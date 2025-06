''AAI అధికారులు, INS Dega తో పాటు జిల్లా అధికారుల సహకారంతో భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే 80 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి... మిగతా పనులు కూడా త్వరలోనే పూర్తిచేస్తాం. 2026 జూన్ నాటికి అంటే సరిగ్గా మరో ఏడాదిలో దీని ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి తీసుకువస్తాం'' అని రామ్మోహన్ నాయుడు ప్రకటించారు.

''ఈ వరల్డ్ క్లాస్ ఎయిర్ పోర్ట్ ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి కనెక్టివిటీనీ కల్పించడమే కాదు మరెన్నో అవకాశాలు ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు, పెట్టుబడులు, టూరిజంలో భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది'' అని కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రి పేర్కొన్నారు.

Proud to share a major milestone in the development of Bhogapuram International Airport ,Visakhapatnam. A successful calibration exercise was carried out by AAI using the Benchcraft King Air 360, ensuring precision and safety of key navigational systems- ILS, DVOR, and PAPI.… pic.twitter.com/Y5kWY6i4G9

— Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) June 24, 2025