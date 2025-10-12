- Home
- Astrology
- Venus Transit: తర్వలో శుక్రుడి సంచారం.. ఈ 3 రాశులకు లక్ష్మీ యోగం.. పట్టిందల్లా బంగారమే!
Venus Transit: తర్వలో శుక్రుడి సంచారం.. ఈ 3 రాశులకు లక్ష్మీ యోగం.. పట్టిందల్లా బంగారమే!
జ్యోతిష్యం ప్రకారం ప్రతి గ్రహం మన జీవితంపై ప్రత్యేక ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. త్వరలో శుక్రుడి సంచారం జరగనుంది. శుక్రుడి రాశిమార్పు మూడు రాశులవారి భావోద్వేగాలు, సంబంధాలు, సంపాదనపై బలమైన ప్రభావం చూపనుంది. మరి ఆ అదృష్ట రాశులేంటో తెలుసుకుందామా..
శుక్రుడి సంచారం
నవంబర్ నెల చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఈ నెలలో రాక్షసుల గురువు శుక్రుడు ఐదుసార్లు తన స్థానాన్ని మార్చుకోనున్నాడు. నవంబర్ 2న శుక్రుడు తన సొంత రాశి అయిన తుల రాశిలో సంచరిస్తాడు. 7న స్వాతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. 13న విశాఖ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. 26న వృశ్చిక రాశిలో సంచరిస్తాడు. 29న అనురాధ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. శుక్రుడి ఈ సంచారం మూడు రాశులవారి జీవితాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేయనుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
వృషభ రాశి
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శుక్రుడి సంచారం మన జీవితాల్లో ఆకర్షణ, ప్రేమ సంబంధాలు, కళల పట్ల ఆసక్తి, ఆర్థిక ఆవిష్కరణలు మొదలైన వాటిని ప్రభావితం చేస్తుంది. కొన్ని రాశుల వారికి ఇది వరమైతే, మరికొందరికి పరీక్షగా మారుతుంది. నవంబర్ నెలలో శుక్రుడు వృషభ రాశివారిపై ప్రత్యేక అనుగ్రహం చూపిస్తాడు. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. చాలాకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ రావచ్చు. భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడే కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కోర్టు కేసుల్లో విజయం దక్కుతుంది. నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి వస్తుంది
సింహ రాశి
సింహ రాశివారికి నవంబర్ నెలలో అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యం పెరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. విదేశాల్లో పనిచేసే అవకాశం లభించవచ్చు. విదేశీ పౌరసత్వం కూడా పొందే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో పూర్వీకుల ఆస్తిని వారసత్వంగా పొందుతారు. వ్యాపారాల్లో గతంలో చూడని లాభాలు చూస్తారు. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది.
మకర రాశి
మకర రాశివారికి నవంబర్ నెల శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీ హోదా, ప్రతిష్ట పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో అనుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. భూమి, ఆస్తికి సంబంధించిన వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. రాజకీయాల్లో ఉన్నవారికి ఈ సమయం శుభప్రదం. సహోద్యోగులతో మీ సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. పిల్లల చదువు, ఉద్యోగాలకు సంబంధించి శుభవార్తలు వింటారు. పిల్లల పట్ల మీ బాధ్యతను నెరవేర్చగలుగుతారు. ఏదైనా కొత్త పని ప్రారంభించడానికి ఈ సమయం శుభప్రదం.