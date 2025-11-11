5 ఏళ్లలో రూ. 14 లక్షలకుపైగా సంపాదించాలా.? నెలకు ఎంత పొదుపు చేయాలంటే
Post office: కష్టపడి సంపాదించడం ఎంత ముఖ్యమో, సంపాదించిన డబ్బును జాగ్రత్తగా పెట్టుబడి పెట్టడం కూడా అంతే ముఖ్యం. అందుకే ఇటీవల చాలా మంది ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా మంచి రిటర్న్స్ వచ్చే మార్గాలపై దృష్టిసారిస్తున్నారు.
స్థిరమైన లాభం, ప్రభుత్వ హామీ
ప్రస్తుతం పెట్టుబడిదారులు ఎక్కువగా ప్రభుత్వ ఆధారిత పథకాలపైనే ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. కారణం – రిస్క్ లేకుండా గ్యారెంటీతో ఆదాయం రావడం. వాటిలో పోస్ట్ ఆఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ (RD) పథకం అత్యంత ప్రజాదరణ పొందింది. ఇది చిన్న మొత్తాలతో ప్రారంభించి, కొన్నేళ్లలో పెద్ద మొత్తంగా మారే విధంగా ఈ స్కీమ్ను రూపొందించారు.
RD పథకం ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఈ పథకంలో ప్రతి నెలా మీరు నిర్ణీత మొత్తాన్ని జమ చేయాలి. ఈ డిపాజిట్ను 5 సంవత్సరాల పాటు కొనసాగిస్తే, ప్రతి నెలా జమ చేసిన మొత్తం మీద వడ్డీ లభిస్తుంది. ఆ వడ్డీ కూడా మీ మూలధనంలో కలుస్తూ ఉండటం వల్ల “వడ్డీపై వడ్డీ” లాభం పొందుతారు. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ఆఫీస్ RDపై వార్షిక వడ్డీ రేటు 6.7%గా ఉంది. ఈ రేటును ప్రభుత్వం ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి సమీక్షిస్తుంది.
ప్రతీ నెల రూ. 20 వేలు జమ చేస్తే..
ఒక వ్యక్తి ప్రతి నెలా రూ. 20,000 చొప్పున 5 సంవత్సరాల పాటు RDలో జమ చేస్తే, మొత్తం పెట్టుబడి రూ. 12 లక్షలు అవుతుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న 6.7% వడ్డీ రేటుతో, 5 సంవత్సరాల తర్వాత అతనికి సుమారు రూ. 2.27 లక్షల వడ్డీ లభిస్తుంది. అంటే మొత్తం రూ. 14.27 లక్షలు తిరిగి పొందుతారు. ఇది పూర్తి స్థిరమైన ఆదాయం. మార్కెట్ మార్పులు లేదా స్టాక్ నష్టాలు దీనిపై ప్రభావం చూపవు.
ఈ పథకం ప్రత్యేకత ఏంటంటే.?
ఇది భారత ప్రభుత్వ హామీతో నడిచే సేవింగ్స్ స్కీమ్, కాబట్టి డబ్బు పూర్తిగా సురక్షితం. వడ్డీ రేటు స్థిరంగా ఉంటుంది. పెట్టుబడి ప్రారంభ సమయంలో ఎంత వడ్డీ ఉంటుందో, అదే కొనసాగుతుంది. అవసరమైతే మధ్యలో లోన్ సదుపాయం కూడా పొందవచ్చు. 5 సంవత్సరాల తర్వాత మొత్తం మొత్తాన్ని లేదా అవసరాన్ని బట్టి కొనసాగించవచ్చు.
పన్ను ప్రయోజనాలు, ఖాతా వివరాలు
పోస్ట్ ఆఫీస్ RD ఖాతా తెరవడం చాలా సులభం. సమీపంలోని ఏ పోస్టాఫీసులోనైనా రూ. 100తో ఖాతా ప్రారంభించవచ్చు. ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టినవారు సెక్షన్ 80C క్రింద పన్ను మినహాయింపు పొందవచ్చు. వడ్డీ ప్రతి త్రైమాసికం లెక్కిస్తారు, ఇది చివర్లో మూలధనంలో కలుస్తుంది. రిస్క్ లేకుండా స్థిరమైన లాభం కోరుకునే వారికి పోస్టాఫీస్ ఆర్డీ పథకం నిజమైన, సురక్షితమైన ఆప్షన్గా చెప్పొచ్చు.