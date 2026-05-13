Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారం!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 13.05.2026 బుధవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో శుభకార్యాల గురించి చర్చిస్తారు. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. నూతన వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మరింత అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు మధ్యలో నిలిచిపోతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో సొంత ఆలోచనలు కలిసిరావు. ఇంటా బయటా బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులు అధికారుల ఆగ్రహానికి గురికావల్సి వస్తుంది. సంతాన ఆరోగ్యం విషయంలో మరింత అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. ఆర్థికంగా అనుకూలం.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఇంట్లో గందరగోళ పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై దృష్టి సారిస్తారు. చేపట్టిన పనులలో జాప్యం తప్పదు. వృత్తి, వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతలు ఉంటాయి. సంతానం విద్యా విషయాలపై దృష్టి సారించడం మంచిది.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులలో శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. నూతన వ్యాపారాలకు పెట్టుబడులు అందుతాయి. నిరుద్యోగులకు నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మీ పనితీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు.
సింహ రాశి ఫలాలు
చిన్ననాటి మిత్రులతో స్వల్ప విభేదాలు ఉంటాయి . చేపట్టిన పనులు మందగిస్తాయి. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఇంటా బయటా చికాకులు పెరుగుతాయి. ధార్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వ్యాపారాలు నత్తనడకన సాగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అదనపు పనిభారం ఉంటుంది.
కన్య రాశి ఫలాలు
దీర్ఘకాలిక రుణ సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. చేపట్టిన వ్యవహారాలో ఆకస్మికంగా విజయం సాధిస్తారు. బంధు మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. వ్యాపారాలలో ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో సంతృప్తికర వాతావరణం ఉంటుంది. ఆర్థికంగా అనుకూలం.
తుల రాశి ఫలాలు
వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. నూతన రుణయత్నాలు చేస్తారు. దూరప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. చేపట్టిన పనులలో శ్రమకు తగిన ఫలితం దక్కదు. నూతన వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు వాయిదా వేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన వ్యవహారాలలో ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో దీర్ఘకాలిక వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. నూతన వ్యక్తుల పరిచయాలు భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడే విధంగా ఉంటాయి. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు స్వల్పంగా లాభిస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగులకు చాలాకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న అవకాశాలు లభిస్తాయి. స్థిరాస్తి క్రయవిక్రయాలలో నూతన లాభాలు అందుకుంటారు. చేపట్టిన పనులలో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో దైవదర్శనాలు చేసుకుంటారు. ఉద్యోగాలలో అధికారుల ఆదరణ పెరుగుతుంది.
మకర రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు శ్రమతో కానీ పూర్తికావు. బంధువులతో అకారణంగా మాటపట్టింపులు కలుగుతాయి. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. వ్యాపార వ్యవహారాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాల వల్ల నష్టాలు ఎదుర్కొంటారు. ఉద్యోగాలలో గందరగోళ పరిస్థితులు ఉంటాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
సన్నిహితులతో కొన్ని వ్యవహారాలలో మాట పట్టింపులు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఒడిదుడుకులు అధికం అవుతాయి. ఇంటా బయటా బాధ్యతలు మరింత చికాకు కలిగిస్తాయి. సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు కలుగుతాయి. నిరుద్యోగ యత్నాలు ముందుకు సాగక నిరాశ తప్పదు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నష్ట సూచనలు ఉన్నాయి
మీన రాశి ఫలాలు
మిత్రుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుకుంటారు. ఆకస్మిక ధన లాభ సూచనలు ఉన్నాయి. దూర ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభించి లాభాలు అందుకుంటారు.