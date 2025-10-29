Birth Month: ఈ నెలలో పుట్టిన అమ్మాయిలకు అందం, తెలివి రెండూ ఎక్కువే..
Birth Month: న్యూమరాలజీ జోతిష్య శాస్త్రంలో ఒక భాగం. ఈ సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం ఒక వ్యక్తి పుట్టిన తేదీ, నెల ఆధారంగా వారి వ్యక్తిత్వాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. ఈ రోజు ఏ నెలలో పుట్టిన అమ్మాయిల వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం..
జనవరి....
న్యూమరాలజీ ప్రకారం, జనవరిలో జన్మించిన స్త్రీలు సహజంగా చాలా అందంగా ఉంటారు. వీరికి తెలివి తేటలు కూడా చాలా ఎక్కువ. అయితే... ఈ నెలలో పుట్టిన అమ్మాయిలు ఖరీదైన దుస్తులను ధరించడానికి ఇష్టపడతారు. తక్కువ ఖరీదు వి వీరికి నచ్చవు. ఈ అమ్మాయిలకు విసుగు కూడా చాలా ఎక్కువ. చిన్న విషయానికే కోపం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ, వీరు కెరీర్ విషయంలో మాత్రం చాలా పట్టుదలతో ఉంటారు. కష్టపడి మంచి స్థాయికి వెళ్లగలరు.
ఫిబ్రవరి...
న్యూమరాలజీ ప్రకారం, ఫిబ్రవరిలో జన్మించిన స్త్రీలకు కూడా తెలివితేటలు చాలా ఎక్కువ. కానీ, వీరికి సిగ్గు కూడా చాలా ఎక్కువ. తమ కుటుంబంపై చాలా ఎక్కువ ప్రేమ చూపిస్తారు. స్నేహితులకు కూడా వీలైనంత వరకు సహాయం చేస్తారు. ఈ నెలలో పుట్టిన అమ్మాయిలు.. ఇతరులపై ఆధారపడటానికి పెద్దగా ఇష్టపడరు. స్వేచ్ఛను ఎక్కువగా కోరుకుంటారు.
మార్చి...
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం, మార్చిలో జన్మించిన మహిళలు సహజంగానే సౌమ్యులు. వారు స్వచ్ఛమైన ఉద్దేశాలను కలిగి ఉంటారు.ఇతరులు నిజాయితీగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. ఈ నెలలో జన్మించిన మహిళలు పొరపాటున కూడా తమ సీక్రెట్స్ ఎవరికీ చెప్పరు. అందరితోనూ చాలా నమ్మకంగా ఉంటారు.
ఏప్రిల్:
న్యూమరాలజీ ప్రకారం, ఏప్రిల్లో జన్మించిన మహిళలు చాలా సౌమ్యంగా , నమ్మకంగా ఉంటారు. వారి చర్యలు ఎల్లప్పుడూ ఫన్నీగా ఉంటాయి కాబట్టి చాలా మంది వారిని ఇష్టపడతారు. కానీ వారు మొండిగా కూడా ఉంటారు.
మే:
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం, మేలో జన్మించిన మహిళలు వారి మానసిక బలంగా ఉంటారు. దృఢ సంకల్పం కారణంగా మొండిగా కనిపిస్తారు. కానీ, వీరికి కోపం చాలా తొందరగా వచ్చేస్తుంది.
జూన్:
జూన్లో జన్మించిన మహిళలు గొప్ప వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు. వారు కళ, సృజనాత్మకతపై చాలా ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు. వారు ప్రయాణం చేయడానికి కూడా ఇష్టపడతారు.
జూలై:
న్యూమరాలజీ ప్రకారం, జూలైలో జన్మించిన మహిళలు ఎల్లప్పుడూ ఐక్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. వీరు చాలా నిజాయితీ గా ఉంటారు. ఇతరులను అర్థం చేసుకునే సామర్థ్యం ఉంటుంది. ఈ నెలలో జన్మించిన మహిళలు ఎవరైనా తప్పు చేస్తే క్షమించగలరు. కానీ వారు దానిని ఎప్పటికీ మర్చిపోరు
ఆగస్టు :
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం, ఆగస్టులో జన్మించిన మహిళలు ధైర్యవంతులు. వారు ఎప్పుడూ రిస్క్ తీసుకోవడానికి వెనుకాడరు. వారు సహజంగా బిగ్గరగా మాట్లాడేవారు. వారికి సంగీతంపై గొప్ప ఆసక్తి ఉంటుంది.
సెప్టెంబర్:
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం, సెప్టెంబర్లో జన్మించిన మహిళలు తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. తరువాత వాటి గురించి పశ్చాత్తాపపడతారు. కానీ వారు మానసికంగా చాలా బలంగా ఉంటారు. వారు దేనికీ భయపడరు. వారు సమస్యలను చాలా సులభంగా పరిష్కరిస్తారు. వారికి గొప్ప జ్ఞాపకశక్తి ఉంటుంది.
అక్టోబర్ :
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం, అక్టోబర్లో జన్మించిన మహిళలు చాలా తెలివైనవారు. చాలా బాగా కూడా మాట్లాడతారు. వారు తమ బంధువులు, స్నేహితులకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. ఇతరులు తమతో కఠినంగా మాట్లాడితే వారు చాలా బాధగా భావిస్తారు.
నవంబర్:
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం, నవంబర్లో జన్మించిన మహిళలు తమ రహస్యాలను ఎప్పుడూ వెల్లడించరు. వారు తమ పనిలో పరిపూర్ణులు. వారు ఇతరులలో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తారు. అయితే, న్యూమరాలజీ ప్రకారం, ప్రతి ఒక్కరూ వారిని చాలా ఇష్టపడతారు.
డిసెంబర్ :
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం, డిసెంబర్లో జన్మించిన మహిళలు ప్రతిష్టాత్మకంగా ఉంటారు. వారు ఇతరులతో చాలా దయగా మాట్లాడతారు. వారు ఏదైనా చేసే ముందు ఆలోచిస్తారు. అయితే, వారిని అర్థం చేసుకోవడం అంత సులభం కాదు.