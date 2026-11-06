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- మరికొన్ని గంటల్లో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఫలితాలు.. 365 కేంద్రాల్లో ఓట్ల లెక్కింపు.. భారీ ఏర్పాట్లు
మరికొన్ని గంటల్లో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఫలితాలు.. 365 కేంద్రాల్లో ఓట్ల లెక్కింపు.. భారీ ఏర్పాట్లు
MPTC, ZPTC Results: ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులు, రాజకీయ పార్టీల నేతల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఎన్నికల ప్రచారం నుంచి పోలింగ్ వరకు సాగిన హడావుడికి తెరపడగా.. ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ఓట్ల లెక్కింపుపై పడింది.
365 కేంద్రాల్లో ఓట్ల లెక్కింపునకు ఏర్పాట్లు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 28 జిల్లాల్లో మొత్తం 365 కేంద్రాలను కౌంటింగ్ కోసం సిద్ధం చేశారు. ఉదయం 8 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం కానుంది. మొదట పోస్టల్ బ్యాలెట్లను లెక్కించిన తర్వాత ఇతర బ్యాలెట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు. ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తయి తొలి ఫలితం ప్రకటించడానికి కనీసం నాలుగు గంటల సమయం పట్టవచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీంతో మధ్యాహ్నం సమయానికి ఫలితాలపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
70.72 శాతం ఓటింగ్.. ఓటర్ల తీర్పుపై ఆసక్తి
ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో ఓటర్లు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 70.72 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. ఈ నెల 5న జరిగిన పోలింగ్లో భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. భారీ వర్షాలు, వరదల కారణంగా గతంలో వాయిదా పడిన ఐదు మండలాల్లోనూ తాజాగా పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. మరో మూడు జిల్లాల్లో వివిధ కారణాలతో ఎన్నికల సంఘం రీపోలింగ్ నిర్వహించింది. ఈ ప్రాంతాల్లోనూ పోలింగ్ ప్రక్రియ సాయంత్రం 5 గంటలకు పూర్తయింది. ఈ నేపథ్యంలో ఓటర్లు ఎవరికి పట్టం కట్టారన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
కౌంటింగ్ విధుల్లో 30 వేల మందికి పైగా సిబ్బంది
ఓట్ల లెక్కింపును పారదర్శకంగా, వేగంగా నిర్వహించేందుకు ఎన్నికల సంఘం భారీ స్థాయిలో సిబ్బందిని నియమించింది. 11 వేల మందికి పైగా కౌంటింగ్ సూపర్వైజర్లు పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. వీరితో పాటు సుమారు 28,500 మంది కౌంటింగ్ సిబ్బంది, సహాయకులు విధుల్లో పాల్గొంటారు. మొత్తం మీద 30 వేల మందికి పైగా సిబ్బంది ఎన్నికల ఫలితాల ప్రక్రియలో భాగస్వాములు కానున్నారు. ప్రతి కేంద్రంలోనూ నిబంధనల ప్రకారం లెక్కింపు జరిగేలా అధికారులు పర్యవేక్షించనున్నారు.
కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద భారీ పోలీసు బందోబస్తు
ఫలితాల సమయంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా పోలీసులు ప్రత్యేక భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు. కౌంటింగ్ కేంద్రాల పరిసరాల్లో భారీగా పోలీసు బలగాలను మోహరించనున్నారు. కేంద్రాల్లోకి అనుమతి ఉన్న వ్యక్తులను మాత్రమే అనుమతించేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. లెక్కింపు సమయంలో అభ్యర్థులు, వారి ఏజెంట్లు ఎన్నికల నిబంధనలు పాటించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించనున్నారు.
ఏ పార్టీకి ఎన్ని స్థానాలు? అభ్యర్థుల్లో ఉత్కంఠ
ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలను రాజకీయ పార్టీలు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తమ పట్టును నిరూపించుకునేందుకు అన్ని పార్టీలు తీవ్రంగా ప్రయత్నించాయి. ప్రచార సమయంలో ఇచ్చిన హామీలు, స్థానిక సమస్యలపై చేసిన పోరాటాలు ఓటర్లను ఎంతవరకు ప్రభావితం చేశాయో ఫలితాలు వెల్లడించనున్నాయి. ముఖ్యంగా ఏ పార్టీకి ఎక్కువ స్థానాలు దక్కుతాయి? ఎక్కడైనా అనూహ్య ఫలితాలు వస్తాయా? హోరాహోరీ పోటీ నెలకొన్న స్థానాల్లో విజయం ఎవరిని వరిస్తుంది? అన్న ప్రశ్నలు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. అభ్యర్థులు తమ గెలుపుపై ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నప్పటికీ.. ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తయ్యే వరకు ఉత్కంఠ తప్పేలా లేదు.