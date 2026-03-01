AI Horoscope: ఓ రాశివారికి ఈరోజు ధనలాభం కలుగుతుంది
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారికి ధనలాభం కలుగుతుంది. ఈ ఫలితాలను ఏఐ ఆధారంగా అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం..
మేష రాశి (Aries)
ఫలితం: ఉత్సాహంగా పనులు ప్రారంభిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు ప్లాన్ చేస్తారు.
ఆర్థికం: పాత అప్పులు తీరుస్తారు. అనవసర ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
వృషభ రాశి (Taurus)
ఫలితం: ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా పడవచ్చు. మానసిక ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.
జాగ్రత్త: మాట తీరు వల్ల ఇబ్బందులు రావచ్చు, కాబట్టి ఓపికతో వ్యవహరించండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
మిథున రాశి (Gemini)
ఫలితం: ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి. మిత్రుల నుండి శుభవార్తలు వింటారు.
ఆర్థికం: కొత్త వస్తువుల కొనుగోలుకు అనుకూల సమయం. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఫలితం: వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో ప్రశంసలు దక్కుతాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి.
ఆరోగ్యం: ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. తగినంత విశ్రాంతి అవసరం.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: వెండి రంగు
సింహ రాశి (Leo)
ఫలితం: అదృష్టం వరిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
లాభం: తండ్రిగారి నుండి సహాయం అందుతుంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
కన్య రాశి (Virgo)
ఫలితం: ఈ రోజు కొంచెం ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి.
జాగ్రత్త: ఆరోగ్య విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వాహనాలు నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్త.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: బ్రౌన్
తులా రాశి (Libra)
ఫలితం: వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో లాభాలు వస్తాయి.
ప్రయాణం: కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. చిన్నపాటి ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: నీలం
వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఫలితం: ప్రత్యర్థులపై విజయం సాధిస్తారు. కోర్టు వ్యవహారాలు సానుకూలమవుతాయి.
ఆర్థికం: రుణ బాధలు తగ్గుతాయి. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: మెరూన్
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఫలితం: సంతాన పరంగా ఆనందం కలుగుతుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో రాణిస్తారు.
వినోదం: కళాకారులకు మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. వినోద కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: నారింజ
మకర రాశి (Capricorn)
ఫలితం: గృహోపకరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. స్థిరాస్తి విషయాల్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది.
కుటుంబం: అమ్మగారి నుండి సహాయం లభిస్తుంది. ఇంట్లో ప్రశాంతత ఉంటుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: నలుపు
కుంభ రాశి (Aquarius)
ఫలితం: మీ పరాక్రమం పెరుగుతుంది. పనులను వేగంగా పూర్తి చేస్తారు.
లాభం: సోదరుల మద్దతు లభిస్తుంది. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: వైలెట్
మీన రాశి (Pisces)
ఫలితం: ధన లాభం చేకూరుతుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాల గురించి చర్చిస్తారు.
ఆర్థికం: పొదుపు పథకాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి మంచి రోజు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 12 | అదృష్ట రంగు: బంగారు రంగు