుంది. దూర ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగులకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. కొన్ని ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో జీవిత భాగస్వామి సలహా తీసుకోవడం మంచిది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఆశించిన పురోగతి లభిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
సమాజంలో ప్రముఖుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. ఆర్థికంగా మెరుగైన వాతావరణం ఉంటుంది. అవసరానికి బంధుమిత్రుల నుంచి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో సొంత నిర్ణయాలు కలిసివస్తాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారుల గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారాలు లాభదాయకం.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాల్లో కొత్త సమస్యలు వస్తాయి. ఉద్యోగులకు విశ్రాంతి లభించదు. కుటుంబ సభ్యులతో అకారణంగా మాటలు పడాల్సి వస్తుంది. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులుంటాయి. మిత్రులతో మాటపట్టింపులుంటాయి. వాహన ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి.
మకర రాశి ఫలాలు
దూరపు బంధువుల నుంచి ఊహించని మాటలు వినాల్సి వస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు నిదానంగా సాగుతాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయటా మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. దూర ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. గృహ నిర్మాణ పనులు వేగవంతం చేస్తారు. ముఖ్యమైన పనులు అప్రయత్నంగా పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారాల్లో ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు. ఉద్యోగులకు అదనపు బాధ్యతలు ఉన్నపటికీ నిదానంగా పూర్తిచేస్తారు.
మీన రాశి ఫలాలు
అవసరానికి చేతిలో డబ్బు ఉండదు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితం దక్కదు. కుటుంబ సభ్యుల మాటలు మానసికంగా బాధిస్తాయి. ఉద్యోగ వాతావరణం చికాకుగా ఉంటుంది. నిరుద్యోగ యత్నాలు కొంత మందకొడిగా సాగుతాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.