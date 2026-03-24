AI Horoscope: ఓ రాశివారు ఈ రోజు తమ ప్రియమైన వారితో ఎక్కువ సమయం గడుపుతారు
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారు తమ ప్రియమైన వారితో ఎక్కువ సమయం గడుపుతారు. ఈ ఫలితాలను ఏఐ ఆధారంగా అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం..
1. మేష రాశి (Aries)
ఫలితం: మంగళవారం మీ రాశి అధిపతి అయిన కుజుని ప్రభావం వల్ల మీరు చాలా శక్తివంతంగా ఉంటారు. నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. భూ సంబంధిత లావాదేవీలు కలిసి వస్తాయి.
ఆర్థికం: ఖర్చులు నియంత్రణలో ఉంటాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కనిపిస్తాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
2. వృషభ రాశి (Taurus)
ఫలితం: కుటుంబంలో చిన్నపాటి విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, మాట తీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వృత్తి రీత్యా ప్రయాణాలు చేయవలసి రావచ్చు.
ఆర్థికం: అనవసరపు వస్తువుల కొనుగోలు వల్ల ధన వ్యయం అవుతుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
3. మిథున రాశి (Gemini)
ఫలితం: శుభవార్తలు వింటారు. స్నేహితులతో కలిసి విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. వ్యాపారస్తులకు లాభదాయకమైన ఒప్పందాలు కుదురుతాయి.
ఆరోగ్యం: ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
4. కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఫలితం: మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఉద్యోగస్తులకు పై అధికారుల నుండి ప్రశంసలు అందుతాయి. పిల్లల విషయంలో సంతోషకరమైన వార్తలు వింటారు.
ఆర్థికం: పాత బాకీలు వసూలవుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: వెండి రంగు
5. సింహ రాశి (Leo)
ఫలితం: తలపెట్టిన పనుల్లో విజయం వరిస్తుంది. సమాజంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది. దూరపు బంధువుల నుండి కీలక సమాచారం అందుతుంది.
ఆర్థికం: ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: బంగారం
6. కన్య రాశి (Virgo)
ఫలితం: పనుల ఒత్తిడి వల్ల కొంచెం అలసటగా అనిపిస్తుంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు పెద్దల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
జాగ్రత్త: ప్రయాణాల్లో అజాగ్రత్త వద్దు.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
7. తులా రాశి (Libra)
ఫలితం: వైవాహిక జీవితం సుఖమయంగా ఉంటుంది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి అనుకూల సమయం. సమాజ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
ఆర్థికం: షేర్ మార్కెట్ లో లాభాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: ఆకాశ నీలం
8. వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఫలితం: మంగళవారం మీ రాశికి కీలకమైన రోజు. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకుంటే పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి.
ఆరోగ్యం: రక్తపోటు ఉన్నవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: ముదురు ఎరుపు
9. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఫలితం: సంతాన పరంగా శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో రాణిస్తారు. ఇష్టమైన వ్యక్తులతో సమయం గడుపుతారు.
ఆర్థికం: ఆకస్మిక ధన లాభం కలిగే అవకాశం ఉంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: కాషాయం
10. మకర రాశి (Capricorn)
ఫలితం: భూమి, వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఇంటి మరమ్మతుల కోసం ఖర్చు చేస్తారు. తల్లిగారి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలి.
వృత్తి: ఉద్యోగంలో బదిలీ కోరుకునే వారికి అనుకూలం.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: నీలం
11. కుంభ రాశి (Aquarius)
ఫలితం: ఆత్మవిశ్వాసంతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. సోదరుల నుండి సహాయం అందుతుంది. చిన్నపాటి విహారయాత్రలు చేసే అవకాశం ఉంది.
ఆర్థికం: ఖర్చుల విషయంలో పొదుపు అవసరం.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: బూడిద రంగు
12. మీన రాశి (Pisces)
ఫలితం: వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాల గురించి చర్చలు జరుగుతాయి. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు.
పరిహారం: మంగళవారం హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల సర్వ కార్య సిద్ధి కలుగుతుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 12 | అదృష్ట రంగు: పసుపు