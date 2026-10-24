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- మేనకోడలిపై ప్రేమ ఉన్నా.. బెంగళూరులో పెళ్లి వద్దు. షర్మిలకు జగన్ బహరింగ లేఖ
మేనకోడలిపై ప్రేమ ఉన్నా.. బెంగళూరులో పెళ్లి వద్దు. షర్మిలకు జగన్ బహరింగ లేఖ
YS Jagan: ఏపీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల కుమార్తె అంజలి రెడ్డి వివాహం ఇప్పుడు రాజకీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. నవంబర్ 25, 2026న జరగనున్న ఈ పెళ్లి వేడుకపై చర్చ నడుస్తోంది. ఈ వ్యవహారంపై వైసీపీ విడుదల చేసి లేఖ వైరల్ అవుతోంది.
నవంబర్ 25న అంజలి రెడ్డి వివాహం
వైఎస్ షర్మిల కుమార్తె అంజలి రెడ్డి వివాహం 2026 నవంబర్ 25న జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో పెళ్లి వేడుక నిర్వహణకు సంబంధించిన వేదిక విషయంలో కుటుంబంలో అభిప్రాయ భేదాలు తలెత్తినట్లు తెలుస్తోంది. బెంగళూరులోని తన సోదరుడు వైఎస్ జగన్ నివాసంలోనే కుమార్తె వివాహాన్ని జరిపించాలని షర్మిల భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే, ప్రస్తుతం తాను నివసిస్తున్న ప్రాంగణంలో ఇలాంటి భారీ వేడుక నిర్వహించడం సరికాదని జగన్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో పెళ్లి ఎక్కడ నిర్వహించాలనే అంశం ప్రధాన చర్చగా మారింది.
భద్రతా కారణాలతో జగన్ అభ్యంతరం
తన నివాసంలో మేనకోడలి వివాహం నిర్వహించడానికి ఎందుకు అంగీకరించడం లేదో వివరిస్తూ జగన్ అక్టోబర్ 9, 2026న షర్మిలకు లేఖ రాశారు. అయితే, ఈ లేఖను వైసీపీ అక్టోబర్ 24, శనివారం విడుదల చేసింది. వివాహ వేడుకకు పెద్ద సంఖ్యలో అతిథులు, వివిధ సేవలు అందించే సిబ్బంది రావాల్సి ఉంటుందని జగన్ లేఖలో పేర్కొన్నారు.
క్యాటరింగ్ సిబ్బంది, పూల అలంకరణ బృందాలు, డెకరేషన్ సిబ్బంది, ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ నిర్వాహకులు, ఫొటోగ్రాఫర్లు, వీడియోగ్రాఫర్లతో పాటు అనేకమంది అతిథులు నివాస ప్రాంగణంలోకి వస్తారని వివరించారు. వీరిలో చాలామంది తమకు వ్యక్తిగతంగా పరిచయం లేని వారేనని తెలిపారు. ఇంతమంది రాకపోకల వల్ల ఇంటి పరిసరాల ఫొటోలు, వీడియోలు బయటకు వెళ్లే అవకాశం ఉందని, ఇది భద్రతాపరమైన ఆందోళనలకు దారితీస్తుందని తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు.
