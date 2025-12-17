- Home
- Andhra Pradesh
- Road Doctor: ఆంధ్రప్రదేశ్లో రోడ్డు డాక్టర్.. దేశం దృష్టిని ఆకర్షిస్తోన్న సరికొత్త సేవలు
Road Doctor: ఆంధ్రప్రదేశ్లో రోడ్డు డాక్టర్.. దేశం దృష్టిని ఆకర్షిస్తోన్న సరికొత్త సేవలు
Road Doctor: రోడ్లపై కనిపించే గుంతలు ఎంతటి ప్రమాదానికి కారణమవుతాయో తెలిసిందే. అయితే రోడ్లను బాగు చేసేందుకు కాకినాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వినూత్న ప్రయత్నం చేసింది. ఆ ప్రయత్నం ఇప్పుడు దేశం దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
కాకినాడలో ‘రోడ్ డాక్టర్’
‘రోడ్ డాక్టర్’ అనేది ఒక ప్రత్యేక మొబైల్ వాహనం. దీనిని కాకినాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నిర్వహిస్తోంది. రోడ్లపై ఏర్పడిన గుంతలను అక్కడికక్కడే సరిచేసే సామర్థ్యం దీనికి ఉంది. సాధారణంగా రోడ్డు మరమ్మతులకు రోజులు పడతాయి. ఈ వాహనం వల్ల ఆ పని కొన్ని నిమిషాల్లో పూర్తవుతోంది.
ఈ వాహనం ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఈ వాహనం ప్రతి రోజు కాలనీలు, ప్రధాన రహదారుల్లో తిరుగుతుంది. దెబ్బతిన్న రోడ్డును గుర్తించిన వెంటనే గుంతలు పూడ్చేస్తుంది. అవసరమైన మిశ్రమాన్ని రడీ చేసి, రోడ్డును సమతలంగా ఉండేలా లెవల్ చేస్తుంది. ఈ మొత్తం ప్రక్రియ ఒకేచోట పూర్తవుతుంది. ట్రాఫిక్ అంతరాయం కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
ఈ సేవల వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి?
ఈ విధానం వల్ల వాహనదారులకు ప్రమాదాలు తగ్గుతున్నాయి. ద్విచక్ర వాహనదారులు సురక్షితంగా ప్రయాణం చేస్తారు. వర్షాకాలంలో గుంతలు పెద్ద సమస్యగా మారకుండా ముందే పరిష్కారం లభిస్తోంది. రోడ్లపై తరచూ జరిగే పనుల వల్ల కలిగే అసౌకర్యం తగ్గుతోంది. ప్రజలకు ఇది నిజంగా ఉపశమనం కలిగించే చర్య అని చెప్పాలి.
ఇలాంటి వాహనాల అవసరం ఎందుకు ఉంది?
కాకినాడ లాంటి వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరంలో ట్రాఫిక్ భారం ఎక్కువ. చిన్న గుంత కూడా పెద్ద ప్రమాదానికి కారణం అవుతుంది. సంప్రదాయ పద్ధతుల్లో రోడ్డు పనులు చేయాలంటే సమయం, ఖర్చు ఎక్కువ. ‘రోడ్ డాక్టర్’ లాంటి వాహనాలు ఈ సమస్యకు వేగవంతమైన పరిష్కారం ఇస్తున్నాయి. నగర భద్రత కోణంలో ఇది చాలా అవసరమైన చర్య.
ప్రభుత్వ స్థాయిలో వినూత్న ప్రయత్నం
ఈ సేవ ప్రైవేట్ సంస్థ కాదు. పూర్తిగా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తీసుకొచ్చిన ప్రభుత్వ ఆవిష్కరణ. తక్కువ సమయంలో మెరుగైన ఫలితం ఇచ్చే విధానం కావడంతో ఇతర నగరాలకు కూడా ఇది ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. రోడ్ల సంరక్షణలో టెక్నాలజీని ఉపయోగించిన మంచి ఉదాహరణగా కాకినాడ నిలుస్తోంది. మొత్తంగా చూస్తే, కాకినాడలో ప్రారంభమైన ‘రోడ్ డాక్టర్’ సేవను ప్రజలు ప్రశంసిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. దీంతో తమ ప్రాంతంలో కూడా ఈ సేవలు వస్తే బాగుంటుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.