Holidays 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించిన ప్రభుత్వ సెలవుల షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది. నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చట్టం కింద మొత్తం 21 సాధారణ సెలవులను నిర్ణయించారు. పూర్తి జాబితా ఇక్కడ చూడండి.
2026 సెలవుల జాబితా విడుదల
సాధారణ పరిపాలనా శాఖ ఈ నోటిఫికేషన్ను ప్రకటించింది. ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, కార్యాలయాలన్నీ అనుసరించేలా తేదీలను ఖరారు చేశారు. జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు ప్రధాన పండగలను ఈ జాబితాలో పొందుపరిచారు.
జనవరి–ఏప్రిల్ వరకు
కొత్త ఏడాది సెలవులు జనవరి 15న సంక్రాంతితో ప్రారంభం కానున్నాయి.
జనవరి 26 – రిపబ్లిక్ డే
ఫిబ్రవరి 15 – మహాశివరాత్రి
మార్చి 3 – హోలీ
మార్చి 19 – ఉగాది
మార్చి 20 – రంజాన్
మార్చి 27 – శ్రీరామనవమి
ఏప్రిల్ 1 – వార్షిక క్లోజింగ్ డే
ఏప్రిల్ 3 – గుడ్ ఫ్రైడే
ఏప్రిల్ 14 – డాక్టర్ అంబేద్కర్ జయంతి
మే–జూన్ వరకు
వేసవి సీజన్లో కూడా ముఖ్యమైన సెలవులు ఉన్నాయి.
మే 1 – మే డే
మే 27 – బక్రీద్
జూన్ 25 – మొహర్రం
ఈ మూడు తేదీలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సెలవులుగా ప్రకటించారు.
ఆగస్టు నుంచి అక్టోబర్ వరకు
వర్షాకాలం నుంచి శరదృతువులోకి వచ్చే ఈ నెలల్లో పలు సెలవులు ఉన్నాయి.
ఆగస్టు 15 – స్వాతంత్ర దినోత్సవం
ఆగస్టు 25 – మిలాద్ ఉన్ నబీ
సెప్టెంబర్ 4 – కృష్ణాష్టమి
సెప్టెంబర్ 14 – వినాయక చవితి
అక్టోబర్ 2 – గాంధీ జయంతి
అక్టోబర్ 20 – విజయదశమి
నవంబర్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు
నవంబర్ 8 – దీపావళి
డిసెంబర్ 25 – క్రిస్మస్
ఫిబ్రవరి 15న మహాశివరాత్రి, నవంబర్ 8న దీపావళి ఆదివారం రావడంతో ప్రత్యేక సెలవు వర్తించదు.
ఆప్షనల్ హాలిడేస్ అదనం
ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జాబితాలో ఆప్షనల్ సెలవులను చేర్చలేదు. వీటిని తర్వాత ప్రత్యేక ఆదేశాల ద్వారా ప్రకటిస్తారు.