- Home
- Andhra Pradesh
- Jobs Notification 2026 : తెలుగు యువతకు లక్కీ ఛాన్స్.. ఎగ్జామ్ లేకుండానే రూ.49,000 శాలరీ గవర్నమెంట్ జాబ్
Jobs Notification 2026 : తెలుగు యువతకు లక్కీ ఛాన్స్.. ఎగ్జామ్ లేకుండానే రూ.49,000 శాలరీ గవర్నమెంట్ జాబ్
Government Jobs : ఆంధ్ర ప్రదేశ్ విపత్తు నిర్వహణ శాఖలో పనిచేసే అద్భుత అవకాశం. ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండానే నేరుగా ఈ సంస్థలో ఉద్యోగాన్ని పొందవచ్చు. పూర్తి వివరాలివే..
ఏపీ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థలో జాబ్..
APSDMA Jobs : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ (APSDMA) నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. విపత్తు నిర్వహణ విభాగంలో తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన ఉద్యోగ నియామకాలకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. ముఖ్యంగా వాతావరణ శాఖ, ప్రకృతి విపత్తులపై అవగాహన ఉన్న అభ్యర్థులకు ఇది మంచి అవకాశం. నెలకు రూ.49,000 శాలరీతో “ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ (డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్) – మెటిరియాలజిస్ట్” పోస్టును భర్తీ చేయనుంది.
APSDMA లో భర్తీచేసే పోస్టు ఏది..? శాలరీ ఎంత..?
APSDMAలో “ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ (డీఎం) – మెటిరియాలజిస్ట్” పోస్టును కాంట్రాక్ట్ విధానంలో భర్తీ చేయనున్నారు. ప్రారంభంలో ఒక సంవత్సరం కాంట్రాక్ట్ కింద నియమించుకుంటారు. అయితే అభ్యర్థి పనితీరు, సంస్థ అవసరం, ప్రభుత్వ అనుమతుల ఆధారంగా ప్రతి సంవత్సరం పొడిగించే అవకాశం ఉంది.
పోస్టుల సంఖ్య : 1
ఉద్యోగ విధానం : కాంట్రాక్ట్
జీతం : నెలకు రూ.49,000
APSDMA ఉద్యోగానికి విద్యార్హతలు ఏమిటి..?
ఈ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు కింది కోర్సుల్లో M.Tech లేదా M.Sc పూర్తి చేసి ఉండాలి.
మెటిరియాలజీ
ఎర్త్ సైన్సెస్
అట్మాస్ఫిరిక్ సైన్స్
అలాగే కనీసం 60 శాతం మార్కులు లేదా 6.0 CGPA ఉండాలి.
పీహెచ్డీ చేసిన వారికి ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.
ఇతర అర్హతలు..
వయోపరిమితి
ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం అభ్యర్థుల వయస్సు 45 సంవత్సరాల లోపు ఉండాలి.
అనుభవం
దరఖాస్తుదారులకు కనీసం 3 నుండి 5 సంవత్సరాల అనుభవం ఉండాలి. ముఖ్యంగా కింది రంగాల్లో పనిచేసిన వారికి ప్రాధాన్యం ఇస్తారు.
భారత వాతావరణ శాఖ (IMD)
కేంద్ర లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు
యునైటెడ్ నేషన్స్ లేదా ఇతర ఏజెన్సీలు
అవసరమైన నైపుణ్యాలు
అభ్యర్థులకు తెలుగు, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి. అలాగే పవర్పాయింట్ ప్రజెంటేషన్లు తయారు చేయగలగాలి. కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం కూడా తప్పనిసరి.
APSDMA జాబ్ కు దరఖాస్తు ఎలా చేయాలి..?
అభ్యర్థులు APSDMA అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉన్న దరఖాస్తు ఫారమ్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. పూర్తిగా నింపిన అప్లికేషన్తో పాటు అవసరమైన సర్టిఫికెట్లు జతచేసి స్పీడ్ పోస్ట్, రిజిస్టర్డ్ పోస్టు లేదా కొరియర్ ద్వారా పంపాలి. దరఖాస్తు కవరుపై “Application for the post of Project Manager (DM) – Meteorologist” అని స్పష్టంగా రాయాలి.
పంపాల్సిన చిరునామా
మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, APSDMA, కుంచనపల్లి గ్రామం, తాడేపల్లి మండలం, గుంటూరు జిల్లా
దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ
ఇప్పటికే దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభమయ్యింది. 2026 మే 14 సాయంత్రం 5 గంటల వరకు మాత్రమే దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు.
ముఖ్యమైన నిబంధనలు
- పదో తరగతి నుంచి పీజీ/పీహెచ్డీ వరకు అన్ని సర్టిఫికెట్ల జిరాక్స్ లు అందించాల్సి ఉంటుంది.
- ఎంపికైన అభ్యర్థులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడైనా, అవసరమైతే దేశవ్యాప్తంగా పనిచేయాల్సి ఉంటుంది.
- ఇంటర్వ్యూకు ఎంపికైన వారికి మాత్రమే సమాచారం అందుతుంది.
- ఇంటర్వ్యూకు హాజరయ్యే వారికి TA/DA ఇవ్వరు.
- అవసరమైతే నియామక ప్రక్రియను రద్దు చేసే హక్కు APSDMAకు ఉంటుంది.
- ఎంపికైన అభ్యర్థి APSDMAతో ఒప్పందం చేసుకోవాలి.
- ఉద్యోగాన్ని పొందిన తర్వాత రిజైన్ చేయాలంటే రెండు నెలల ముందుగా నోటీసు ఇవ్వాలి లేదా రెండు నెలల జీతం చెల్లించాలి.