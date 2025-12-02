Zodiac signs: బాబా వంగా ప్రకారం, ఈ 4 రాశులకు ఈ నెల చాలా కీలకం, ఎందుకంటే..
Zodiac signs: బాబా వంగా జోతిష్యం ప్రకారం.. ఈ డిసెంబర్ నెల కొన్ని రాశుల వారికి చాలా అదృష్టాన్ని తీసుకురానుంది. ఆ రాశులు ఏంటి? ఏ విధంగా ఆ రాశులకు అదృష్టం కలగనుందో ఇప్పుడు చూద్దాం….
వృషభ రాశి..
బాబా వంగా జోతిష్యం ప్రకారం 2025 చివరి రోజులు అంటే ఈ డిసెంబర్ నెల వృషభ రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉండనుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారిపై సూర్య భగవానుడి దయ ఉంటుంది. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. పనిలో పురోగతి ఉంటుంది. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. గౌరవ మర్యాదాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ జీవితం ఆనందంగా సాగుతుంది. ఆగిపోయిన పనులన్నీ పూర్తి చేయగలుగుతారు. మీరు ఏ పని చేసినా మీకు అనుకూలంగా మారుతుంది.
మిథున రాశి..
బాబా వంగా భవిష్యవాణి ప్రకారం, ఈ డిసెంబర్ నెల మిథున రాశివారికి చాలా అనుకూలంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో గురు గ్రహ దయ వీరిపై ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫలితంగా అదృష్టం పెరుగుతుంది. చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన పనులు ఇప్పుడు పూర్తి అవుతాయి. కెరీర్ లో పురోగతి సాధిస్తారు. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ రావచ్చు. వ్యాపారులకు ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. కుటుంబంలో సుఖ శాంతులు లభిస్తాయి. వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా మారుతుంది.
కన్య రాశి...
బాబా వంగా భవిష్యవాణి ప్రకారం, 2025 చివరి నెల కన్య రాశి వారికి అదృష్టాన్నిస్తుంది. శని దయతో, ఈ సమయంలో మీ అదృష్ట నక్షత్రం ఉన్నత స్థాయిలో ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక సమస్యలు ముగుస్తాయి. కొత్త మార్గాల నుంచి సంపద పొందుతారు. కెరీర్, వ్యాపారంలో అద్భుతమైన పురోగతి కనిపిస్తుంది. ఈ సమయంలో కొత్త ఆస్తి లేదా వాహనం పొందే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. బంధువుల నుంచి సపోర్టు లభిస్తుంది.
కుంభ రాశి...
బాబా వంగా ప్రకారం 2025 సంవత్సరం చివరి రోజులు కుంభ రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటాయి. చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. కెరీర్లో కొత్త విజయాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో ఉన్నవారు కూడా అధిక లాభం పొందవచ్చు. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు ఉంటాయి. భాగస్వామితో సంబంధం మధురంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో, మీరు సంపద, గౌరవం, విజయం పొందవచ్చు.