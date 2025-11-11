- Home
- Andhra Pradesh
- పాలు లేకుండానే లక్షల కిలోల నెయ్యి.. ఐదేళ్లలో రూ. 250 కోట్లు స్వాహా. తిరుమల లడ్డూ వ్యవహారంలో విస్తుపోయే నిజాలు
పాలు లేకుండానే లక్షల కిలోల నెయ్యి.. ఐదేళ్లలో రూ. 250 కోట్లు స్వాహా. తిరుమల లడ్డూ వ్యవహారంలో విస్తుపోయే నిజాలు
TTD: వైసీపీ హయాంలో తిరుమల లడ్డు తయారీలో కల్తీ నెయ్యి ఉపయోగించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలోనే అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం దీనిపై సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించింది. ఈ విచారణలో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి
68 లక్షల కిలోల నకిలీ నెయ్యి – 250 కోట్ల మోసం
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలకు (TTD) గత ఐదేళ్లుగా నకిలీ నెయ్యి సరఫరా జరిగినట్లు సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (CBI) విచారణలో తేలింది. 2019 నుండి 2024 వరకు మొత్తం 68 లక్షల కిలోల నెయ్యి, సుమారు రూ. 250 కోట్ల విలువైన నెయ్యి, బహోలే బాబా ఆర్గానిక్ డైరీ మిల్క ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేరుతో సరఫరా చేశారు. CBI పర్యవేక్షణలో పనిచేసిన స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ (SIT) ఈ వివరాలను వెల్లడించింది. ఈ డైరీ ఉన్న ఉత్తరాఖండ్లోని రూర్కీ ప్రాంతం ఎక్కడి నుంచీ పాలు లేదా వెన్న కొనలేదు, అయినా నెయ్యి తయారుచేసి TTDకి పంపింది.
నకిలీ నెయ్యి తయారీ ఎలా జరిగింది?
విచారణలో తెలిసిందేమిటంటే.. పోమిల్ జైన్, విపిన్ జైన్ అనే ఇద్దరు డైరెక్టర్లు పామాయిల్, పామ్ కర్నల్ ఆయిల్, పామోలిన్ వంటి చవక నూనెలను కలిపి నెయ్యిలా తయారు చేశారు. ఈ నకిలీ నెయ్యి బహోలే బాబా డైరీ, శ్రీ వైష్ణవి డైరీ (శ్రీకాళహస్తి), మాల్గంగా మిల్క్ (పుణె), ఏఆర్ డైరీ (దిండిగుల్, తమిళనాడు) ద్వారా తిరుమల దేవస్థానానికి చేరింది. ఈ నెయ్యి శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి లడ్డూల తయారీలో ఉపయోగించినట్లు తేలింది. దీంతో కోట్లాది మంది భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి.
ల్యాబ్ టెస్టులు
2022లో అప్పటి TTD చైర్మన్ వై.వి. సుబ్బారెడ్డి సూచనలతో CFTRI మైసూరు ల్యాబ్లో నెయ్యి నమూనాలను పరీక్షకు పంపించారు. పరీక్షా ఫలితాల్లో అన్ని నెయ్యి నమూనాలు వెజిటేబుల్ ఆయిల్ కలిసిన నకిలీ నెయ్యిగా తేలాయి. అయినా కూడా ప్రిమియర్ అగ్రి ఫుడ్స్, వైష్ణవి డైరీలకు సరఫరా కొనసాగించేందుకు అనుమతిచ్చారు. బహోలే బాబా డైరీ 2022 అక్టోబర్ వరకు నెయ్యి సరఫరా చేసింది.
విచారణలో షాకింగ్ విషయాలు
విచారణలో వెలుగులోకి వచ్చిన వివరాలు అందరినీ షాక్కి గురి చేశాయి. TTD చైర్మన్ పర్సనల్ అసిస్టెంట్ కడూరు చినప్పన్నకు, ప్రిమియర్ అగ్రి ఫుడ్స్ ప్రతినిధులు ఢిల్లీలో హవాలా మార్గంలో రూ. 50 లక్షల వరకు నగదు ఇచ్చినట్లు తేలింది. ఇక అజయ్ కుమార్ సుగంధా, ఢిల్లీలో ఉన్న కెమికల్ ట్రేడర్, మోనోగ్లిసరైడ్స్, అసిటిక్ యాసిడ్ వంటి రసాయనాలను బహోలే బాబా డైరీకి ఏడు సంవత్సరాలపాటు సరఫరా చేశాడు. ఈ రసాయనాలతో నకిలీ నెయ్యి తయారుచేసి TTDకి పంపినట్లు విచారణలో తేలింది.
కేసు టైమ్లైన్
సెప్టెంబర్ 2024: సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, వైసీపీ హయాంలో TTD లడ్డూలలో జంతు కొవ్వు వాడారని ఆరోపించారు.
అక్టోబర్ 2024: సుప్రీం కోర్టు, కేసు విచారణను CBI పర్యవేక్షణలో SITకు అప్పగించింది.
నవంబర్ 2024: ఐదుగురు అధికారులతో SIT ఏర్పాటైంది.
ఫిబ్రవరి 2025: నలుగురిని అరెస్ట్ చేశారు.
2025 నవంబర్ నాటికి, ఢిల్లీకి చెందిన అజయ్ కుమార్ సుగంధా (A-16)ను SIT అరెస్ట్ చేసింది.
TTD ప్రతి రోజూ సుమారు 15,000 కిలోల నెయ్యి లడ్డూ తయారీకి ఉపయోగిస్తుంది, అందువల్ల ఈ మోసం భారీ స్థాయిలో జరిగినదని అధికారులు తెలిపారు.