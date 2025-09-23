Zodiac signs:సూర్యుడు-బుధుని కలయిక.. సంవత్సరం తర్వాత మూడు రాశులకు మహర్దశ మొదలైనట్లే
Zodiac sigs: తుల రాశిలో బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడనుంది. ఈ రాజయోగం... మూడు రాశుల్లో జన్మించిన వారికి అదృష్టాన్ని మోసుకురానుంది. కెరీర్ లో పురోగతి, అపారమైన ఆర్థిక లాభాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. దాదాపు సంవత్సరం తర్వాత వీరికి మంచి రోజులు రానున్నాయి.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
Zodiac signs
వేద జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, బుధాదిత్య రాజయోగం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఈ రాజయోగం వారి జాతకంలో ఉన్న వ్యక్తులు ఎప్పటికీ సంపద తగ్గదు. గ్రహాలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. దీని వల్ల రాజయోగాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఈ రాజయోగం సూర్యుడు, బుధుడు కలలయిక ద్వారా ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం అక్టోబర్ లో తుల రాశిలో ఏర్పడుతుంది. దీని ప్రభావం 12 రాశులపై చాలా ఎక్కువగా పడనుంది. మూడు రాశుల వారికి మాత్రం.. మహర్దశ మొదలుకానుంది. ఆ మూడు రాశులేంటో చూద్దామా....
1.మిథున రాశి...
బుధాదిత్య రాజయోగం మిథున రాశివారికి గొప్ప ప్రయోజనాలను తీసుకురానుంది. ఈ రాజయోగం మీ రాశిలోని ఐదో ఇంట్లో ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల, ఈ సమయంలో మీ పిల్లలకు సంబంధించిన శుభవార్తలను మీరు పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా, మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో కొనసాగుతున్న వైవాహిక సమస్యలు పరిష్కరించగలరు. మీ కుటుంబంతో ఎక్కువ సమయం గడిపే అవకాశం ఉంటుంది. మీరు మీ ప్రేమ సంబంధాలలో కూడా విజయం సాధించగలరు. ఎప్పటికప్పుడు ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలను పొందుతారు.
2.మకర రాశి...
బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడటం మకర రాశివారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ యోగం మీ రాశిలో, కెరీర్ , వ్యాపార రంగంలో ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల, ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి ఈ సమయంలో ఒకటి లభిస్తుంది. ఉద్యోగస్థులు పనిలో కొత్త బాధ్యతలను పొందవచ్చు. మీ కెరీర్ పురోగమిస్తుంది. ఇది వ్యాపారవేత్తలకు లాభదాయకమైన కాలం. ఈ సమయంలో మీ పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు చాలా ప్రారంభమవుతాయి. మీ పనికి అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. మీ కుటుంబం నుండి కూడా మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. మీరు ఆస్తి లేదా వాహనాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి కూడా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. మీ తండ్రి , ఉపాధ్యాయులతో మీ సంబంధం బలపడుతుంది.
తుల రాశి..
బుధాదిత్య రాజయోగం తులారాశి వారికి అనుకూలమైన ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. ఈ రాజయోగం మీ రాశి మొదటి ఇంట్లో ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల, ఈ సమయంలో మీ వ్యక్తిత్వం మెరుగుపడుతుంది. ఈ సమయంలో మీ పని శైలి కూడా మెరుగుపడుతుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితిలో గణనీయమైన మెరుగుదల ఉండే అవకాశం ఉంది. మీరు అప్పుల నుండి విముక్తి పొందవచ్చు. వివాహితులు సంతోషకరమైన వైవాహిక జీవితాన్ని గడుపుతారు. అవివాహితులు వివాహ ప్రతిపాదనలను అందుకోవచ్చు. ఒంటరి వ్యక్తులు సంబంధాలను చర్చించుకోవచ్చు. భాగస్వామ్య పని నుండి మీరు ప్రయోజనం పొందవచ్చు.