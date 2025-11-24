నేడు ఓ రాశివారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. ప్రముఖులతో పరిచయాలు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 24.11.2025 సోమవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
బంధువులతో ఏర్పడిన వివాదాలను పరిష్కారమవుతాయి. ఉద్యోగాలలో ఆశించిన ట్రాన్స్ ఫర్ లు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో జాప్యం కలిగినా నిదానంగా పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు కలిసివస్తాయి. ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలలో పెట్టుబడులకు తగిన లాభాలు దక్కుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. తండ్రి తరపు బంధువుల నుంచి డబ్బు సహాయం అందుతుంది. భూ క్రయ విక్రయాలలో లాభాలు పొందుతారు.
మిథున రాశి ఫలాలు
దూర ప్రాంత బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. ఇంటా బయటా చికాకులు తొలగుతాయి. సంతానానికి నూతన విద్యా ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. వాహన ప్రయాణాలలో తొందరపాటు పనికిరాదు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాలలో అధికారులతో చర్చలు ఫలిస్తాయి. నూతన పనులకు శ్రీకారం చుట్టి సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. సోదరుల నుంచి ధన, వస్తులాభాలు పొందుతారు. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆర్థికంగా అనుకూలం. వృత్తి, వ్యాపారాలు అభివృద్ధి బాటలో సాగుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. గృహ నిర్మాణ పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. దూరప్రాంతాల నుంచి అందిన ఒక వార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది.
కన్య రాశి ఫలాలు
విద్యార్థులకు నూతన విద్యావకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుకుంటారు. బంధు మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. స్థిరాస్థి కొనుగోలు చేస్తారు. కీలక నిర్ణయాలలో సొంత ఆలోచనలు కలిసివస్తాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. బందు మిత్రులతో ఏర్పడిన వివాదాలను పరిష్కరించుకుంటారు. నూతన వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. చేపట్టిన పనులు నిదానంగా పూర్తిచేస్తారు. భూ, క్రయ విక్రయాలలో స్వల్ప లాభాలు అందుతాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
కొత్త పరిచయాలు ఉత్సాహన్నిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో శుభకార్యాలలో చురుకుగా పాల్గొంటారు. సోదరులతో భూ వివాదాలు తీరుతాయి. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. వ్యాపారాలు ప్రారంభించి లాభాలు అందుకుంటారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాలలో అధికారులతో ఉన్న వివాదాలు సమసిపోతాయి. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. విలువైన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ముఖ్యమైన వ్యవహరాలలో ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతారు. బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. ఆర్థిక లావాదేవీలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. జీవిత భాగస్వామి సహాయంతో కొన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు. చేపట్టిన పనులో జాప్యం కలిగినా నిదానంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగాలలో ఉన్న సమస్యలు తొలగుతాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలలో విశేషమైన లాభాలు అందుకుంటారు. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలలో ఆటంకాలు ఎదురైనా సన్నిహితుల సహాయంతో పూర్తి చేస్తారు. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ప్రముఖుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో కీలక సమాచారం అందుతుంది.
మీన రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యులతో విందు, వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆకస్మిక ధనలాభాలు పొందుతారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు విస్తృతమవుతాయి. చేపట్టిన పనులలో కార్య సిద్ధి కలుగుతుంది. వివాదాలకు సంబంధించి దూర ప్రాంత బంధువుల నుంచి కీలక సమాచారం అందుతుంది.