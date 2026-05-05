IMD Rain Alert: బంగాళఖాతంలో అల్లకల్లోలం.. ఈ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు, పిడుగులు ఖాయం
IMD Rain Alert: ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారనుంది. ఉదయం ఎండ తీవ్రంగా ఉన్నా, మధ్యాహ్నం తర్వాత మేఘాలు కమ్ముకుని వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయి. భారత వాతావరణ శాఖ ప్రకారం ఈరోజు (మంగళవారం) భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి.
బంగాళాఖాతం ప్రభావం – వాతావరణంలో మార్పు
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అలజడి వాతావరణ పరిస్థితులు ఇప్పుడు దక్షిణ భారతంపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అక్కడి నుంచి దట్టమైన మేఘాలు, బలమైన గాలులు ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు కదులుతున్నాయి. అదే సమయంలో మహారాష్ట్ర నుంచి తెలంగాణ, రాయలసీమ మీదుగా తమిళనాడు వరకు ఒక ఉపరితల ద్రోణి ఏర్పడింది. ఈ రెండు వాతావరణ వ్యవస్థలు కలిసి గాలుల్లో తేమను పెంచి, మేఘాల ఏర్పాటుకు దారితీస్తున్నాయి. దీనివల్ల వర్షాలకు అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి.
ఏపీ, తెలంగాణలో వర్షాలు
మంగళవారం (ఈరోజు) ఉదయం నుంచి రెండు రాష్ట్రాల్లో ఎండ తీవ్రంగానే ఉంటుంది. కానీ మధ్యాహ్నం తర్వాత వాతావరణంలో మార్పు మొదలవుతుంది. తెలంగాణలో సాయంత్రం వేళలకు మేఘాలు కమ్ముకుని హైదరాబాద్ సహా పలు ప్రాంతాల్లో జల్లులు ప్రారంభమవుతాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉత్తరాంధ్రలో ముందుగా వర్షాలు మొదలై, క్రమంగా కోస్తా ప్రాంతాలు, తూర్పు రాయలసీమ వరకు విస్తరిస్తాయి. కొన్ని చోట్ల ఈ వర్షాలు ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు పడే అవకాశం ఉంది. ఒక్కో ప్రాంతంలో వర్షం తీవ్రత కూడా ఎక్కువగా ఉం
గాలుల ప్రభావం, ఉష్ణోగ్రతలు
గాలుల ప్రభావం కూడా స్పష్టంగా కనిపించనుంది. కోస్తాంధ్ర ప్రాంతాల్లో గాలులు వేగంగా వీస్తూ వర్షాన్ని మరింత తీవ్రంగా మార్చే అవకాశం ఉంది. కొన్నిసార్లు ఈదురుగాలులు ఒక్కసారిగా బలపడే పరిస్థితి ఉంటుంది. తెలంగాణలో గాలుల వేగం తక్కువగా ఉన్నా, వాతావరణ మార్పుకు అవి సహకరిస్తాయి. ఉష్ణోగ్రతలు మాత్రం ఇంకా అధికంగానే ఉంటాయి. రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా గరిష్ఠంగా 39 నుంచి 40 డిగ్రీల వరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే గత కొన్ని రోజుల కంటే కొద్దిగా తక్కువగా ఉండడం గమనించవచ్చు.
వచ్చే రోజుల్లో వాతావరణంలో మార్పులివే
వాతావరణ శాఖ అంచనాల ప్రకారం వచ్చే 4 రోజుల పాటు అంటే మే8వ తేదీ వరకు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. కోస్తాంధ్రలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడే సూచనలు ఉన్నాయి. తెలంగాణలో కూడా పిడుగులు, మెరుపులతో కూడిన వానలు కురవనున్నాయి. రాయలసీమలో మాత్రం కొన్ని చోట్ల ఎండ తీవ్రతతో పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. దక్షిణ భారతంలోని తమిళనాడు, కేరళ ప్రాంతాల్లో కూడా భారీ వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. మొత్తం మీద ఈ వాతావరణ మార్పు కొన్ని రోజులు కొనసాగుతుంది.
ప్రజలు, రైతులకు సూచనలు
ఈ వాతావరణ మార్పులు సాధారణ ప్రజలతో పాటు రైతులపై కూడా ప్రభావం చూపవచ్చు. ఇప్పటికే కొన్ని ప్రాంతాల్లో వడగళ్ల వానలు పంటలకు నష్టం కలిగించాయి. పిడుగులు పడే సమయంలో బయట ఉండటం ప్రమాదకరం కాబట్టి చెట్ల కింద నిలబడకుండా జాగ్రత్త పడాలి. గాలులు బలంగా వీస్తున్నప్పుడు అవసరం లేనిదే బయటకు వెళ్లకుండా ఉండటం మంచిది. రైతులు తమ పంటలను రక్షించేందుకు ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలి. మారుతున్న వాతావరణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని అప్రమత్తంగా ఉండటం అవసరం.