Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారు డబ్బు విషయాల్లో ఇతరులకు మాట ఇవ్వడం మంచిది కాదు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 02.01.2025 శుక్రవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
బంధువులతో వివాదాలు కలుగుతాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. తల్లి తరపు వాహన ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. వృత్తి వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి. చేపట్టిన పనులలో జాప్యం కలుగుతుంది. విద్యా విషయాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
అన్నివైపుల నుంచి ఆదాయం అందుతుంది. ఇంటా బయటా సంతోషకర వాతావరణం ఉంటుంది. నూతన వస్త్ర, వస్తు లాభాలు పొందుతారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. వాహన యోగం ఉంది. సంతాన విద్యా, ఉద్యోగ విషయాల్లో శుభవార్తలు అందుతాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలలో సరైన నిర్ణయం తీసుకోలేరు. కొన్ని ఆలోచనలు ఇబ్బందికి గురిచేస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో చిన్ననాటి మిత్రులతో కలిసి పాల్గొంటారు. ఇతరులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. వృథా ఖర్చులు చేదాటిపోతాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలలో ధైర్యంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ముఖ్యమైన పనులలో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగాలలో నూతన అవకాశాలు అందుతాయి. నిరుద్యోగుల కష్టం ఫలిస్తుంది కుటుంబ విషయంలో నూతన ఆలోచనలు అమలు చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశించిన రీతిలో ఉంటుంది.
సింహ రాశి ఫలాలు
వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మీ శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభించదు. చేపట్టిన పనులలో అవాంతరాలు కలుగుతాయి. కుటుంబంలో కొంతమంది ప్రవర్తన ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలలో సొంత ఆలోచనలు కలిసిరావు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఉన్నత పదవులు పొందుతారు. ఆర్థిక పరమైన చిక్కుల నుంచి బయటపడతారు. వ్యాపారాల్లో అంచనాలను దాటి లాభాలు అందుతాయి. నూతన కార్యక్రమాల ప్రారంభానికి అవరోధాలు తొలగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహాయ సహకారాలతో కొన్ని పనులు పూర్తిచేస్తారు.
తుల రాశి ఫలాలు
బంధు మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. చేపట్టిన పనులలో అవరోధాలు ఉన్నప్పటికీ ఆత్మవిశ్వాసంతో పూర్తిచేస్తారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులను అధిగమించి.. అప్పులు సైతం తీర్చుతారు. ఉద్యోగాలలో అధికారుల ఆదరణ పెరుగుతుంది. దూర ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మేలైన సౌకర్యాలు పొందుతారు. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాల్లో విశేషంగా పాల్గొంటారు. వ్యాపారాలు అనుకూలిస్తాయి. నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు అందుతాయి. భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
అనుకున్న సమయానికి పనులు పూర్తికావు. శారీరక, మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. బంధు మిత్రులతో చిన్న చిన్న తగాదాలు ఉంటాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఇతరులపై మీ ఆలోచనా విధానం మార్చుకోవడం మంచిది.
మకర రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగ బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. నూతన వస్తు వాహన సౌకర్యాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా చేసే ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. దూర ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. బంధుమిత్రుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
సంతాన విద్యా విషయాలలో శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఇంటా బయటా మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో పెద్దల సలహాలను తీసుకోవడం మంచిది. ఉద్యోగ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. పనులలో జాప్యం కలిగినా నిదానంగా పూర్తిచేస్తారు.
మీన రాశి ఫలాలు
ప్రారంభించిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. దీర్ఘ కాలిక అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ వాతావరణం సమస్యాత్మకంగా ఉంటుంది. డబ్బు విషయాల్లో ఇతరులకు మాట ఇవ్వడం మంచిది కాదు.