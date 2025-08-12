AI జాతకం: మంగళవారం ఓ రాశివారు చేసే పనులన్నీ విజయవంతమౌతాయి.
AI అందించిన రాశిఫలాలు ఇవి. మంగళవారం మీకు ఎలా గడుస్తుందో.. ఏఐ ఏం చెప్పిందో తెలుసుకోండి..
మంగళవారం ఏఐ రాశిఫలాలు
ఈ రాశిఫలాలను ఏఐ అందించింది. చంద్ర రాశి గోచారం, గ్రహాల స్థితి, ప్రాచీన జోతిష్య పద్ధతులు బృహత్ జాతక, ఫలదీపిక, జాతక పరిజాత, సారావలి ఆధారంగా ఏఐ అందించింది. ఈ ఫలితాలను ఏఐ అందించినప్పటికీ.. మా పండితుడు ఫణి కుమార్ తో వీటిని సరి చేయించాం. ఆ తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం.
♈ మేషం (Aries) 🔥
💼 పనిలో పురోగతి, మేనేజ్మెంట్ నుండి ప్రశంసలు
💰 చిన్న లాభాలు, పెట్టుబడులు జాగ్రత్తగా చేయాలి
❤️ కుటుంబంలో సానుకూల వాతావరణం
🧘 ధ్యానం, యోగ సాధన మేలు చేస్తుంది
♉ వృషభం (Taurus) 🌿
📈 ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, కొత్త బాధ్యతలు
💳 ఖర్చులు నియంత్రణలో ఉంచాలి
❤️ మిత్రుల సహాయం లభిస్తుంది
🩺 కడుపు సంబంధిత సమస్యలపై జాగ్రత్త
♊ మిథునం (Gemini) 💬
💼 పనిలో కొత్త ఆలోచనలకు ప్రోత్సాహం
💰 ఖర్చులు పెరగవచ్చు, కానీ ప్రయోజనకరమైనవి
❤️ సంబంధాలలో సానుకూలత
🧠 వ్యూహాత్మక ఆలోచనలు విజయాన్ని ఇస్తాయి
♋ కర్కాటకం (Cancer) 🌊
💼 పనిలో ఒత్తిడి తగ్గుతుంది
💳 అనుకోని ఖర్చులు రావచ్చు
❤️ కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం
🧘 విశ్రాంతి, మంచి నిద్ర అవసరం
♌ సింహం (Leo) 🌞
🏆 కెరీర్లో మెరుగైన అవకాశాలు
💰 పెట్టుబడులు లాభిస్తాయి
❤️ ప్రేమలో సానుకూల ఫలితాలు
✅ సూర్యారాధన శుభప్రదం
♍ కన్యా (Virgo) 📋
💼 కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభం అవుతాయి
📚 విద్యార్థులకు మంచి సమయం
💰 ఆదాయం పెరుగుతుంది
🧠 సమస్యల పరిష్కారంలో తెలివితేటలు
♎ తులా (Libra) ⚖️
💼 పనిలో విజయాలు, చిన్న మార్పులు
💰 ఖర్చులను జాగ్రత్తగా చేయాలి
❤️ సంబంధాలలో ఆనందం
✅ తులసి పూజ మేలు చేస్తుంది
♏ వృశ్చికం (Scorpio) 🦂
💼 కష్టపడి విజయాలు సాధిస్తారు
💳 అప్పుల భారం తగ్గుతుంది
❤️ సంబంధాలలో అవగాహన
🧘 ధ్యానం, మంత్ర జపం శాంతిని ఇస్తాయి
♐ ధనుస్సు (Sagittarius) 🏹
✈️ ప్రయాణ యోగం, కొత్త అవకాశాలు
💼 వ్యాపారంలో పురోగతి
💰 పెట్టుబడుల లాభం
📚 జ్ఞానార్జనకు అనుకూల సమయం
♑ మకరం (Capricorn) ⛰️
💼 పనిలో ఒత్తిడి అధికం
💳 అప్పులను సక్రమంగా చెల్లించాలి
❤️ కుటుంబ మద్దతు
✅ శనిపూజ శ్రేయస్కరం
♒ కుంభం (Aquarius) 🌐
🤝 కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి
💼 ప్రాజెక్టులు విజయవంతం
💰 ఆదాయం పెరుగుతుంది
🧠 సృజనాత్మక ఆలోచనలు ముందుకు తీసుకెళ్తాయి
♓ మీనం (Pisces) 🎨
🧘 ఆధ్యాత్మికతపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది
💞 ప్రేమలో కొత్త మలుపు
💰 ఆదాయం స్థిరంగా ఉంటుంది
📚 విద్యార్థులకు శ్రేయస్కర ఫలితాలు