- Home
- Andhra Pradesh
- TDP: చిన్నబాబుకు పట్టాభిషేకం.. వచ్చే ఎన్నికల నాటికి లోకేష్ ముఖ్యమంత్రి కానున్నారా.?
TDP: తెలుగు దేశం పార్టీ రాజకీయ చరిత్రలో మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పార్టీని మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి టీడీపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇంతకీ విషయం ఏంటంటే.?
లోకేష్కు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ బాధ్యతలు
తెలుగుదేశం పార్టీ రాజకీయ ప్రయాణంలో మరో ముఖ్యమైన ఘట్టం నమోదైంది. పార్టీ నిర్మాణాన్ని మరింత బలపర్చే దిశగా పెద్ద నిర్ణయం తీసుకుంటూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి, పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు.. యువనేత నారా లోకేష్కు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఈ నిర్ణయం పార్టీ కార్యకర్తల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది. క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేసిన నాయకుడిగా గుర్తింపు పొందిన లోకేష్కు ఈ పదవి ఇవ్వడం, టీడీపీ భవిష్యత్ దిశను స్పష్టంగా చూపిస్తోంది.
అంచెలంచెలుగా ఎదిగిన లోకేష్ రాజకీయ ప్రయాణం
నారా లోకేష్ రాజకీయంగా ఒక్కసారిగా ఎదగలేదు. పార్టీ ఐటీ విభాగం బాధ్యతలతో తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించి, డిజిటల్ రంగంలో టీడీపీకి కొత్త గుర్తింపు తీసుకొచ్చారు. ఆ తర్వాత జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శిగా బాధ్యతలు చేపట్టి, పార్టీ అంతర్గత వ్యవహారాల్లో తన పట్టు పెంచుకున్నారు. కార్యకర్తల సంక్షేమంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి, సంక్షేమ నిధుల ద్వారా వేల కుటుంబాలకు సహాయం అందించారు. ‘యువగళం’ పాదయాత్ర ద్వారా ప్రజల సమస్యలను దగ్గరగా తెలుసుకొని, ప్రజలతో నేరుగా మమేకమయ్యారు. ఒక రకంగా 2024 టీడీపీ విజయంలో యువగళం కూడా కీలక పాత్ర పోషించిందని చెప్పడంలో సందేహం లేదు.
కార్యకర్తల ఆశలు నెరవేరిన సందర్భం
గత కొంతకాలంగా లోకేష్కు పార్టీలో మరిన్ని బాధ్యతలు ఇవ్వాలన్న డిమాండ్ పార్టీ శ్రేణుల నుంచి వినిపిస్తూ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆయన వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా బాధ్యతలు చేపట్టడం ద్వారా ఆ ఆశలు నిజమయ్యాయి. ప్రభుత్వ పరిపాలనపై చంద్రబాబు దృష్టి సారిస్తున్న సమయంలో, పార్టీ వ్యవహారాలను లోకేష్ సమన్వయం చేయడం వల్ల కార్యకర్తలకు వేగంగా స్పందన అందుతుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. యువ నాయకత్వానికి ప్రాధాన్యం పెరిగిందని కూడా భావిస్తున్నారు.
జాతీయ స్థాయిలో లోకేష్ పాత్రపై అంచనాలు
ఈ నిర్ణయం వెనుక దీర్ఘకాలిక వ్యూహం ఉన్నట్లు రాజకీయ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం బలంగా ఉన్న సమయంలో, పార్టీని మరింత వ్యవస్థీకృతంగా తీర్చిదిద్దాల్సిన అవసరం ఉంది. జాతీయ స్థాయిలో ఇతర పార్టీలతో సంబంధాలు మెరుగుపరచడం, యువతలో పార్టీ సిద్ధాంతాలను విస్తరించడం వంటి కీలక బాధ్యతలను లోకేష్ సమర్థంగా నిర్వహిస్తారనే నమ్మకం పార్టీ నాయకత్వంలో కనిపిస్తోంది. అలాగే వచ్చే ఎన్నికల నాటికి లోకేష్ను ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా బరిలోకి దించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని మరికొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
కమిటీల్లో భారీ మార్పులు.. కొత్తవారికి అవకాశాలు
టీడీపీ సంస్థాగత నిర్మాణంలో భాగంగా పొలిట్ బ్యూరో, జాతీయ, రాష్ట్ర కమిటీలను ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్ రావు వివరాలు వెల్లడించారు. 29 మందితో పొలిట్ బ్యూరో, 31 మందితో జాతీయ కమిటీ, 185 మందితో రాష్ట్ర కమిటీతో పాటు జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయిలో వివిధ పదవులను భర్తీ చేస్తూ సమతుల్యతను పాటించారు. అనుభవం ఉన్నవారికి గౌరవం ఇవ్వడంతో పాటు, కొత్త నాయకులకు అవకాశాలు కల్పించారు. మహిళలకు కూడా గణనీయ స్థానం కల్పించారు.
కష్టపడినవారికి ప్రాధాన్యం..
పార్టీ కోసం కష్టపడ్డ వారికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లు నాయకత్వం స్పష్టం చేసింది. సాధారణ స్థాయి నుంచి పనిచేసిన నాయకులకు కూడా కీలక కమిటీల్లో చోటు ఇవ్వడం ద్వారా సంచలన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఈ పరిణామంతో టీడీపీలో రెండో తరం నాయకత్వం అధికారికంగా బలపడింది. అనుభవం కలిగిన సీనియర్లు, ఉత్సాహం ఉన్న యువ నాయకులు కలిసి పార్టీని ముందుకు నడిపించే దిశగా ఈ మార్పులు కీలకంగా మారనున్నాయి.