Cyclone montha: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన మొంథా తుపాను బలపడుతోంది. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. కాగా ఇంతకీ తుపాన్కు మొంథా అనే పేరు ఎలా వచ్చిందో ఆలోచించారా.?
ఉగ్రరూపం దాల్చిన మొంథా
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన మొంథా తుపాను తీవ్రంగా బలపడుతోంది. ఇప్పటికే తీరప్రాంతాల్లో ఈదురుగాలులు, భారీ వర్షాలు మొదలయ్యాయి. భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) ప్రకారం మంగళవారం (ఈరోజు) నాటికి తీవ్ర ఉష్ణమండల తుపానుగా మారనుంది. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరంపై దీని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని హెచ్చరించింది. ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటూ తీరప్రాంతాల్లో అధికారులు, రక్షణ బృందాలను సిద్ధంగా ఉంచింది.
కాకినాడకు 310 కి.మీ దూరంలో తుపాను కేంద్రం
ఏపీ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ (APSDMA) తాజా నివేదిక ప్రకారం, మొంథా తుపాను ప్రస్తుతం పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఇది గంటకు సుమారు 17 కి.మీ వేగంతో వాయువ్య దిశగా కదులుతోంది. ప్రస్తుతానికి ఇది మచిలీపట్నం నుంచి 230 కి.మీ, కాకినాడ నుంచి 310 కి.మీ, విశాఖపట్నం నుంచి 370 కి.మీ దూరంలో ఉందని అధికారులు తెలిపారు. మరికొద్ది గంటల్లో ఇది మరింత తీవ్రతతో ముందుకు సాగే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు.
తుపాన్లకు పేర్లు ఎలా నిర్ణయిస్తారు?
ప్రతి తుపానుకీ ఒక ప్రత్యేకమైన పేరును ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ (World Meteorological Organization – WMO) పర్యవేక్షణలోని వ్యవస్థ ద్వారా నిర్ణయిస్తారు. తుపానుల పేర్లు ముందుగానే సిద్ధం చేసిన జాబితాలో ఉంటాయి. ఆ జాబితాను వర్ణమాల క్రమంలో ఉపయోగిస్తారు. ఒకసారి వాడిన పేరు మళ్లీ వాడరు. ప్రతి సముద్ర ప్రాంతానికి వేర్వేరు దేశాల సూచనలతో పేర్ల జాబితా ఉంటుంది. భారత ఉపఖండానికి చెందిన తుపానులకు భారత్, బంగ్లాదేశ్, మయన్మార్, థాయిలాండ్, శ్రీలంక వంటి దేశాలు ప్రతిపాదించిన పేర్లను తీసుకుంటారు.
“మొంథా” అనే పేరు ఎలా వచ్చింది?
ప్రస్తుతం విరుచుకుపడుతున్న “మొంథా” తుపానుకు థాయిలాండ్ ఆ పేరు సూచించింది. థాయ్ భాషలో మొంథా అంటే “సువాసనగల పువ్వు” లేదా “అందమైన పుష్పం” అని అర్థం. ఈ పేరు కూడా WMO ఆమోదించిన తుపానుల పేర్ల జాబితాలో భాగంగా ఉంది. ఇంతకు ముందు వచ్చిన తుపాన్లలో — శక్తి (శ్రీలంక), ఫెంగల్ (సౌదీ అరేబియా), డానా (ఖతార్), అస్నా (పాకిస్తాన్), రెమాల్ (ఒమన్) వంటి పేర్లు ఉన్నాయి. ఈ పేర్లు సాంస్కృతికంగా అర్థవంతంగా ఉండటమే కాకుండా, ప్రజలు సులభంగా గుర్తుపెట్టుకునేలా ఉంటాయి.
తుపానులకు పేర్లు ఎందుకు పెడతారు.?
తుపానులకు పేర్లు ఇవ్వడం కేవలం రూపకల్పన కోసం కాదు. ఇది సమాచార ప్రసారంలో స్పష్టత, ప్రజల్లో అవగాహన, అత్యవసర సేవల సమన్వయం కోసం కీలకం. పేర్లు సులభంగా ఉచ్చరించగలిగేలా, భయపెట్టకుండా, ఏ మతం లేదా వర్గాన్ని కించపరచకుండా ఉండేలా నిర్ణయిస్తారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రాంతీయ తుపాను కేంద్రాలు WMO మార్గదర్శకాలను పాటిస్తూ ప్రతి కొత్త తుపానుకు ఆమోదిత జాబితా నుంచి పేరును ఎంచుకుంటాయి. ఈ విధానం వల్ల అధికారులు, మీడియా, ప్రజలు తుపానులను సులభంగా గుర్తించగలుగుతారు. ముందస్తు హెచ్చరికలు, రక్షణ చర్యలు వేగంగా చేపట్టే అవకాశం ఉంటుంది.