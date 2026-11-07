Free Tirupati Laddu : ఫ్రీగా తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ, వడ.. ఎలా పొందాలో తెలుసా?
Free Prasadam : తిరుపతి లడ్డూ, వడ ఫ్రీగా దొరుకుతుందా? అవును. ఇకపై శ్రీవారి లడ్డూ, వడ ప్రసాదాన్ని ఉచితంగా ఇవ్వనున్నారు. ఇది ఎవరికి, ఎంత ఇస్తారో తెలుసుకుందాం.
తిరుమలలో ఉచిత లడ్డూ పంపిణీ
తిరుమల శ్రీవారి సన్నిధిలో ఎన్నో ఏళ్లు పనిచేసి రిటైర్ అయిన ఉద్యోగులు, వారి కుటుంబసభ్యులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ప్రతి ఏడాది మాదిరిగానే ఈ సంవత్సరం కూడా వారికి శ్రీవారి ప్రసాదాలను ఉచితంగా అందించేందుకు సిద్దమయ్యింది. నవంబర్ 7 అంటే ఇవాళ్టి నుంచి నవంబర్ 20 వరకు అర్హులైన పెన్షనర్లకు లడ్డూ, వడ ప్రసాదం ఇవ్వనున్నట్లు టిటిడి ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది.
టిటిడి రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు ఒక్కొక్కరికి ఒక పెద్ద లడ్డూతో పాటు వడ ప్రసాదం ఇచ్చేందుకు టిటిడి ఏర్పాట్లు చేసింది. దీనికోసం తిరుపతిలోని టీటీడీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బిల్డింగ్ దగ్గర ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. వృద్ధులు ఎక్కువ సేపు లైన్లో నిల్చోకుండా పెన్షన్ ఆర్డర్ నంబర్ ఆధారంగా ప్రసాదం ఇచ్చేలా రోజులను విభజించారు.
ప్రసాదం ఎక్కడ, ఎన్ని గంటలకు ఇస్తారు?
తిరుపతి కేటీ రోడ్లోని టీటీడీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కాంప్లెక్స్లో ఈ ప్రసాద పంపిణీ జరుగుతుంది. ఎంప్లాయీస్ క్యాంటీన్ దగ్గరున్న కొత్త జాబాలి బిల్డింగ్లో కౌంటర్లు ఉంటాయి. నిర్ణయించిన రోజుల్లో ఉదయం 10:30 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ప్రసాదం ఇస్తారు.
కేవలం తిరుపతే కాకుండా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రసాదం తీసుకునేలా ఏర్పాట్లు చేసింది టిటిడి. వృద్ధులు, అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు ఇబ్బంది పడకుండా తాగునీరు, వెయిటింగ్ హాల్స్ లాంటి సౌకర్యాలు కూడా కల్పించింది.
పెన్షన్ నంబర్ ఆధారంగా తేదీల కేటాయింపు
ఒకేరోజు రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు ఎక్కువగా రాకుండా ఉండేందుకు పెన్షన్ ఆర్డర్ నంబర్ల ఆధారంగా తేదీలను కేటాయించారు.
నవంబర్ 7న 164 నుంచి 3,250 వరకు నంబర్లు ఉన్నవారు ప్రసాదం తీసుకోవచ్చు.
నవంబర్ 9 నుంచి 13 వరకు 3,251 నుంచి 9,050 నంబర్లు ఉన్నవారికి ప్రసాదం ఇస్తారు.
నవంబర్ 16 నుంచి 19 వరకు 9,051 నుంచి 12,550 వరకు నంబర్లు ఉన్నవారు ప్రసాదం పొందవచ్చు.
నవంబర్ 20న 12,551 ఆ పైన నంబర్లు ఉన్న మిగిలిన వారందరికీ ప్రసాదం ఇస్తారు.
కాబట్టి పెన్షనర్లు తమ నంబర్ చెక్ చేసుకుని కేటాయించిన రోజు మాత్రమే రావాలని టీటీడీ కోరుతోంది.
స్మార్ట్ కార్డ్ తప్పనిసరి: టీటీడీ సూచన
ప్రసాదం తీసుకోవాలనుకునే రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, ఫ్యామిలీ పెన్షనర్లు కచ్చితంగా తమ ఒరిజినల్ స్మార్ట్ కార్డును తీసుకురావాలని టిటిడి సూచించింది.. గుర్తింపు కోసం కౌంటర్ దగ్గర ఈ కార్డును చెక్ చేస్తారట. ఒరిజినల్ కార్డు లేకపోతే ప్రసాదం తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉండొచ్చు… కాబట్టి ముందుగానే సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలంటోంది. అలాగే ప్రసాదం ఏ తేదీన ఇస్తారో అదేరోజు రావాలని… పంపిణీ కేంద్రం దగ్గర క్రమశిక్షణ పాటించాలని టీటీడీ కోరుతోంది. ఈ ఉచిత ప్రసాద పంపిణీ నవంబర్ 20 వరకు జరగనుంది.