కోడలిని సెలక్ట్ చేస్తున్నారా...? ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోవాల్సిందే....!

పెళ్లి చేసేటప్పుడు వధూవరుల జాతకాలు పరిశీలిస్తాం. వాటితో పాటు.. గ్రహాలను కూడా చూడాలట. జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం ఇంటికి వచ్చే కోడలు అందరితోనూ ఆనందంగా ఉండటానికి ఏం చేయాలో ఓసారి చూద్దాం..

అబ్బాయి పెళ్లి విషయంలో అతనికి ఎన్ని ఆశలు ఉంటాయో...ఆమె తల్లికి కూడా అంతే ఉంటాయి. అందుకే.. తమకు ఇంటికి వచ్చే కోడలు విషయంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. అలా ఉండాలి... ఇలా ఉండాలి అని ఏవేవో ఊహించుకుంటారు.

కొడుకు పెళ్లి విషయానికొస్తే.. కోడలు లుక్స్‌లోనే కాదు ప్రతి విషయంలోనూ బాగుండాలని ప్రతి తల్లి కోరుకుంటుంది. ఆమె తన కుటుంబ నిర్వహణలో పాత్ర, ప్రవర్తనలో మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటుంది. దీని కోసం, పెళ్లికి ముందు కూడా చాలా విషయాలు విచారిస్తారు. అయినప్పటికీ వారు కోరుకున్న అమ్మాయి రాకపోవచ్చు. అందుకే... కోడలిని ఎంచుకునే సమయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలట. అవేంటో ఓసారి చూద్దాం..

లగ్నము, రాశి అమ్మాయిల జాతకంలో ఆరు, ఎనిమిదవ ఇంట్లో ఉండకూడదు. ఉదాహరణకు, మేషరాశి కి కన్యరాశి, వృశ్చిక రాశి భాగస్వామి తగినది కాకపోవచ్చు. అటువంటి పరిస్థితిలో, భార్యాభర్తల మధ్య సంబంధం కూడా మంచిది కాదు.

అబ్బాయి జాతకంలో ఎనిమిదవ లేదా 12వ రాశి లగ్నంలో ఉండకూడదు, అంటే అమ్మాయి జాతకంలో మొదటి ఇంట్లో ఉండకూడదు. వివాహం తరువాత, అబ్బాయి 8 వ, 12 వ ఇల్లు చురుకుగా మారడం వలన అదృష్ట నష్టం జరుగుతుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండటం ముఖ్యం.



మిథునం, కన్యా లగ్నాల్లో మంగళ దోషం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. మిథునరాశి లేదా కన్యారాశి లగ్న బాలుడు అయితే, కుజుడు సప్తమంలో లేదా లగ్నంలో అంటే కన్యారాశి జాతకంలో మొదటి ఇంట్లో ఉండాలి. అమ్మాయి జాతకంలో శని లగ్నం లేదా ఏడవ ఇల్లు శుభం కాదు.

కన్యారాశి జాతకంలో సూర్య-కుజ లేదా సూర్య-శని లేదా సూర్య-కేతువు లేదా కుజ శని-కుజ-కేతువులు 12వ ఇంట్లో ఉంటే అలాంటి జాతకం ఉన్న అమ్మాయిని వివాహం చేసుకోవడం అనుకూలం కాదు. అందువల్ల, వివాహం ఎక్కువ కాలం కొనసాగే అవకాశాలు తక్కువ. జాతకంలో కొంత అనుకూలమైన యోగం ఉంటే పరిస్థితిని చక్కదిద్దే అవకాశం ఉంది.

అమ్మాయి జాతకంలో అబ్బాయి జాతకంలో ఏడవ ఇంట్లో సూర్య-కుజ లేదా సూర్య-శని లేదా సూర్య-రాహువు లేదా సూర్య-కేతువు లేదా కుజ-శని ఉంటే, అలాంటి జాతకానికి కూడా దూరంగా ఉండాలి. అప్పుడు వైవాహిక జీవితంలో ఆటంకాలు ఏర్పడతాయి. ఎక్కువ కాలం నిలవలేదు.

అబ్బాయి, అమ్మాయి జాతకంలో చంద్రుడు మరియు సూర్యుడు ఒకే రాశిలో ముందు జాతకంలో శని ఉండకూడదు. అమ్మాయిల జాతకంలో చంద్రుడు కుంభరాశిలో ఉన్నా లేక సూర్యుడు కుంభరాశిలో ఉన్నా అబ్బాయి జాతకంలో శని కుంభ రాశిలో ఉండకూడదు.

కన్యారాశి జాతకంలో కుజుడు, శుక్రుడు ఒకరిపై ఒకరు ఉంటే మంచిది. ఉదాహరణకు, కన్యారాశి జాతకంలో శుక్రుడు మకరరాశిలో ఉంటే, అబ్బాయి జాతకంలో కుజుడు మకరరాశిలో ఉంటే, ఇది శుభ యోగం. అబ్బాయి జాతకంలో శుక్రుడు మకరరాశిలో ఉండి, అమ్మాయిల జాతకంలో కుజుడు మకరరాశిలో ఉంటే వైవాహిక జీవితం విజయవంతమవుతుంది.



అబ్బాయి లేదా అమ్మాయి జాతకంలో సూర్యచంద్రులు ఒకే రాశిలో ఉంటే, ముందరి రాహువు లేదా కేతువులు ఒకే రాశిలో ఉంటే, పూర్వ జన్మలో వారి మధ్య సంబంధం ఉందని అర్థం. మీ వధువుకు అలాంటి జాతకం ఉంటే, మీరు వివాహం చేసుకోవాలి. ఇది వైవాహిక జీవితాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.



జాతక అనుకూలతలో శుక్ర , రాహు కేతువులు మంచి అనుకూలత. రాహువు లేదా కేతువు మరొకరి జాతకంలో వరుడు లేదా అమ్మాయి శుక్రుడు వచ్చినట్లయితే, ఇద్దరి మధ్య అద్భుతమైన ఆకర్షణ ఉంటుంది. ఉదాహరణకు అబ్బాయిల జాతకంలో శుక్రుడు ధనుస్సు రాశిలో ఉండి అమ్మాయిల జాతకంలో రాహువు లేదా కేతువు ధనుస్సు రాశిలో ఉంటే దానిని మంచి పొత్తు అంటారు.



అబ్బాయి లేదా అమ్మాయి జాతకంలో చంద్రుడు సూర్యుడిపైకి వచ్చినా లేదా సూర్యుడు చంద్రుడిపైకి వచ్చినా, అది మంచి మ్యాచ్. అంటే అబ్బాయి లేదా అమ్మాయి ఒకే రాశిలో సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు ఉంటే అది మంచి యోగం.

అబ్బాయి జాతకంలో అదృష్ట స్థానమైన అదే రాశిలో అమ్మాయికి బృహస్పతి ఉంటే, అది లాభ స్థానమైనా, ధన స్థానమైనా ఆ అమ్మాయితో పెళ్లి తర్వాత అబ్బాయికి అదృష్టం పెరుగుతుంది. అబ్బాయికి మకర లగ్నం ఉందనుకోండి, ఆ అమ్మాయికి బృహస్పతి లేదా వృశ్చిక రాశి లేదా కుంభ రాశి ఉన్నట్లయితే, వారు వివాహం చేసుకున్న తర్వాత, అబ్బాయి భవిష్యత్తు మంచిగా ఉంటుంది.



