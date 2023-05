విజయ్‌ దేవరకొండ నేడు పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఫ్యాన్స్ ని వరుసగా సర్‌ప్రైజ్‌ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే `ఖుషి` చిత్రం నుంచి తొలి పాటని విడుదల చేశారు. సమంత, విజయ్ ల మధ్య వచ్చే ఆ ప్రేమ గీతం ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది. దీంతోపాటు కొత్త సినిమాల అప్‌డేట్లు ఇచ్చారు. ఇందులో ఒకటి అత్యంత క్రేజీగా, ఆసక్తిని రేకెత్తించేలా ఉంది. విజయ్‌ దేవరకొండ నెవర్‌ బిఫోర్‌ అనేలా కనిపిస్తుంది. అదే గౌతమ్‌ తిన్ననూరి ఫిల్మ్. శ్రీలీలా హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్‌ పతాకాలపై శ్రీకర స్టూడియో సమర్పణలో ఎస్‌ నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మిస్తున్నారు.

`వీడీ12` వర్కింగ్‌ టైటిల్‌తో రూపొందుతున్న ఈ సినిమా మే 3న ప్రారంభమైన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఈ చిత్రం నుంచి ప్రత్యేక పోస్టర్‌ని విడుదల చేశారు. పోస్టర్‌ చాలా క్రియేటివ్‌గా ఉంది. ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తుంది. నేడు(మే 9) విజయ్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మేకర్స్ ఓ ప్రత్యేక పోస్టర్ ను విడుదల చేశారు. ఆ పోస్టర్ లో పియానోని తలపిస్తూ పేర్చిన కాగితపు ముక్కలపై విజయ్‌ ఫేస్‌ కనిపించడం విశేషం. హీరో కళ్ళలో ఇంటెన్స్ కనిపిస్తోంది. అలాగే పోస్టర్ పై "I don't know where I belong, to tell you whom I betrayed - Anonymous Spy" అని రాసుంది. `నేను ఎవరికి ద్రోహం చేశానో చెప్పడానికి నేను ఎక్కడ ఉన్నానో నాకు తెలియదు, అనామక గూఢచారి` అని ఈ పోస్టర్‌ ఆకట్టుకుంటుంది. ఇందులో విజయ్‌ స్పైగా కనిపించబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది.

గతంలో గౌతమ్ తిన్ననూరి, సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ 'జెర్సీ' చిత్రం కోసం జతకట్టారు. ఈ సినిమా విమర్శకుల ప్రశంసలతో పాటు బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్ళు రాబట్టి ఘన విజయం సాధించింది. 'జెర్సీ' సినిమా ఉత్తమ తెలుగు చిత్రంగా జాతీయ అవార్డు కూడా గెలుచుకుంది. ఇప్పుడు ఈ ప్రతిభకు, అతి కొద్ది కాలంలోనే దేశవ్యాప్తంగా అభిమానులను సంపాదించుకున్న విజయ దేవరకొండ తోడయ్యారు. అభిమానుల, ప్రేక్షకుల అంచనాలకు ఏమాత్రం తగ్గకుండా అద్భుతమైన చిత్రాన్ని అందిస్తామని చిత్ర బృందం నమ్మకంగా చెబుతోంది.

ఈ చిత్రంలో విజయ్ సరసన నాయికగా శ్రీలీల నటిస్తున్నారు. తన అందం, అభినయం, నాట్యంతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటూ వరుస సినిమాలతో దూసుకుపోతున్న ఈ యువ తార మొదటిసారి విజయ్ తో జోడీ కడుతుండటం విశేషం. ఇక 'జెర్సీ'లో తన సంగీతంతో కట్టిపడేసిన అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ ఈ సినిమాకి సంగీతం అందిస్తున్నారు. 'జెర్సీ'తో జాతీయ అవార్డును అందుకున్న నవీన్ నూలి ఎడిటర్ గా పని చేయనున్న ఈ చిత్రానికి సినిమాటోగ్రాఫర్ గా గిరీష్ గంగాధరన్, ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గా అవినాష్ కొల్లా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ జూన్ నుండి ప్రారంభం కానుందని యూనిట్‌ పేర్కొంది.

ఇదిలా ఉంటే విజయ్‌ దేవరకొండ నటించబోతున్న మరో సినిమా అప్‌ డేట్‌ కూడా వచ్చింది. తనకు గీత గోవిందం` వంటి బ్లాక్‌ బస్టర్‌ ఇచ్చి స్టార్‌ హీరోని చేసిన దర్శకుడు పరశురామ్‌తో విజయ్‌ మరో సినిమా చేస్తున్నారు. `వీడీ13` పేరుతో రూపొందే ఈ చిత్రాన్ని శ్రీవెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ పతాకంపై దిల్‌రాజు, శిరీష్‌ నిర్మిస్తున్నారు. విజయ్‌కి బర్త్ డే విషెస్‌ చెబుతూ టీమ్‌ అప్‌డేట్‌ ఇచ్చింది. త్వరలోనే ఈ సినిమా షూటింగ్‌ని ప్రారంభించబోతున్నామని పేర్కొంది. ఇది `గీత గోవిందం`కి సీక్వెల్‌లా ఉంటుందని సమాచారం.