Vijay Horoscope: పదవి దక్కినట్లే దక్కి చేజారుతుందా? విజయ్ జాతకంలో రెండో పెళ్లి..?
Vijay Horoscope: తమిళనాడు ఎన్నికల్లో విజయ్ ప్రభంజనం సృష్టించాడు. అత్యధిక సంఖ్యలో సీట్లు సంపాదించాడు. విజయ్ ఇంతటి విజయం సాధిస్తాడని ఎవరూ ఊహించలేదు. ఇదంతా ఆయన జాతక ప్రభావమేనా?
తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ దళపతి కి చెందిన తమిళగ వెట్రి కళగం( టీవీకే) పార్టీ అఖండ విజయం సాధించింది. పార్టీ స్థాపించిన తర్వాత వచ్చిన మొదటి ఎన్నికల్లోనే ఆయన సత్తా చాటడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ఆయన గెలవడమే కాదు...పార్టీని కూడా గెలిపించాడు. ఇప్పుడు తమిళనాడు సీఎం ఎవరు అవుతారు అనే విషయం విజయ్ మీదే ఆధారపడి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో.. ఆయన జాతక బలం కారణంగానే ఈ విజయం సాధించాడు అంటూ వార్తలు వస్తున్నాయి. అసలు.. ఆయన జాతకం ఎలా ఉంది? ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో.. పండితులు ఏం చెబుతున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
విజయ్ జాతకంలో విశేషమైన రాజయోగం...
విజయ్ కర్కాటక రాశిలో పుట్టారు. పునర్వసు నక్షత్రం నాలుగో పాదం. పునర్వసు అంటే పునర్జన్మ లేదా మళ్లీ వికసించడం అని అర్థం. సినిమాల్లో శిఖరాగ్ర స్థాయికి చేరిన తర్వాత, ప్రజా సేవలో కొత్త అవతారం ఎత్తడానికి ఈ నక్షత్రం దోహదపడుతుందని జోతిష్యులు చెబుతున్నారు. పునర్వసు నక్షత్రానికి గురుడు అధిపతి. అందుకే విజయ్ కు ఓర్పు, శత్రువులను శాంతియుతంగా ఎదుర్కునే శక్తి వచ్చాయి. ప్రస్తుతం ఈ రాశివారికి గురుడు బలం కూడా ఉంది.అందుకే అద్భుతమైన విజయం వరించింది.
విజయ్ జాతకంలో కొన్ని ముఖ్యమైన యోగాలు ఉన్నాయి. అందులో జనవశ్య యోగం ప్రధానమైనది. ఈ యోగం ఉన్నవారికి ప్రజలను తమవైపుకు తిప్పుకునే శక్తి ఉంటుంది. అంతేకాదు, జాతకంలో పదో స్థానం( వృత్తి), పదకొండో స్థానం( లాభం) బలంగా ఉంటే రాజకీయ యోగం దక్కుతుంది.
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం 50 ఏళ్ల తర్వాత ఒక వ్యక్తికి రాజయోగం పడితే, అది స్థిరమైన విజయాన్ని ఇస్తుంది. ప్రస్తుతం విజయ్ వయసు కూడా 50 ఏళ్లు దాటింది. దీంతో.. ఇక నుంచి ఆయనకు స్వర్ణయుగమే అని జోతిష్యులు చెబుతున్నారు
పదవీ గండం..?
అంతేకాదు. ఆయన జాతకంలో రాహువు ప్రభావం కూడా ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం గురు, శుక్ర గ్రహాల అనుకూలతతో రాజయోగం పట్టినా.. ఆ తర్వాత రాహు ప్రభావంతో కొన్ని సమస్యలు ఎదుర్కునే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. శత్రువులు ఆయన పదవికి గండం కలిగించే పనులు చేసే అవకాశం ఉంది. జాగ్రత్తగా లేకపోతే.. పదవి కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. అయితే.. పటిష్ఠమైన వ్యూహాలతో ఆయన వాటిని అధిగమించే అవకాశం కూడా ఉంది.
రెండో పెళ్లి యోగం...?
విజయ్.. తన భార్య సంగీత విడాకులు తీసుకుంటున్నట్లు వార్తలు వచ్చిన సంగత తెలిసిందే. ఈ కోణంలో ఆయన జాతకంలో రెండో పెళ్లిపై కూడా చర్చ మొదలైంది. అయితే.. ఆయన జాతకం ప్రకారం, వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి.కానీ, రెండో వివాహానికి సంబధించిన బలమైన యోగాలు ఏమీ కనపడట్లేదు. ఆయన జీవితం ప్రజా సేవపైనే ఎక్కువ దృష్టి చూపించే అవకాశం ఉంది.