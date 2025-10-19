నేడు ఓ రాశివారికి అన్నదమ్ములతో ఆస్తి గొడవలు తప్పవు!
Today Rasi Phalalu:ఈ రాశి ఫలాలు 19.10.2025 ఆదివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాల్లో ఆశించిన లాభాలు పొందుతారు. కీలక సమయంలో ఆత్మీయుల సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. చాలా కాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. ఆకస్మిక ధన లాభ సూచనలు ఉన్నాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు నత్తనడకన సాగుతాయి. ఇంటా బయటా బాధ్యతలు ఒత్తిడికి గురిచేస్తాయి. నూతన రుణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. వ్యాపార విషయాల్లో ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. ఆరోగ్యం విషయాలలో అశ్రద్ధ చేయడం మంచిది కాదు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితం ఉండదు.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాల్లో ట్రాన్స్ ఫర్ సూచనలు ఉన్నాయి. ముఖ్యమైన పనులలో శ్రమకు తగిన ఫలితం ఉండదు. ప్రయాణాలలో వాహన ఇబ్బందులు ఉంటాయి. దైవ దర్శనం చేసుకుంటారు. సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు కలుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో సమస్యాత్మక వాతావరణం ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాల విస్తరణకు అవరోధాలు తొలగుతాయి. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగులు శాలరీ విషయంలో శుభవార్తలు వింటారు. చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.
సింహ రాశి ఫలాలు
భూ సంబంధిత వివాదాలు మరింత చికాకు కలిగిస్తాయి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరుత్సాహపరుస్తుంది. మానసిక చికాకులు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వర్తించకలేకపోవడం వల్ల అధికారుల ఆగ్రహానికి గురికావాల్సి వస్తుంది.
కన్య రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు. ఆర్థిక వృద్ధి ఉంటుంది. పాత అప్పులు తీర్చగలుగుతారు. నూతన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. కొత్త వ్యాపారాలకు పెట్టుబడులు అందుతాయి. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఇంట్లో దైవ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. నిరుద్యోగులకు తగిన అవకాశాలు లభిస్తాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాల్లో అధికారులతో వివాదాలకు వెళ్లకపోవడం మంచిది. చేపట్టిన పనులలో జాప్యం కలుగుతుంది. పని ఒత్తిడి వల్ల తగిన విశ్రాంతి ఉండదు. ఇంటా బయటా సమస్యలు అధికమవుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో తొందరపడి సొంత నిర్ణయాలు తీసుకుని నష్టపోతారు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన వ్యవహారాల్లో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుతాయి. కీలక సమయంలో కుటుంబ సభ్యుల సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. సన్నిహితుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
సంఘంలో ప్రముఖుల నుంచి ఆదరణ పెరుగుతుంది. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. బంధుమిత్రుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు.
మకర రాశి ఫలాలు
వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పని ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఇతరులతో తొందరపడి మాట్లాడటం మంచిది కాదు. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. నూతన రుణ యత్నాలు కలిసిరావు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు గందరగోళంగా ఉంటాయి. పుణ్యక్షేత్ర దర్శనాలు చేసుకుంటారు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. చేపట్టిన పనులు శ్రమతో కానీ పూర్తికావు. వృత్తి, వ్యాపారాలు స్వల్పంగా లాభిస్తాయి. ఉద్యోగ వాతావరణం సమస్యాత్మకంగా ఉంటుంది. ఇంటా బయటా ప్రతికూల వాతావరణం ఉంటుంది. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది.
మీన రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలకు కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఉంటుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. నిరుద్యోగులకు అప్రయత్నంగా అవకాశాలు అందుతాయి. కొన్ని వ్యవహారాల్లో తీసుకున్న నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడతాయి.