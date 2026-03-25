AI Horoscope: ఓ రాశివారు ఈ రోజు మంచి మాట తీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారు తమ మాట తీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ఈ ఫలితాలను ఏఐ ఆధారంగా అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం…
1. మేష రాశి (Aries)
ఫలితం: బుధవారం మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పనిలో ఒత్తిడి పెరిగినా, సాయంత్రానికి పనులు పూర్తవుతాయి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం శ్రేయస్కరం.
ఆర్థికం: అనవసర ఖర్చులు వచ్చే అవకాశం ఉంది, పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: పచ్చ
2. వృషభ రాశి (Taurus)
ఫలితం: చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. స్నేహితుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి, అవి భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడతాయి.
కుటుంబం: తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
3. మిథున రాశి (Gemini)
ఫలితం: బుధవారం మీ రాశి అధిపతి అయిన బుధుని రోజు. తెలివితేటలతో క్లిష్టమైన సమస్యలను పరిష్కరిస్తారు. వ్యాపారస్తులకు నూతన ఒప్పందాలు కలిసి వస్తాయి.
చదువు: విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో రాణిస్తారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
4. కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఫలితం: ఈ రోజు మీకు ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. దూరపు బంధువులను కలుసుకుంటారు. దైవ దర్శన సూచనలు ఉన్నాయి. మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
ఆర్థికం: ఆకస్మిక ధన లాభం కలిగే అవకాశం ఉంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: క్రీమ్
5. సింహ రాశి (Leo)
ఫలితం: ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. రాజకీయ మరియు సామాజిక రంగాల్లో ఉన్నవారికి గౌరవం లభిస్తుంది. పాత మిత్రుల సహకారం అందుతుంది.
ఆరోగ్యం: చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తవచ్చు, జాగ్రత్త.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: నారింజ
6. కన్య రాశి (Virgo)
ఫలితం: పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి లేదా జీతం పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. కళాకారులకు మంచి అవకాశాలు వస్తాయి.
పరిహారం: వినాయకుడికి గరిక సమర్పించడం వల్ల ఆటంకాలు తొలగుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
7. తులా రాశి (Libra)
ఫలితం: కుటుంబంలో ఆనందం నెలకొంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోతాయి. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు.
ఆర్థికం: రావలసిన బాకీలు వసూలవుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: ఆకాశ నీలం
8. వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఫలితం: శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. కోర్టు వ్యవహారాలు మీకు అనుకూలంగా మారుతాయి. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్నవారికి లాభదాయకం.
జాగ్రత్త: ఆహార విషయంలో నియమాలు పాటించాలి.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
9. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఫలితం: సంతానం వల్ల సంతోషం కలుగుతుంది. ఇంటికి కావలసిన విలువైన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి ఈ రోజు చాలా బాగుంది.
ఆర్థికం: ఆదాయం మెరుగుపడుతుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: బంగారం
10. మకర రాశి (Capricorn)
ఫలితం: భూమి, వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఒక కొలిక్కి వస్తాయి. తలపెట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు.
వృత్తి: అధికారులతో వాదనలకు దిగకండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: నలుపు
11. కుంభ రాశి (Aquarius)
ఫలితం: సమాజంలో మీ పరపతి పెరుగుతుంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జీవిత భాగస్వామి సలహా తీసుకోండి. విదేశీ యాన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
ఆర్థికం: ఖర్చుల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: వెండి రంగు
12. మీన రాశి (Pisces)
ఫలితం: మాట తీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు లభిస్తుంది. నూతన వస్త్రాలు, ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు.
పరిహారం: వినాయకుడిని ప్రార్థించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 12 | అదృష్ట రంగు: లేత పసుపు