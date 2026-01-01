Birth Date: న్యూమరాలజీ ప్రకారం 2026లో ఏ తేదీలో పుట్టిన వారికి ఎలా ఉండనుంది
Birth Date: మనమంతా కొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టాం. ఈ కొత్త సంవత్సరంలో మీరు పుట్టిన తేదీ ప్రకారం ఈ సంవత్సరమంతా ఎలా గడుస్తుందో తెలుసుకోవాలని ఉందా? ఇంకెందుకు ఈ ఫలితాలను చదివేయండి…
నెంబర్ 1
సంఖ్య 1 (1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టిన వారు): ఈ ఏడాది మీకు అత్యంత అదృష్టవంతమైన కాలం. సూర్యుడి ప్రభావం వల్ల నాయకత్వ లక్షణాలు మెరుగుపడతాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు లభిస్తాయి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం. మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.
నెంబర్ 2
సంఖ్య 2 (2, 11, 20, 29 తేదీల్లో పుట్టిన వారు): మీకు మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. చంద్రుడు, సూర్యుడి కలయిక వల్ల భాగస్వామ్య పనులు సఫలమవుతాయి. భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకోవడం అవసరం. క్రియేటివ్ రంగాల్లో ఉన్న వారికి మంచి గుర్తింపు దక్కుతుంది. కుటుంబ సభ్యులు అండగా నిలుస్తారు.
నెంబర్ 3
సంఖ్య 3 (3, 12, 21, 30 తేదీల్లో పుట్టిన వారు): జ్ఞానం, సంపద పెరుగుతాయి. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా నిలకడ ఉంటుంది. గురువులు లేదా పెద్దల సలహాలు మీకు మార్గదర్శకంగా మారుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి చూపిస్తారు.
నెంబర్ 4
సంఖ్య 4 (4, 13, 22, 31 తేదీల్లో పుట్టిన వారు): కష్టపడితేనే ఫలితం దక్కుతుంది. అకస్మాత్తుగా ధన లాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. సాంకేతిక రంగం వారికి విదేశీ అవకాశాలు వస్తాయి. పనుల్లో జాప్యం జరిగినా చివరకు విజయం మీదే. క్రమశిక్షణ పాటించడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది.
నెంబర్ 5
సంఖ్య 5 (5, 14, 23 తేదీల్లో పుట్టిన వారు): వ్యాపార విస్తరణకు అద్భుతమైన ఏడాది. మీ మాట తీరు నలుగురిని ఆకట్టుకుంటుంది. కమ్యూనికేషన్ రంగం వారికి ఆదాయం పెరుగుతుంది. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. కొత్త పరిచయాల వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది. బుద్ధి బలం పెరుగుతుంది.
నెంబర్ 6
సంఖ్య 6 (6, 15, 24 తేదీల్లో పుట్టిన వారు): విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతారు. వాహనం లేదా కొత్త ఇల్లు కొనే అవకాశం ఉంది. వైవాహిక జీవితం సుఖమయంగా ఉంటుంది. కళాకారులకు కీర్తి ప్రతిష్ఠలు లభిస్తాయి. ఖర్చుల విషయంలో కొంత జాగ్రత్త అవసరం.
నెంబర్ 7
సంఖ్య 7 (7, 16, 25 తేదీల్లో పుట్టిన వారు): పరిశోధనలు చేసే వారికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుగుతారు. అనవసర ఆలోచనలు తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఒంటరిగా గడపడానికి ఇష్టపడతారు. విదేశీ ప్రయాణాల వల్ల లాభం ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి.
నెంబర్ 8
సంఖ్య 8 (8, 17, 26 తేదీల్లో పుట్టిన వారు): శని ప్రభావం వల్ల పనులు నెమ్మదిగా సాగుతాయి. ఓర్పు వహించడం ముఖ్యం. న్యాయపరమైన చిక్కుల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. స్థిరాస్తి లావాదేవీలు కలిసి వస్తాయి. శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం ఏడాది చివరలో అందుతుంది.
నెంబర్ 9
సంఖ్య 9 (9, 18, 27 తేదీల్లో పుట్టిన వారు): అత్యంత ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ధైర్యంతో చేసే పనులు సఫలమవుతాయి. రియల్ ఎస్టేట్, పోలీస్ రంగాల వారికి పదోన్నతులు లభిస్తాయి. పాత బాకీలు వసూలవుతాయి. కోపాన్ని తగ్గించుకుంటే మరిన్ని శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.