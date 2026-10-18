- Home
- Astrology
- Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారికి ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో జీవిత భాగస్వామి సలహాలు కలసివస్తాయి!
Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారికి ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో జీవిత భాగస్వామి సలహాలు కలసివస్తాయి!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 18.10.2026 ఆదివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారుల ఆగ్రహానికి గురవుతారు. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా పడతాయి. చేపట్టిన పనులు శ్రమతో పూర్తవుతాయి. సంతాన విద్యా విషయాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. స్థిరాస్తి వ్యవహారాల్లో పెద్దలతో మాటపట్టింపులు తప్పవు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుని లాభాలు అందుకుంటారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో సొంత ఆలోచనలు కలిసి వస్తాయి. నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు అందుతాయి. అవసరానికి ఇతురుల నుంచి డబ్బు సహాయం అందుతుంది. సోదరులతో మనస్పర్థలు తొలగుతాయి. ఇంటి వాతావరణం సంతోషకరంగా ఉంటుంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. కంటి సంబంధిత అనారోగ్య సమస్యలు కొంత బాధిస్తాయి. నూతన వ్యాపారాలు స్వల్పంగా లాభిస్తాయి. ఉద్యోగులకు అధికారుల నుంచి సమస్యలు తప్పవు. దైవ చింతన పెరుగుతుంది. చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి గంధరగోళంగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు ఆశించిన విధంగా రాణిస్తాయి. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలకు లోటుండదు. సంతాన విద్యా ఉద్యోగ విషయాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. దూరపు బంధువుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. చేపట్టిన పనుల్లో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. ఆకస్మిక ధనలాభ సూచనలు ఉన్నాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
అనారోగ్య సమస్యలు భాదిస్తాయి. చేపట్టిన పనులలో జాప్యం కలుగుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. వ్యాపారాలలో ఊహించని సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ఆదాయనికి మించి ఖర్చులు పెరుగుతాయి. రుణదాతల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
కన్య రాశి ఫలాలు
బంధు మిత్రుల సహాయ సహకారాలతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. డబ్బు వ్యవహారాలు సజావుగా సాగుతాయి. సంతాన ఉద్యోగ వివాహ ప్రయత్నాలు సత్ఫలితాలు ఇస్తాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాల ప్రస్తావన వస్తుంది. సంఘంలో ప్రముఖుల నుంచి విశేషమైన ఆదరణ లభిస్తుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయటా అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో సొంత ఆలోచనలతో ముందుకు సాగడం మంచిది. బంధువులతో చిన్నపాటి వివాదాలు ఉంటాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఉద్యోగాలలో చాలాకాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. వ్యాపార వ్యవహారాలు ఆశాజనకంగా సాగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు విఫలమవుతాయి. చేపట్టిన పనులు మధ్యలో నిలిచిపోతాయి. ఇతరుల ప్రవర్తన వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లోపిస్తుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగులకు కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కదు. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఉద్యోగాలలో బాధ్యతలు మరింత పెరుగుతాయి. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. సంతాన వ్యవహారాలు సమస్యాత్మకంగా సాగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో గందరగోళ పరిస్థితులుంటాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో జీవిత భాగస్వామి సలహాలు కలసివస్తాయి. ప్రయాణాలలో నూతన పరిచయాలు కలుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఉద్యోగాలలో అధికారుల ఆదరణ పెరుగుతుంది. కుటుంబ పెద్దల ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
కుంభ రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలలో శత్రు సమస్యలు నుంచి తెలివిగా బయటపడతారు. ఆర్థిక ఆలోచనలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. ఇంటా బయటా అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. సన్నిహితులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుకుంటారు. బంధు మిత్రులతో సఖ్యత పెరుగుతుంది.
మీన రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాలలో మంచి పనితీరుతో అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. మంచి ఆలోచన జ్ఞానంతో ముందుకు సాగుతారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. నూతన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. దూరప్రాంత బంధు మిత్రుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి.