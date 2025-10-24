POK Crisis : పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ లో ప్రస్తుత ఆందోళనలకు కారణాలేంటి? ప్రస్తుతం భారత్ ఎలా వ్యవహరిస్తే మంచిది? కాశ్మీర్ సమస్యను ఎలా పరిష్కరించుకోవాలి? తదితర అంశాలపై రిటైర్డ్ ఎయిర్ వైస్ మార్షల్ కపిల్ కాక్ విశ్లేషణ…
ఇటీవల పాక్ ఆక్రమిత జమ్మూ కశ్మీర్ (పీఓకే)లో జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో భారీ సమ్మె జరిగింది. దీంతో అక్కడ జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. ఉచిత వైద్యం, నాణ్యమైన విద్య, సరసమైన ఇంటర్నెట్ సదుపాయం, వివాదాస్పద శరణార్థుల సీట్ల రద్దు వంటివి అక్కడి పౌరులు డిమాండ్ చేశారు. చిన్న చిన్న ఘటనలు మినహా, నిరసన చాలావరకు శాంతియుతంగానే సాగింది. ఇది రాజకీయ విభేదాలకు అతీతంగా అరుదైన ఐక్యతను సూచించింది. దశాబ్దాలుగా విఫలమైన పాలన, రాజకీయ నిర్లక్ష్యం, వ్యవస్థాగత వివక్షపై ఉన్న నిరాశను ఇది ఎత్తిచూపింది.
ఇలా పీఓకేలో అలజడిపై ఎయిర్ వైస్ మార్షల్ కపిల్ కాక్ (రిటైర్డ్) ఏషియానెట్ న్యూస్తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. ఈయన భారత వైమానిక దళంలో 35 ఏళ్లకు పైగా సేవలందించిన అనుభవజ్ఞుడు. పీఓకే, ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను పట్టిపీడిస్తున్న సమస్యలపై తన అభిప్రాయాలు, లోతైన విశ్లేషణను పంచుకున్నారు.
పీఓకేలో రాజకీయ అసంతృప్తి
పీఓకేలో ఇటీవలి నిరసనలు, ప్రభుత్వానికి పాకిస్థాన్ ముస్లిం లీగ్-ఎన్ (పీఎంఎల్-ఎన్) మద్దతు ఉపసంహరించుకోవడం వంటివి రాజకీయ అశాంతిని సూచిస్తున్నాయి. ఈ అశాంతి కేవలం పైపైన కనిపించేది కాదని... చాలా లోతైనదని కాక్ నొక్కిచెప్పారు.
అన్నింటికంటే ముందుగా మనం మాట్లాడుకుంటున్న నిరసనలను, మీరు అడిగిన ప్రశ్నతో ముడిపెడుతున్నాను. ఇక్కడ ఎందుకు పెద్దగా రాజకీయ కార్యకలాపాలు లేవనేది పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ ప్రజలలోని లోతైన అసంతృప్తికి ఒక ముసుగు కావచ్చు. ఆర్థిక లేమి, కొన్ని హక్కుల నిరాకరణ, విద్య, వైద్యం, విద్యుత్ సమస్యలు, ప్రజల కనీస అవసరాలు తీర్చకపోవడం... స్పష్టంగా, మిగతా పాకిస్థాన్తో పోలిస్తే పీఓకేలో చాలా ఎక్కువ అసంతృప్తి ఉంది.
పీఓకే ప్రత్యేక పాలనా నిర్మాణాన్ని కాక్ ఎత్తిచూపారు. అక్కడ అధ్యక్షుడు, ప్రధానమంత్రి, శాసనసభ ఉన్నప్పటికీ, అసలు నియంత్రణ ఇస్లామాబాద్, రావల్పిండిలోని పాకిస్థాన్ సైన్యం చేతుల్లోనే ఉంటుందని ఆయన అన్నారు. ఈ వ్యత్యాసం స్థానిక ప్రజలలో అపనమ్మకాన్ని పెంచుతోంది. స్థానిక ప్రభుత్వంపై కాకుండా పాకిస్థాన్ సైన్యాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని నిరసనలు జరగడమే దీనికి నిదర్శనం.
పీఓకే ప్రజలకు తెలుసు స్థానిక ప్రభుత్వానికి చాలా పరిమిత అధికారాలు ఉన్నాయని. దానికి ఆర్థిక బలం లేదు, ఆర్థిక వనరులు లేవు,.కాబట్టి పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆదేశాలనే మాత్రమే పీఓకే పాలకులు అమలుచేయగలరు అని కాక్ వివరించారు.
మీర్పూర్లోని మంగ్లా డ్యామ్ను ఆయన ఉదాహరణగా చూపారు. అక్కడ ఉత్పత్తి అయ్యే విద్యుత్లో 85% పంజాబ్, సింధ్లకు వెళ్తుందని, దీంతో స్థానికులు నిరాశ చెందుతున్నారని అన్నారు.
చాలా సులభమైన ఉదాహరణ.. మీర్పూర్ మంగ్లా డ్యామ్ నుంచి 1,400 మెగావాట్ల విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అందులో ఎనభై ఐదు శాతం పంజాబ్, సింధ్లకు వెళ్తుంది. అది మీర్పూర్కు వెళ్లదు. మరి మీర్పూర్ ప్రజలు ఏం చేయాలని మీరు ఆశిస్తున్నారు? దీనికి అంతర్జాతీయ కోణం కూడా ఉంది. ఎందుకంటే లండన్లో మీర్పూర్ వాసులకు బలమైన ఉనికి ఉంది. ఇది వారి మాతృభూమి మీర్పూర్లో ఏమి జరుగుతుందో చెప్పడానికి వారికి అవకాశం ఇస్తుంది.
2023లో ఏర్పడిన జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీ నుంచే ప్రస్తుత అశాంతి మూలాలు మొదలయ్యాయని కాక్ తెలిపారు.
వారి ఆర్థిక, సామాజిక, రాజకీయ హక్కుల కోసం పోరాడటమే దీని ఉద్దేశం. 2024లో భారీ అశాంతి చెలరేగింది, కానీ కమ్యూనికేషన్ బ్లాక్అవుట్లు, ఇంటర్నెట్ షట్డౌన్లు, కర్ఫ్యూ లాంటి పరిస్థితుల ద్వారా దానిని అదుపులోకి తెచ్చారు. ఇచ్చిన హామీలు పాక్షికంగా నెరవేరాయి—విద్యుత్ ఛార్జీలు తగ్గాయి, గోధుమల ధరలు తగ్గాయి—కానీ అసంతృప్తి బీన్స్ మొలకల్లా మొలుస్తూనే ఉంది. గిల్గిత్-బాల్టిస్థాన్లో కూడా అసంతృప్తి ఉంది, కానీ అక్కడ జనాభా తక్కువగా ఉండటం వల్ల పాకిస్థాన్ నియంత్రణ సులభంగా ఉంది.
చైనా పాత్ర, వ్యూహాత్మక ఆందోళనలు
పీఓకేలో చైనా ప్రమేయం వల్ల కలిగే వ్యూహాత్మక చిక్కులను కాక్ ప్రస్తావించారు.
పాకిస్థాన్ షక్స్గామ్ లోయను—సుమారు 5,000 చదరపు కిలోమీటర్లు—చైనాకు ఎందుకు ఇచ్చిందో మీరు మర్చిపోకూడదు. కొందరు అరుదైన ఖనిజాలు, నీటి కోసం అంటారు, కానీ వ్యూహాత్మకంగా అది జమ్మూ కశ్మీర్లోకి పాకిస్థాన్కు ఒక మార్గం ఇవ్వడానికే. అక్సాయ్ చిన్లో పాకిస్థాన్కు తన మార్గం ఉంది, అది నేరుగా కశ్మీర్ లోయ లేదా పీఓకేతో సంబంధం లేదు. ఇది పెద్దన్నకు కొంత ప్రవేశం కల్పించాలనే ఉద్దేశం.
పాకిస్థాన్లో చైనా కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్న భద్రతా సవాళ్లను కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు.
