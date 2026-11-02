Cyclone Murasu: మురసు అంటే ఏమిటి? ఈ తుపాను ఎప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ను వదులుతుంది
Cyclone Murasu: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని వరుస తుపానులు అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. సైక్లోన్ అర్నబ్ ఇలా వదలగానే సైక్లోన్ మురసు వచ్చేసింది. ఈ తుపాను ఎప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ను విడిచిపెడుతుంది? ఎప్పుడు తీరం దాటుతుంది?
సైక్లోన్ మురసు.. ఈ పదానికి అర్థం ఏమిటి?
ఏపీలో వచ్చిన తుపానుకు మురసు అని పేరు పెట్టారు. దీనికి అర్థం ఏమిటి అనే ఎక్కువ మంది సెర్చ్ చేస్తున్నారు. మురసు అం్టే ఒక పురాతన సంప్రదాయ డ్రమ్ లేదా వాయిద్యం పేరు. ప్రాచీన తమిళ సంస్కృతిలో, ముఖ్యంగా సంగం యుగం నాటి కాలంలో, సమాచార మార్పిడికి ఈ వాయిద్యం అత్యంత కీలకమైన సాధనంగా ఉండేది. యుద్ధానికి సైన్యాన్ని సిద్ధం చేయాలన్నా, రాజు ఇచ్చే ఆజ్ఞలను ప్రజలకు చాటాలన్నా లేదా ఉత్సవాలు, వేడుకలను ప్రకటించాలన్నా ఈ భారీ డప్పును మోగించి అందరినీ అప్రమత్తం చేసేవారు. ద్రావిడ సంస్కృతి, చరిత్రలో ప్రజలను అప్రమత్తం చేసే సాధనంగా మురసు శబ్దానికి విశిష్ట స్థానం ఉంది. తుఫాను వంటి ప్రకృతి విపత్తు కూడా ప్రజలను ముందస్తుగా అప్రమత్తం చేయాల్సిన పరిస్థితి కాబట్టి ఈ పేరు పెట్టారు.
ఏ దేశం పెట్టింది పేరు?
హిందూ మహాసముద్ర పరిధిలో ఏర్పడే తుఫానులకు పేర్లు పెట్టేందుకు ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ (WMO), యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కమిషన్ ఫర్ ఆసియా అండ్ పసిఫిక్ (ESCAP) ఆధ్వర్యంలో ఒక పద్ధతి ఉంది. బంగాళాఖాతం, అరేబియా సముద్ర తీర ప్రాంతాలకు చెందిన భారత్, బంగ్లాదేశ్, మాల్దీవులు, మయన్మార్, ఒమన్, పాకిస్థాన్, శ్రీలంక, థాయిలాండ్, ఇరాన్, ఖతార్, సౌదీ అరేబియా, యుఎఇ, యెమెన్ అనే 13 దేశాలు కలిసి 169 పేర్లతో కూడిన అధికారిక జాబితాను రూపొందించాయి. జాబితా ప్రకారం మాల్దీవులు ఈ తుఫానుకు ‘మురసు’ అనే పేరును ఖరారు చేసింది. సముద్ర ప్రాంతాల్లో ఉత్పన్నమయ్యే విపత్తుల సమయంలో గందరగోళం లేకుండా హెచ్చరికలు జారీ చేయడానికి ఈ నామకరణ విధానం ఉపయోగపడుతుంది.
తుపాను ఎప్పుడు వదులుతుంది?
ఇక తుపాను గమనం విషయానికి వస్తే, వాతావరణ పరిస్థితులు, ప్రస్తుత దిశ ఆధారంగా ఇది ప్రధానంగా పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా పయనిస్తూ బలపడుతోంది. సాధారణంగా ఈ సీజన్లో బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే తుఫానులు ఎక్కువగా భారత తూర్పు తీరమైన ఆంధ్రప్రదేశ్, ఉత్తర తమిళనాడు లేదా ఒడిశా వైపు దూసుకువస్తాయి. అయితే సముద్రంలో గాలి దిశ, తేమ, ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతల్లో వచ్చే మార్పులను బట్టి తుపాను కదలిక మారుతుంటుంది.ప్రస్తుతం ఉన్న సమాచారం ప్రకారం నవంబర్ 2 అర్థరాత్రి దాటాక తెల్లవారుజామున నెల్లూరు - నరసాపురం మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. లేదా ఒంగోలు పరిసరాల్లో కూడా తీరం దాటవచ్చు. తీరం దాటుతున్నప్పుడు గంటకు 100 నుంచి 120 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వేస్తాయి. అందుకే ప్రజలంతా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.