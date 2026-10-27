ఆరోజు పులివెందులలోనే ఉంటా, చూసుకుందాం.. జగన్ మాస్ వార్నింగ్
YS Jagan: పులివెందులలో నిర్వహించిన సభలో కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి మాట్లాడిన జగన్.. పలు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నామినేషన్ సందర్భంగా చోటు చేసుకున్న సంఘటనలపై తీవ్రంగా స్పందించారు.
పులివెందుల ఎన్నికల వ్యవహారంపై జగన్ ఆగ్రహం
పులివెందులలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నామినేషన్ల సందర్భంగా చోటుచేసుకున్న ఘటనలు బాధ కలిగించాయని జగన్ అన్నారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే హక్కు ఉంటుందని, అలాంటి సమయంలో నామినేషన్లు దాఖలు చేయకుండా అడ్డుకోవడం ఏమిటని ప్రశ్నించారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కొందరు అధికారులు వ్యవహరిస్తూ తమ పార్టీ అభ్యర్థులు, కార్యకర్తలకు అన్యాయం చేశారని ఆరోపించారు.
పులివెందులలో మొత్తం 40 కౌన్సిలర్ స్థానాలు ఉండగా, కేవలం 20 వార్డుల్లోనే నామినేషన్లు వేయడానికి అవకాశం కల్పించారని ఆయన పేర్కొన్నారు. అలాగే ఏడు జడ్పీటీసీ స్థానాలకు గాను నాలుగు స్థానాల్లో మాత్రమే నామినేషన్లు దాఖలు చేయగలిగారని చెప్పారు. ఇలాంటి పరిణామాలు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థపై అనేక ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నాయని వ్యాఖ్యానించారు. ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు అభ్యర్థులు ముందుకు వస్తే వారికి అవకాశం కల్పించాల్సింది పోయి, అడ్డంకులు సృష్టించడం సరికాదని అన్నారు.
పోలీసుల తీరుపై విమర్శలు.. అధికారులకు హెచ్చరిక
నామినేషన్ల ప్రక్రియ సందర్భంగా పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరుపై జగన్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. నామినేషన్లు దాఖలు చేసేందుకు వెళ్తున్న తమ పార్టీ శ్రేణులపై లాఠీచార్జ్ చేశారని, కాల్పులు జరిపే పరిస్థితులు కూడా ఏర్పడ్డాయని ఆరోపించారు. ఇంతటి బలప్రయోగం ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందని ప్రశ్నించారు. ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనే ఉద్దేశంతో వెళ్లడం తమ కార్యకర్తలు చేసిన తప్పా అని నిలదీశారు.
ప్రజలను రక్షించాల్సిన పోలీసులే దౌర్జన్యానికి పాల్పడితే సామాన్యులకు న్యాయం చేసేది ఎవరని ఆయన ప్రశ్నించారు. పోలీసులు ఏ రాజకీయ పార్టీకి అనుకూలంగా కాకుండా చట్టం ప్రకారం విధులు నిర్వహించాలని సూచించారు. తమ పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలపై దాడులు జరిగినప్పటికీ తిరిగి వారిపైనే కేసులు నమోదు చేశారని ఆరోపించారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించిన అధికారులను తమ ప్రభుత్వం తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వదిలిపెట్టబోమని హెచ్చరించారు.
కార్యకర్తలకు అండగా ఉంటా..
పార్టీ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి మాట్లాడిన జగన్.. కష్టకాలంలో వారికి అండగా నిలబడతానని భరోసా ఇచ్చారు. కార్యకర్తల కృషి, మద్దతు వల్లే తాను ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి చేరుకున్నానని పేర్కొన్నారు. పార్టీ కోసం పనిచేసే శ్రేణులకు అన్యాయం జరిగితే చూస్తూ ఊరుకోబోనని స్పష్టం చేశారు. తమ హక్కులను కాపాడుకునేందుకు కార్యకర్తలు ధైర్యంగా ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు. అయితే, ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లోనే తమ హక్కుల కోసం పోరాడాలని ఆయన సూచించారు. వైఎస్సార్సీపీ భవిష్యత్తు కార్యకర్తల బలంపైనే ఆధారపడి ఉందని పేర్కొంటూ, పార్టీ శ్రేణులకు భరోసా కల్పించే ప్రయత్నం చేశారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ విజయం సాధిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
పోలింగ్ రోజున పులివెందులలోనే ఉంటా
మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ రోజున తాను పులివెందులలో పర్యటిస్తానని జగన్ ప్రకటించారు. ఎన్నికల సమయంలో ఎవరైనా అక్రమాలకు పాల్పడేందుకు ప్రయత్నిస్తే సహించబోమని హెచ్చరించారు. ఎంతమంది వచ్చినా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు ఎవరికి మద్దతు ఇవ్వాలనుకుంటారో వారికే తమ ఓటు ద్వారా బలం చేకూరుస్తారని అన్నారు. ఎన్నికల ముందు రోజు రాత్రి పులివెందులలోనే ఉంటానని, పోలింగ్ రోజున తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటానని తెలిపారు. ఎన్నికల ప్రక్రియ పారదర్శకంగా జరగాలని, ఓటర్లు స్వేచ్ఛగా తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసే వాతావరణం ఉండాలని పేర్కొన్నారు. తమ పార్టీ అభ్యర్థులు, కార్యకర్తలను అడ్డుకునేందుకు ఎవరైనా ప్రయత్నిస్తే తగిన రీతిలో స్పందిస్తామని హెచ్చరించారు.
పులివెందలలో మా వాళ్లపై చేయి వేస్తే నాపై చేయి వేసినట్టే. అన్యాయం చేసిన ఏ అధికారినీ వదిలిపెట్టం. రిటైర్ అయినా కూడా బాధ్యులను వదిలిపెట్టం
పోలీసులు చంద్రబాబు కోసం కాదు, రాజ్యాంగం కోసం విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. మీ టోపీపై ఉన్న మూడు సింహాలను, రాజ్యాంగానికి చేసిన ప్రమాణాన్ని గుర్తు చేసుకోండి
ప్రజలను రక్షించాల్సిన అధికారులే దౌర్జన్యం చేస్తే ప్రజలను రక్షించేది ఎవరు? ఇప్పటికైనా అధికారులు, పోలీసులు తమ తీరు మార్చుకోవాలి
— వై.యస్.ఆర్ కుటుంబం™ (@_Ysrkutumbam) October 27, 2026
ఎన్నికల అక్రమాలపై పోరాటం కొనసాగిస్తాం
ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అధికారంలో ఉన్నవారి ప్రభావంతో కొందరు అధికారులు పక్షపాతంగా వ్యవహరిస్తున్నారని జగన్ ఆరోపించారు. తమ పార్టీ శ్రేణులకు జరిగిన అన్యాయానికి భవిష్యత్తులో సమాధానం చెబుతామని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్నవారికి సమయం అనుకూలంగా ఉండవచ్చని, అయితే భవిష్యత్తులో తమ పార్టీకి అవకాశం వస్తుందని అన్నారు. అప్పుడు బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
పులివెందులలో జరిగిన పరిణామాలు ఎన్నికల నిర్వహణ తీరుపై సందేహాలు కలిగిస్తున్నాయని పేర్కొన్న జగన్.. నామినేషన్ల నుంచి పోలింగ్ వరకు అన్ని దశల్లోనూ నిబంధనలు సమానంగా అమలుకావాలని డిమాండ్ చేశారు. తమ పార్టీ కార్యకర్తలపై దాడులు, కేసుల విషయంలో న్యాయం జరగాలని కోరారు. ఎన్నికల ప్రక్రియలో అక్రమాలకు తావులేకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత అధికార యంత్రాంగంపై ఉందని స్పష్టం చేశారు.