గిల్గిత్-బాల్టిస్థాన్ నుంచి గ్వాదర్ వరకు రోడ్డు, రైలు మార్గాన్ని నిర్మించడానికి పాకిస్థాన్లోకి వచ్చిన చైనీయులకు ఏమి జరుగుతుందో మనకు తెలుసు. బలూచిస్థాన్ తిరుగుబాటుదారుల ప్రత్యక్ష దాడుల్లో చాలామంది చనిపోయారు. బలూచిస్థాన్ వనరులను పాకిస్థాన్ దోచుకుంటుంది కానీ స్థానిక ప్రజలతో ప్రయోజనాలను పంచుకోవడం లేదని బలూచ్లు నిరసిస్తున్నారు.
పాకిస్థాన్ ఎదుర్కొంటున్న విస్తృత భద్రతా సవాళ్ల గురించి చర్చిస్తూ, కాక్ ఇలా వివరించారు
పాకిస్థాన్ ఒక భద్రతా, వ్యూహాత్మక చిక్కుల్లో కూరుకుపోయింది—ఒకవైపు ఆఫ్ఘనిస్థాన్, మరోవైపు భారత్, ఆర్థిక వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తంగా ఉంది, బలూచిస్థాన్ అదుపులో లేదు, పీఓకే ఆయుధాలు పట్టింది, గిల్గిత్-బాల్టిస్థాన్ ఫిర్యాదులు. పాకిస్థాన్కు పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది.
చైనా-పాకిస్థాన్ కూటమి వల్ల ఎదురయ్యే సవాళ్లను కూడా ఆయన నొక్కిచెప్పారు.
మన పొరుగు దేశాలైన పాకిస్థాన్, చైనా రెండూ కుమ్మక్కయ్యాయి. ఆపరేషన్ సిందూర్లో భారత వైమానిక దళం రెండు దేశాలతో ఒకే ఫ్రంట్లో పోరాడింది. రష్యా మనకు పరికరాలు ఇచ్చింది కానీ యుద్ధాల్లో పోరాడటానికి సహాయం చేయడం లేదు. చైనా పాకిస్థాన్కు పరికరాలు ఇవ్వడమే కాకుండా, ఆపరేషన్ సిందూర్లో భారతదేశంలోని మన ఆస్తులను లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి వారికి సహాయం చేస్తోంది. ఇది చాలా తీవ్రమైన భద్రతా పరిస్థితి. దీనికి దౌత్యం, సృజనాత్మకత, సైనిక ఆధునీకరణ, అంతర్జాతీయ వేదికపై ఈ కూటమిని బహిర్గతం చేయడం అవసరం.
సరిహద్దు ఉగ్రవాద నిరోధంపై ఏ చేయాలి?
పీఓకే నుంచి పాకిస్థాన్ మద్దతు ఉన్న ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కోవడానికి చర్యలను కాక్ చర్చించారు. ఆయన ప్రకారం పాకిస్థాన్ను నిరోధించడానికి అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి. ఒకటి దాని అంతర్గత భద్రతా కోణం. సిబ్బందిని లక్ష్యంగా చేసుకోవడం వల్ల చైనీయులు సీపీఈసీపై వెనుకాడితే, అది సహజంగానే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. మన వైపు నుంచి, పాకిస్థాన్ను కట్టడి చేయడానికి భారత్ చైనాతో సంబంధాలను మెరుగుపరుచుకుంది.
భారతదేశ ఆర్థిక బలం కూడా పెట్టుబడులకు ప్రోత్సాహకంగా, వ్యూహాత్మక పరపతిగా పనిచేస్తుంది. మనకు సమగ్ర జాతీయ శక్తి—ఆర్థిక, మేధో, సాంకేతిక, సైనిక శక్తి ఉన్నప్పుడు సరిహద్దు ఉగ్రవాదపు గీత నిరోధించబడుతుంది, ఆపరేషన్ సిందూర్ దీనికి నిదర్శనం.
