Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారు కొన్ని సమస్యల నుంచి తెలివిగా బయటపడతారు!
Today Rasi Phalalu:ఈ రాశి ఫలాలు 14.10.2025 మంగళవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
పెద్దల ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. దూర ప్రాంత సన్నిహితుల నుంచి విలువైన సమాచారం అందుతుంది. దూర ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఇంటా బయటా మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. విలువైన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగులు లభించిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. మిత్రుల సహాయంతో కొన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు. మానసికంగా ప్రశాంతత కలుగుతుంది. ఇతరుల వ్యవహారాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. అప్పుల ఒత్తిడి నుంచి బయటపడతారు.
మిథున రాశి ఫలాలు
అన్నిరంగాల వారికి ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంతమాత్రంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో విబేధాలు కలుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో పని ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ వహించాలి. చేపట్టిన పనులు కొంత మందకొడిగా సాగుతాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగులకు అధికారుల అనుగ్రహంతో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో లాభాలు పొందుతారు. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఆర్థికంగా మెరుగైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. భూ క్రయ విక్రయాల్లో లాభాలు అందుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
ఇతరులకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో విజయం సాధిస్తారు. ఇంటా బయటా సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. సన్నిహితుల నుంచి ముఖ్యమైన సమాచారం అందుతుంది. నిరుద్యోగులకు నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
విలువైన వస్త్రాలు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. సమాజంలో ప్రముఖుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఆటంకాలు అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. కీలక సమయంలో సన్నిహితుల సాయం అందుతుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
పాత మిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. పెద్దల ఆరోగ్యం విషయంలో శుభవార్తలు అందుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలిస్తుంది. ఉద్యోగ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. దీర్ఘకాలిక రుణాలు తీరుస్తారు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
దైవ అనుగ్రహంతో కొన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. పిల్లల చదువు విషయాలపై దృష్టి సారించడం మంచిది. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో కొన్ని సమస్యల నుంచి తెలివిగా బయటపడతారు. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారులతో అకారణంగా వివాదాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తన వల్ల మానసిక ఆందోళన తప్పదు.
మకర రాశి ఫలాలు
బంధు మిత్రులతో విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. మిత్రులతో ఏర్పడ్డ వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. కుటుంబ పెద్దల ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ పనికిరాదు. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో అవరోధాలు కలిగినా సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. దైవ సేవా కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. బంధువులతో ఏర్పడిన వివాదాలు పరిష్కారం అవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది. వృథా ప్రయాణాలు చేస్తారు. ఉద్యోగులకు తోటివారితో వివాదాలు తొలగుతాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రధ్ధ వహించాలి. అన్ని రంగాల వారికి అనుకూల సమయం.
మీన రాశి ఫలాలు
ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు మరింత అనుకూలంగా ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. నూతన వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టే విషయంలో పునరాలోచన చేయడం మంచిది. ఉద్యోగాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి.