Holidays : వచ్చే సోమవారం కూడా సెలవే... ఎందుకో తెలుసా?
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో దసరా సెలవులు ముగిశాయి… తెలంగాణలో ఇవాళ్టితో ముగియనున్నాయి. అయితే పండగ హాలిడేస్ ముగిసినా అక్టోబర్ ఎండింగ్, నవంబర్ నెలల్లో విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు వరుస సెలవులు రాబోతున్నాయి. ఇలా వచ్చే సోమవారం కూడా సెలవుంది… ఎందుకో తెలుసా?
దసరా హాలిడేస్ ముగిసినా సెలవులు ఆగట్లేవుగా...
Holidays : తెలుగు విద్యార్థులకే కాదు ఉద్యోగులకు కూడా దసరా పండక్కి బాగానే సెలవులు వచ్చాయి. స్కూళ్ళకు 12, 13 రోజులు సెలవులు వస్తే ఆఫీసులకు మూన్నాలుగు రోజులు హాలిడేస్ వచ్చాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అక్టోబర్ 18 నుండి 21 వరకు (బతుకమ్మ, మహర్నవమి, విజయదశమి, దసరా తర్వాతి రోజు) వరుస సెలవులు కలిసివచ్చాయి... ఇవాళ్టి (అక్టోబర్ 22, గురువారం) నుండి ఆఫీసులు తెరుచుకున్నాయి.
ఈ దసరా సెలవుల్లో సొంతూళ్లకు వెళ్లి కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితులతో ఎంజాయ్ చేసిన ఉద్యోగులకు సడన్ గా ఆఫీసుకు వెళ్లాల్సిరావడం కాస్త భారంగానే ఉంటుంది. ఇలాంటివారికి ఊరటనిచ్చేలా రాబోయే రోజుల్లో వరుస సెలవులు రాబోతున్నాయి. వచ్చే ఆదివారంతో పాటు సోమవారం (అక్టోబర్ 25, 26) కూడా తెలుగు ఉద్యోగులకు సెలవు ఉంది. సోమవారం సెలవు ఎందుకో తెలుసా?
ఈ సోమవారం సెలవేనా..?
దసరా హాలిడేస్ ముగిసినా తెలుగు విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు వరుసగా సెలవులు రాబోతున్నాయి. తెలంగాణ ఉద్యోగులకు అక్టోబర్ 18న బతుకమ్మ పండగ సెలవు వచ్చింది... అయితే ఈరోజు ఆదివారం కావడంతో సాధారణ సెలవే వర్తించింది. ఇక అక్టోబర్ 19న మహర్నవమి సంందర్భంగా సెలవు వచ్చింది... అక్టోబర్ 20న దసరా, అక్టోబర్ 21న పండగ తర్వాతిరోజు సెలవులు వచ్చాయి.
ఇవాళ్టి (అక్టోబర్ 22, గురువారం) ఆఫీసులు తెరుచుకున్నాయి... అయితే ఇంకో మూడ్రోజులు మాత్రమే నడవనున్నాయి. మళ్లీ అక్టోబర్ 25న ఆదివారం కాబట్టి వీకెండ్ హాలిడే ఉంటుంది. అయితే అక్టోబర్ 26న (సోమవారం) కూడా ఉద్యోగులకు సెలవు ఉంది.
వచ్చే సోమవారం ముస్లింలు ఎంతో పవిత్రంగా భావించే హజ్రత్ సయ్యద్ మహ్మద్ జువన్పురి మహ్ది జయంతి ఉంది. దీంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు ఐచ్చిక సెలవు ప్రకటించింది. అంటే ఉద్యోగులు ఈరోజు అవసరం అనుకుంటే ముందస్తు అనుమతి తీసుకుని వేతనంతో కూడిన సెలవు పొందవచ్చు. ఈ సెలవులు ముస్లిం ఉద్యోగులు ఎక్కువగా తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
అక్టోబర్ 26న ఉద్యోగులకు సెలవు ఉంది... కానీ అందరికి కాదు. కేవలం అవసరం అనుకుంటేనే సెలవు తీసుకోవచ్చు.... లేదంటే వర్కింగ్ డేనే. ఇది కేవలం ఉద్యోగులకు మాత్రమే వర్తించే సెలవు... విద్యార్థులకు ఆప్షనల్ హాలిడేస్ వర్తించవు.
ఏపీ విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు సెలవులే సెలవులు
దసరా సెలవుల తర్వాత కూడా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ విద్యార్థులకు వరుస సెలవులు కొనసాగనున్నాయి. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సందర్భంగా ఈ సెలవులు రానున్నాయి. మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ నేపథ్యంలో మున్సిపాలిటీల పరిధిలో పనిచేసే ఉద్యోగులకు అక్టోబర్ 28న సెలవుగా ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. అయితే పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటుచేసే స్కూల్స్ కి అక్టోబర్ 27, 28 సెలవులే... అంటే విద్యార్థులకు వరుసగా రెండ్రోజులు సెలవులు వస్తున్నాయి.
మున్సిపల్ ఎన్నికలు ముగియగానే ఎంపిటిసి, జడ్పిటిసి ఎన్నికలున్నాయి... ఈ పోలింగ్ రోజున కూడా సెలవులుంటాయి. ఇలా నవంబర్ 3న ఉద్యోగులకు సెలవుండే అవకాశాలున్నాయి... విద్యార్థులకు నవంబర్ 2, 3 తేదీల్లో సెలవు ఉండనుంది. నవంబర్ 1 ఆదివారం కాబట్టి పోలింగ్ జరిగే ప్రాంతాల్లోని విద్యార్థులకు మూడ్రోజులు సెలవులు కలిసిరానున్నాయి.
ఇక గ్రామ పంచాయితీ ఎన్నికలు మూడు విడతల్లో జరగనున్నాయి. నవంబర్ 26, 29, డిసెంబర్ 2 న పోలింగ్ జరగనుంది. ఈ రోజుల్లో పోలింగ్ జరిగే గ్రామాల్లో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ఉంటుంది. అలాగే ఓటుహక్కు వినియోగించుకునేందుకు ఉద్యోగులకు అవకాశం కల్పించనున్నాయి. ఇలా ఎన్నికల సందర్భంగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో వరుస సెలవులు వస్తున్నాయి.
నవంబర్ 2026 సెలవులు...
అక్టోబర్ లో సగం పండగ సెలవులే ఉన్నాయి. నవంబర్ లో కూడా దీపావళి వంటి పెద్ద పండగలున్నాయి... దీంతో సెలవులు రానున్నాయి. దీపావళి పండగ (నవంబర్ 08) ఆదివారం రోజు వస్తోంది... అంటే అధికారిక సెలవు మిస్ అయినట్లే. ఇక నవంబర్ 24న (మంగళవారం) కార్తీక పౌర్ణమి/ గురునానక్ జయంతి సందర్భంగా సెలవు ఉంది. ఇలా రెండో శనివారం, ఆదివారాలు, పండగ సెలవులు కలిసి నవంబర్ లోనూ బాగానే సెలవులు రాబోతున్నాయి.