Today Rasi Phalalu: నేడు ఈ రాశివారు స్త్రీ సంబంధ విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 13.01.2025 మంగళవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
కుటుంబ పెద్దల ఆరోగ్యం విషయంలో వైద్య సంప్రదింపులు చేయాల్సి వస్తుంది. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పాల్గొంటారు. దూర ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలు కొంత మందకొడిగా సాగుతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తికావు. ఇంటా బయటా కొందరి ప్రవర్తన చికాకు కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయటం మంచిది కాదు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి.
మిథున రాశి ఫలాలు
బంధు మిత్రుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. కొత్త విషయాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. స్త్రీ సంబంధ విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వ్యాపారులకు అధికారులతో చిన్నపాటి వివాదాలు కలుగుతాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కుటుంబ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. పాత బాకీలు వసూలు అవుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో మీ పనితీరుతో అందరిని ఆకట్టుకుంటారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. శత్రువులు కూడా మిత్రులుగా మారి సహాయపడతారు. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలలో నూతన పెట్టుబడుల విషయంలో పునరాలోచన చేయటం మంచిది. ముఖ్యమైన పనులలో తొందరపాటు మంచిది కాదు. నిరుద్యోగులకు కొంత అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. దైవ సేవా కార్యక్రమాలకు డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
కన్య రాశి ఫలాలు
దైవ సేవా కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఇంటా బయటా పని ఒత్తిడి పెరిగి సమయానికి నిద్రాహారాలు ఉండవు. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఇతరులకు డబ్బు ఇచ్చే విషయంలో ఆలోచించి మాట ఇవ్వడం మంచిది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధిస్తారు.
తుల రాశి ఫలాలు
వ్యాపార వ్యవహారాలు కొంత నిదానంగా సాగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మరింత అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించకపోవడం మంచిది. జీవిత భాగస్వామితో అకారణంగా మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. సోదరులతో స్వల్ప వివాదాలు ఉంటాయి. ఇంటా బయటా మీ మాటకు విలువ తగ్గుతుంది.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి గందరగోళంగా ఉంటుంది. దైవ చింతన పెరుగుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారులతో చర్చలు అనుకూలించవు. వృథా ఖర్చుల విషయంలో కొంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. కంటి సంబంధిత అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఆశించిన డబ్బు సహాయం అందుతుంది. వ్యాపారాలు విస్తరించి నూతన లాభాలు అందుకుంటారు. నిరుద్యోగులు అధికారుల అండదండలతో నూతన అవకాశాలు పొందుతారు. దూర ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
నూతన రుణ ప్రయత్నాలు చేయకపోవడం మంచిది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారులతో ఊహించని సమస్యలు కలుగుతాయి. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా పడతాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆర్థికంగా ఒడిదుడుకులు అధికమవుతాయి. దీర్ఘకాలిక రుణాల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ప్రముఖుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. మిత్రుల నుంచి ఆశించిన డబ్బు సహాయం పొందుతారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. కుటుంబ సమస్యలు రాజీ చేసుకుంటారు. ఉద్యోగాలలో ఆశించిన మార్పులు ఉంటాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాలలో తోటివారితో వివాదాలకు వెళ్లకపోవడం మంచిది. వ్యాపారాల్లో నూతన విధానాలు అమలు చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత మెరుగుపడుతుంది. నిరుద్యోగులకు లభించిన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. దూర ప్రయాణాలలో తొందరపాటు మంచిదికాదు.