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- Weather Update: ద్రోణి ఎఫెక్ట్.. ఏపీ, తెలంగాణలో దంచికొట్టనున్న వర్షాలు.. ఈ ప్రాంతాలకు హైఅలర్ట్
Weather Update: ద్రోణి ఎఫెక్ట్.. ఏపీ, తెలంగాణలో దంచికొట్టనున్న వర్షాలు.. ఈ ప్రాంతాలకు హైఅలర్ట్
Weather Update: ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అక్టోబర్ 21 వరకు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. కొన్ని జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, పిడుగులతో పాటు ఈదురుగాలులు ఉంటాయని పేర్కొంది.
ద్రోణి.. ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో వర్షాలు
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాతావరణ మార్పుల కారణంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరోసారి వర్షాలు జోరందుకున్నాయి. పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం, దానిని ఆనుకుని ఉన్న దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు తీర ప్రాంతాల్లో సముద్ర మట్టానికి 7.6 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు ఒక ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది.
దీనికి తోడు లక్షద్వీప్ నుంచి కర్ణాటక, దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ మీదుగా పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం వరకు సముద్ర మట్టానికి 1.5 నుంచి 3.1 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఒక ద్రోణి విస్తరించి ఉంది. ఈ రెండు వాతావరణ వ్యవస్థల ప్రభావం వల్ల రానున్న మూడు రోజుల పాటు రాష్ట్రంలో వాతావరణం పూర్తిగా మారిపోనుందని వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది.
ఏపీలో రానున్న మూడు రోజుల వర్షాల జోరు
వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల ప్రకారం అక్టోబర్ 21 వరకు కోస్తాంధ్ర, యానాం అలాగే రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా వర్షాలతో పాటు గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో, అప్పుడప్పుడు 60 కిలోమీటర్ల వరకు బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
ఈ జిల్లాలకు పిడుగుల హెచ్చరికలు
రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ (ఏపీఎస్డీఎంఏ) వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, సోమవారం నాడు పోలవరం, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.
మిగిలిన జిల్లాల్లో కూడా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు జల్లులు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ఈదురుగాలులు, పిడుగులు పడే సమయంలో ప్రజలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చెట్లు అలాగే భారీ హోర్డింగ్స్ కింద నిలబడవద్దని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది.
తెలంగాణలోనూ కొనసాగుతున్న వాతావరణ మార్పులు
ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాకుండా తెలంగాణలోనూ వాతావరణం కూల్ అయింది. సోమవారం హైదరాబాద్ నగరంలో ఉదయం ఆహ్లాదకరంగా ఉండి, మధ్యాహ్నం తర్వాత ఆకాశం మేఘావృతమై సాయంత్రం లేదా రాత్రి వేళల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఇక ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్, ఖమ్మం, నల్గొండ, రంగారెడ్డి, మెదక్, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడనున్నాయి. మరోవైపు అకాల వర్షాల నేపథ్యంలో ధాన్యాన్ని మార్కెట్లకు తెచ్చిన రైతులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని, టార్పాలిన్లతో కవర్ చేసుకోవాలని వ్యవసాయ శాఖ విజ్ఞప్తి చేసింది.
మత్స్యకారులకు హెచ్చరికలు.. భద్రతా చర్యలు
సముద్రం నుంచి వీస్తున్న తేమ గాలుల కారణంగా తీర ప్రాంతాల్లో వాతావరణం అస్థిరంగా ఉంది. ఉత్తర, దక్షిణ కోస్తాంధ్ర తీరం వెంబడి గంటకు 35 నుంచి 45 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున, మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లేటప్పుడు వాతావరణ శాఖ సూచనలను విధిగా పాటించాలని కోరారు. వాహనదారులు, ప్రయాణికులు కూడా వర్ష సమయాల్లో రోడ్లపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని, సురక్షిత ప్రాంతాల్లో తలదాచుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.