Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారికి జీవిత భాగస్వామితో గొడవలు తప్పవు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 25.12.2025 గురువారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారులను సైతం మీ పనితీరుతో ఆకట్టుకుంటారు. ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది. వ్యాపారాలలో విశేషమైన లాభాలు అందుతాయి. కొన్ని సంఘటనలు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తాయి. సమాజంలో పేరు కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
దూర ప్రయాణాలలో ఆటంకాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు తప్పవు. వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. నూతన వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు మందగిస్తాయి. బంధుమిత్రులతో మాట పట్టింపులుంటాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఆర్థికంగా అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఆప్తుల నుంచి విలువైన సమాచారం అందుతుంది. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాల్లో కీలక నిర్ణయాలు అమలుచేస్తారు. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు సర్దుమణుగుతాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
సన్నిహితులతో దైవ దర్శనాలు చేసుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులకు మీ ఆలోచనలు నచ్చే విధంగా ఉంటాయి. చేపట్టిన పనులలో జాప్యం కలిగినప్పటికీ నిదానంగా పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో శ్రమ పెరుగుతుంది. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. స్థిరాస్తి ఒప్పందాలు అంతగా కలిసిరావు.
సింహ రాశి ఫలాలు
వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. దైవానుగ్రహంతో కొన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నపాటి మాట పట్టింపులు ఉంటాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు వాయిదా పడతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అదనపు పని భారం వల్ల తగిన విశ్రాంతి లభించదు. దైవ చింతన పెరుగుతుంది.
కన్య రాశి ఫలాలు
బంధు మిత్రులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ప్రయాణాలలో ప్రమాద సూచనలు ఉన్నాయి. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు మందగిస్తాయి. ఉద్యోగులకు ఊహించని ట్రాన్స్ ఫర్లు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది. వ్యాపార వ్యవహారాలు నిరుత్సాహ పరుస్తాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
ఆరోగ్యం విషయంలో వైద్యుల సంప్రదింపులు అవసరమవుతాయి. ఇంటా బయటా గందరగోళ పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఒక వ్యవహారంలో జీవిత భాగస్వామితో వివాదాలు కలుగుతాయి. విద్యార్థుల పరీక్ష ఫలితాలు నిరుత్సాహ పరుస్తాయి. ఉద్యోగులకు పని ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. అవసరానికి చేతిలో డబ్బు ఉండదు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఆదాయ మార్గాలు విస్తృతమవుతాయి. దూర ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో తోటివారి సహాయ సహకారాలతో కొన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు. చేపట్టిన పనులలో అవరోధాలు తొలగుతాయి. దీర్ఘ కాలిక రుణ ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
కుటుంబ పెద్దల నుంచి ఊహించని సమస్యలు కలుగుతాయి. సంతాన ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. బంధు మిత్రులతో స్వల్ప వివాదాలు కలుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతల వల్ల తగిన విశ్రాంతి ఉండదు. వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు పొందుతారు. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
మకర రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది. రుణ యత్నాలు మందగిస్తాయి. తల్లి తరపు బంధువులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా పడతాయి. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు మందగిస్తాయి. దైవ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. రావాల్సిన సొమ్ము సకాలంలో చేతికి అందక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయటా పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో శుభకార్యాల గురించి చర్చిస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. నిరుద్యోగులకు సన్నిహితుల సహాయ సహకారాలతో ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారాలలో నూతన పద్ధతులను అవలంబించి లాభాలు అందుకుంటారు.
మీన రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాలలో అధికారులతో వాదనలకు వెళ్లకపోవడం మంచిది. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులు పెరుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు సమస్యాత్మకంగా ఉంటాయి. కంటి సంబంధిత సమస్యలు బాధిస్తాయి. కొన్ని వ్యవహారాలలో ఇతరుల నుంచి వ్యతిరేకత తప్పదు.