కశ్మీర్ ప్రశ్న: భూభాగం దాటి
పీఓకే ఒక దృష్టి కేంద్రంగా ఉన్నప్పటికీ, కాక్ భారతదేశంలోని విస్తృత కశ్మీర్ సమస్యను కూడా చర్చించారు. ప్రాదేశిక నియంత్రణతో పాటు భావోద్వేగ సమైక్యతను నొక్కిచెబుతూ ఆయన ఇలా అన్నారు:
సమైక్యత అనేది భావోద్వేగమైనది. సమైక్యత అనేది ఒక విధానపరమైన చర్య కాదు. జమ్మూ కశ్మీర్ ప్రజలు తాము భారతదేశంలో భాగమని భావించాలి, వారు తమ హృదయాల్లో, మనస్సుల్లో అలా భావించాలి.
ఆర్టికల్ 370 రద్దు తర్వాత ఉన్న సంక్లిష్టతలను కాక్ అంగీకరించారు, చారిత్రక ఫిర్యాదులను ఎత్తిచూపారు.
1953 ఆగస్టు 9న షేక్ అబ్దుల్లా అరెస్టు తర్వాత, 1997 వరకు అన్ని ఎన్నికలు రిగ్గింగ్ చేయబడ్డాయి. ఆ భయంకరమైన తిరుగుబాటు తర్వాత ఫరూక్ అబ్దుల్లా తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చారు. ఆ తిరుగుబాటులో ఉగ్రవాదులు, పౌరులు, మన భద్రతా దళాలతో సహా 40,000–50,000 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 1990 నుంచి మనం ఎదుర్కొన్న దానిని మనం పక్కన పెట్టలేము—కశ్మీరీ పండిట్ల విషాదం. నేను ఒక కశ్మీరీ పండిట్ను. మూడు లక్షల మంది ప్రజలు తమ సొంత దేశంలోనే శరణార్థులుగా మిగిలిపోయారు. ఎందుకు? దాని గురించి మనం ఏం చేశాం? ఇది 35 ఏళ్ల నాటి కథ.
రాష్ట్ర హోదా పునరుద్ధరణ, కేంద్ర ప్రభుత్వం మరింత సమగ్రమైన, ప్రజాస్వామ్య విధానాన్ని అనుసరించడం కశ్మీరీ యువత మానసిక, రాజకీయ పరాయీకరణను పరిష్కరించడంలో సహాయపడుతుందని ఆయన వాదించారు.
జమ్మూ కశ్మీర్కు రాష్ట్ర హోదా పునరుద్ధరణ అత్యంత ప్రాధాన్యతగా ఉండాలి, ఎందుకంటే ప్రజలచే సక్రమంగా ఎన్నుకోబడిన ఒక ప్రజాస్వామ్య పార్టీ అధికారంలోకి రావడం వల్ల జమ్మూ కశ్మీర్లో భద్రతా పరిస్థితికి పెద్దగా, ఏమాత్రం ఎదురుదెబ్బ తగలలేదు. జమ్మూ కశ్మీర్ సమస్య ఎంత సంక్లిష్టమైనదో మీకు వివరించడానికి నా వంతు ప్రయత్నం చేశాను. దీనికి జమ్మూ కశ్మీర్ ప్రజల మద్దతు అవసరం, కేంద్రం నుంచి ఒక ఊహాత్మక విధానం అవసరం, మిగతా భారత ప్రజల మద్దతు కూడా అవసరం, ఎందుకంటే వారికి కశ్మీర్ వారిదే.
కశ్మీర్ కేవలం భూభాగం కాదు, కశ్మీరీలు కూడా కశ్మీర్ ప్రజలే. వారు ఎలా అంతటా ఉన్నారో మీకు తెలుసు. మీరు భారతదేశంలోని ఏ మూలకు వెళ్లినా, అక్కడ ఎప్పుడూ ఒక కశ్మీరీ ఉంటాడు, కార్పెట్ అమ్మేవాడు లేదా హోటల్ లేదా వ్యాపారం. అంతా వారి చేతుల్లోనే ఉంది. కాబట్టి వారు మనలో అంతర్భాగం, మీరు సరిగ్గా చెప్పినట్లు, భారతదేశంలో అంతర్భాగం, కానీ వారు భావోద్వేగంగా, మానసికంగా భారతదేశంలో అంతర్భాగంగా భావించేలా చేయాలి. అని కాక్ పేర్కొన్నారు.