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- స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్లు రద్దు.. కూటమి ప్రభుత్వం నెక్ట్స్ స్టెప్ ఏంటంటే.?
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్లు రద్దు.. కూటమి ప్రభుత్వం నెక్ట్స్ స్టెప్ ఏంటంటే.?
Andhra pradesh:ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించి నెలకొన్న అనిశ్చితికి హైకోర్టు తీర్పుతో కీలక మలుపు వచ్చింది. స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ జారీ చేసిన జీవో నంబర్లు 105, 1065ను హైకోర్టు రద్దు చేసింది
34 శాతం బీసీ కోటాపై హైకోర్టు కీలక తీర్పు
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేస్తూ హైకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. ఈ రిజర్వేషన్లతో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు కలిపి కేటాయించే కోటా 50 శాతాన్ని మించే అవకాశం ఉందని పిటిషనర్లు వాదించారు. గతంలో సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టులు స్థానిక సంస్థల రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి నిర్దేశించిన న్యాయ ప్రమాణాలను కూడా వారు ప్రస్తావించారు. విచారణ అనంతరం ధర్మాసనం ప్రభుత్వం జారీ చేసిన సంబంధిత జీవోలను రద్దు చేసింది.
ఆరు వారాల్లో ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభించాలని ఆదేశం
బీసీ రిజర్వేషన్లపై జీవోలు రద్దు చేసినప్పటికీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల మొత్తం ప్రక్రియను నిలిపివేయాలని హైకోర్టు ఆదేశించలేదు. ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కలిసి ఆరు వారాల్లో ఎన్నికల ప్రక్రియను ప్రారంభించాలని స్పష్టం చేసింది. దీంతో గ్రామ పంచాయతీలు, మండల పరిషత్లు, జిల్లా పరిషత్లు, పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు సంబంధించిన ఎన్నికలపై తదుపరి చర్యలకు అవకాశం ఏర్పడింది. ఎన్నికల నిర్వహణకు ముందు అవసరమైన ప్రక్రియలను అధికారులు పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.
పునర్విభజన, సర్వే అంశాలపై పిటిషన్లు తిరస్కరణ
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలతో ముడిపడి ఉన్న వార్డుల పునర్విభజన, సర్వే ప్రక్రియ, బీసీ జనాభా వివరాలు తదితర అంశాలపై కూడా కోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. సర్వే ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాతే ఎన్నికలు నిర్వహించాలని కోరిన వాదనలకు హైకోర్టు ఆమోదం తెలపలేదు. బీసీ జనాభా గణన పూర్తయ్యే వరకు ఎన్నికలను వాయిదా వేయాలన్న అభ్యర్థనను కూడా కోర్టు అంగీకరించలేదు. వార్డుల పునర్విభజన ప్రక్రియలో ఈ దశలో జోక్యం చేసుకోవడానికి కూడా ధర్మాసనం నిరాకరించినట్లు సమాచారం.
హైకోర్టు తీర్పుపై సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించనున్న ప్రభుత్వం
హైకోర్టు తీర్పు వెలువడిన వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తదుపరి న్యాయపరమైన చర్యలపై దృష్టి పెట్టింది. బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశంలో హైకోర్టు తీర్పును సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించినట్లు ప్రభుత్వం వర్గాలు తెలిపాయి. అడ్వకేట్ జనరల్ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్తో పాటు సీనియర్ న్యాయ నిపుణులతో సీఎం చర్చించినట్లు సమాచారం. వచ్చే సోమవారంలోపు అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో పిటిషన్ దాఖలు చేసేలా చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు సూచించినట్లు తెలుస్తోంది.
50 శాతం పరిమితిలో బీసీ రిజర్వేషన్లకు కొత్త మార్గం ఏంటి?
ఇప్పుడు ప్రధానంగా ప్రభుత్వం ముందున్న అంశం బీసీ రిజర్వేషన్లను ఎలా అమలు చేయాలన్నదే. ఒకవైపు హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియను ఆరు వారాల్లో ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సి ఉంది. మరోవైపు 34 శాతం బీసీ కోటాపై సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. దీంతో తదుపరి న్యాయ పరిణామాలపై ఆసక్తి నెలకొంది. సుప్రీంకోర్టులో ప్రభుత్వం చేసే వాదనలు, అక్కడ వెలువడే ఆదేశాలను బట్టి స్థానిక సంస్థల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ల అమలు తీరుపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం మాత్రం హైకోర్టు తీర్పు ప్రకారం ఎన్నికల ప్రక్రియను ముందుకు తీసుకెళ్లే బాధ్యత ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘంపై ఉంది.