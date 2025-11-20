Venus Transit: మకర రాశిలో శుక్ర సంచారం.. ఈ మూడు రాశుల జీవితం స్వర్ణమయం
Venus Transit: సంపదను ఇచ్చే శుక్రుడు మకర రాశిలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాడు. దీని కారణంగా, మూడు రాశుల వారి జీవితం ఆనందమయం కానుంది. సంపద పెరుగుతుంది. కెరీర్ లో ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లగలరు.
Venus Transit
జోతిష్యశాస్త్రంలో శుక్రుడు సంపద, శ్రేయస్సు, ఐశ్వర్యం, విలాసాలకు మూల కారణంగా పరిగణిస్తారు. అందువల్ల, శుక్రుని కదలికలో మార్పు వచ్చినప్పుడల్లా ఈ అంశాలు చాలా ఎక్కువగా ప్రభావితమౌతాయి. సంపదను ఇచ్చే శుక్రుడు ఫిబ్రవరిలో మకర రాశిలో ఉదయిస్తాడు. దీన వల్ల శుక్రుని పెరుగుదల ప్రభావం అన్ని రాశులను చాలా ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తుంది. అయితే... మూడు రాశుల జీవితం మాత్రం స్వర్ణమయం కానుంది. కెరీర్, వ్యాపారంలో పురోగతి సాధించగలరు. సంపద కూడా పెరుగుతుంది. మరి, ఆ మూడు రాశులేంటో చూద్దాం....
మీన రాశి..
శుక్ర సంచారం మీన రాశివారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీ జాతకంలో శుక్రుడు 11వ ఇంట్లో ఉన్నాడు. అందువల్ల, ఈ రాశివారు వృత్తి జీవితంలో పురోగతి సాధించగలరు. కమ్యూనికేషన్, కళ, సంగీతం, నటన వంటి రంగాల్లో పాల్గొన్న వారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. కొత్తగా చేసిన ఏ ప్రయత్నాలు అయినా ఫలమిస్తాయి. ఈకాలంలో పాత పెట్టుబడులు లేదా ఆర్థిక విషయాలలో విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో మీరు కోరుకున్న లక్ష్యానికి చేరువ అవుతారు. స్టాక్ మార్కెట్లు కూడా చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి.
కర్కాటక రాశి...
కర్కాటక రాశివారికి శుక్రుని సంచారం చాలా ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. వీరి అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది. మరింత శక్తిమంతంగా అన్ని పనులు చేయగలుగుతారు. దేశీయంగా, అంతర్జాతీయంగా ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. మీరు మతపరమైన లేదా శుభ కార్యక్రమాలలో కూడా పాల్గొనవచ్చు. ఈ సమయంలో చేసే ప్రయత్నాలు సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తాయి. ప్రయాణాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి.
మిథున రాశి..
శుక్రుని సంచారం మిథున రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కెరీర్, వ్యాపార రంగాల్లో శుక్రుడు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాడు. దీని కారణంగా.. పని, వ్యాపారంలో గణనీయమైన పురోగతిని తీసుకురావచ్చు. పెట్టుబడులకు, ఆస్తికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. సామాజిక జీవితం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. తండ్రితో సంబంధం కూడా బలపడుతుంది.