మేనకోడలిపై ప్రేమ ఉన్నా.. నిర్ణయంలో మార్పు లేదన్న జగన్
అంజలి రెడ్డి వివాహం గురించి తెలిసి తనకు ఎంతో సంతోషంగా ఉందని జగన్ లేఖలో పేర్కొన్నారు. గత ఏడేళ్లుగా తమ మధ్య అనేక పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నప్పటికీ, అంజలి జీవితాంతం ప్రేమానురాగాలతో సంతోషంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. చిన్నప్పటి నుంచి ఆమె పెరుగుదలను చూశానని, ఆమెకు అంతా మంచే జరగాలని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
అయితే, కుటుంబ అనుబంధాలు ఒకవైపు ఉన్నప్పటికీ భద్రత, వ్యక్తిగత గోప్యతకు సంబంధించిన అంశాలను నిర్లక్ష్యం చేయలేనని స్పష్టం చేశారు. తన కుమార్తెలు హర్ష, వర్షల వివాహాల విషయంలోనూ ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైతే ఇదే నిర్ణయం తీసుకునేవాడినని లేఖలో వివరించారు. ఇది అంజలి పట్ల వ్యతిరేకతతో తీసుకున్న నిర్ణయం కాదని, తన కుటుంబ భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యవహరిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
తన అభ్యంతరాలను పట్టించుకోకపోవడం బాధించిందని వ్యాఖ్య
తన నివాసంలో వివాహ వేడుక నిర్వహించడం వల్ల అనవసరంగా అందరి దృష్టి ఆ ప్రాంగణంపై పడుతుందని జగన్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం తాను అక్కడే నివసిస్తున్నందున, తనతో పాటు కుటుంబ సభ్యుల భద్రతను కాపాడుకోవడం ముఖ్యమని పేర్కొన్నారు. వ్యక్తిగత గోప్యతకు సంబంధించిన సమస్యలను ఇప్పటికే పలువురి ద్వారా షర్మిలకు తెలియజేసినట్లు వెల్లడించారు. అయినప్పటికీ, తన అభ్యంతరాలను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా అదే వేదికపై పెళ్లి నిర్వహించాలని ఆమె భావిస్తున్నట్లు తన దృష్టికి రావడం బాధ కలిగించిందని లేఖలో తెలిపారు. ఈ విషయంలో తన పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని, వివాహం కోసం మరో వేదికను ఎంపిక చేసుకోవాలని సోదరిని కోరారు. తన నిర్ణయం వెనుక ఉన్న కారణాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
హైదరాబాద్లోని లోటస్ పాండ్ ఆస్తిని ప్రత్యామ్నాయంగా సూచన
బెంగళూరులోని తన నివాసంలో కాకుండా మరోచోట వివాహ వేడుక నిర్వహించుకోవాలని సూచించిన జగన్, ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్ల గురించి కూడా లేఖలో ప్రస్తావించారు. గతంలో రాజా వివాహం నిర్వహించిన తరహాలో కన్వెన్షన్ సెంటర్లో లేదా డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ వేదికలో పెళ్లి జరిపించుకోవచ్చని సూచించారు. అలాంటి వేదికలు షర్మిలకు ఇష్టం లేకపోతే, హైదరాబాద్లోని తన లోటస్ పాండ్ ఆస్తిని ఉపయోగించుకునే అవకాశం కూడా కల్పించినట్లు తెలిపారు.
ఈ ప్రతిపాదన ఇప్పటికీ అందుబాటులోనే ఉందని స్పష్టం చేశారు. అంజలి జీవితంలో వివాహం ఒక మధురమైన జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోవాలని, భవిష్యత్తులో ఆమె ఆ రోజును సంతోషంగా గుర్తుచేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఇందుకోసం తనవంతుగా సహేతుకమైన సహకారం అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని తెలిపారు.
మొత్తంగా, అంజలి రెడ్డి వివాహానికి తాను వ్యతిరేకం కాదని, బెంగళూరులోని తన నివాసంలో వేడుక నిర్వహించడం వల్ల తలెత్తే భద్రత, గోప్యత సమస్యలే తన అభ్యంతరాలకు కారణమని జగన్ లేఖ ద్వారా వివరించారు. మరోవైపు, ఈ వివాహ వేదిక వివాదంపై టీడీపీ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోందనే నేపథ్యంలో వైసీపీ లేఖను విడుదల చేసినట్లు సమాచారం. దీంతో షర్మిల, జగన్ మధ్య వివాహ వేదిక విషయంలో నెలకొన్న విభేదాలు రాజకీయంగా కూడా చర్చనీయాంశమయ్యాయి.