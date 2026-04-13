Mercury Transit: ఉత్తరా భాద్రపద నక్షత్రంలోకి బుధుడు...ఈ 3 రాశులకు కలిసొచ్చే కాలం వచ్చేసింది..!
Mercury Transit: బుధ గ్రహం ప్రస్తుతం మీన రాశిలో ఉంది. ఈ రాశిలో ఉంటూనే ఉత్తరా భాద్రపద నక్షత్రంలోకి మారనుంది. దీని ప్రభావం మూడు రాశులపై పడనుంది. ఆ రాశుల వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. ఆ రాశులేంటో చూద్దాం...
1.వృషభ రాశి...
ఉత్తరా భాద్రపద నక్షత్రంలో బుధ గ్రహ సంచారం వృషభ రాశివారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలిగించనుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా బాగా కలిసిరానుంది. ఉద్యోగం చేసేవారికీ, వ్యాపారం చేసే వారికీ ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది. గణనీయమైన లాభాలు ఆర్జించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారాలను బాగా విస్తరిస్తారు. చాలా కాలంగా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పడుతున్న సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. ఆల్రెడీ ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి ఈ సమయంలో ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొత్తగా ఉద్యోగాల కోసం వెతుకుతున్న వారికి కూడా ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది. మంచి ఉద్యోగం దొరుకుతుంది.
2.ధనుస్సు రాశి...
బుధ గ్రహ నక్షత్ర మార్పు ధనుస్సు రాశివారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ వృత్తి జీవితంలో మీరు సానుకూల ఫలితాలను అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను చాలా సులభంగా పరిష్కరిస్తారు. అంతేకాదు.. మీరు చేసే ప్రతి పనిలోనూ విజయం సాధిస్తారు. మీ పని చూసి ఉన్నతాధికారులు మెచ్చుకుంటారు. వ్యాపారాల్లోనూ మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు.
3.మిథున రాశి...
బుధ గ్రహ నక్షత్ర మార్పు మిథున రాశివారికి అద్భుతంగా ఉండనుంది. మీరు జీవితంలో అనేక ప్రయోజనాలు పొందుతారు. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు. జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంటారు. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఉద్యోగస్థులకు ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీ మెదడుకు పని చెబుతారు. మీ తెలివితో చాలా రకాల సమస్యలను చాలా సులభంగా పరిష్కరిస్తారు.