Tirumala Laddu Flexi : తిరుమల లడ్డూలో కల్తీ నెయ్యి అంశం మరోసారి రాజకీయ దుమారం రేపింది. చివరకు ఈ వివాదం మాజీ మంత్రి, వైసిపి కీలక నేత అంబటి రాంబాబు అరెస్ట్ కు దారితీసింది.
అంబటి రాంబాబు అరెస్ట్
Ambati Rambabu Arrest : నాటకీయ పరిణామాల మధ్య మాజీ మంత్రి, వైసిపి నేత అంబటి రాంబాబును పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసిన అంబటి ఇంటిపై టిటిడి శ్రేణులు దాడికి పాల్పడిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఆందోళనల మధ్యనే అంబటి రాంబాబును పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
గుంటూరు నివాసంలో అంబటి రాంబాబును అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ వాహనంలోనే తరలించారు. ఈ సమయంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటుచేశారు. ప్రస్తుతం మాజీ మంత్రిని పోలీసులు నల్లపాడు స్టేషన్ లో ఉంచారు.
అసలు ఏంటీ వివాదం..?
పవిత్రమైన తిరుపతి లడ్డూ ప్రసాదం కల్తీ అంశం మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. లడ్డూ తయారీలో స్వచ్చమైన నెయ్యిని కాకుండా జంతువుల కొవ్వుతో తయారైన చీఫ్ క్వాలిటీ నెయ్యిని వైసిపి హయాంలో వాడినట్లు గతంలో టిడిపి, జనసేన, బిజెపి కూటమి ఆరోపించాయి. అయితే దీనిపై సిబిఐ విచారణ జరుగుతుండగా మరోసారి వివాదం రాజుకుంది.
అయితే తిరుమల లడ్డూలో కల్తీ నెయ్యి వాడలేదని సిబిఐ క్లీన్ చీట్ ఇచ్చిందని వైసిపి... లేదు లేదు వాడారనే సిబిఐ కూడా చెబుతోందని కూటమి నాయకులు అంటున్నారు. ఈ మాటలయుద్దం కాస్త ప్లెక్సీ వార్ గా మారింది... టిడిపి నాయకులు తిరుమల లడ్డూ కల్తీ వ్యవహారంపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్లెక్సీలు ఏర్పాటుచేశారు. దీనిపై వైసిపి తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తోంది... ఈ ప్లెక్సీ వివాదమే అంబటి అరెస్టుకు దారితీసింది.
చంద్రబాబుపై అంబటి రాంబాబు తీవ్రవ్యాఖ్యలు...
గుంటూరు పట్టణంలో కూడా తిరుమల లడ్డూలో కల్తీ నెయ్యి వాడారంటూ ప్లెక్సీలు వెలిశాయి. ఇదే సమయంలో వైసిపి నేత అంబటి రాంబాబు వైసిపి హయాంలో కల్తీ నెయ్యి వాడలేదని సిబిఐ క్లీన్ చీట్ ఇచ్చిందని... అయినా టిడిపి నాయకులు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తన్నారని ఆరోపించారు. వెంకటేశ్వర స్వామిని రాజకీయాల కోసం వాడుకున్నారంటూ పాప ప్రక్షాళన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ఇందుకోసం వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి వెళుతుండగా ఆయనను టిటిడి శ్రేణులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది.
ఇలా తన కారును టిడిపి అడ్డుతగలడంతో అంబటి రాంబాబు ఆవేశంతో ఊగిపోయారు. ఈ క్రమంలోనే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును ఉద్దేశించి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు... దీంతో టిడిపి కార్యకర్తలు మరింత రెచ్చిపోయారు. ఆయన ఇంటిపై దాడి చేశారు... అలాగే పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఇలా అందిన ఫిర్యాదులపై పోలీసులు కేసులు నమోదుచేసి గత రాత్రి అంబటిని అరెస్ట్ చేశారు.
అంబటి రాంబాబుపై పెట్టిన కేసులివే...
వైసిపి నేత అంబటి రాంబాబుపై పోలీసులు రెండు కేసులు నమోదుచేశారు. భారత న్యాయ సంహిత (BNS) ప్రకారం 126(2), 132, 196(1),352, 351(2),292 సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు, రెచ్చగొట్టే మాటలు, శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించడం వంటి ఆరోపణలపై ఆయనపై ఈ సెక్షన్ల కింద కేసులు పెట్టినట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు.