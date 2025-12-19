- Home
- ఆ స్టార్ హీరో వల్ల కెరీర్ నాశనం చేసుకున్న భూమిక, నగ్మా, స్నేహ ఉల్లాల్.. లిస్టులో మొత్తం ఏడుగురు బాధితులు
బాలీవుడ్ నటుడు సల్మాన్ ఖాన్ సినిమాల ద్వారా చాలా మంది హీరోయిన్లు అరంగేట్రం చేశారు. కానీ, ఆ తర్వాత ఆ హీరోయిన్ల అదృష్టం పెద్దగా కలిసిరాలేదు, వాళ్ళు ఇండస్ట్రీ నుండి కనుమరుగయ్యారు. మరి సల్మాన్ ఏ హీరోయిన్లకు అన్లక్కీగా నిలిచాడో తెలుసుకుందాం.
డైసీ షా
సల్మాన్ ఖాన్ సినిమా 'జై హో'తో డైసీ షా బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టింది. కానీ, ఈ సినిమా తర్వాత ఆమెకు పెద్దగా విజయం దక్కలేదు.
జరీన్ ఖాన్
సల్మాన్ ఖాన్ సినిమా 'వీర్'తో జరీన్ ఖాన్ అరంగేట్రం చేసింది. ఆ తర్వాత ఆమె పెద్దగా సినిమాల్లో కనిపించలేదు.
భాగ్యశ్రీ
'మైనే ప్యార్ కియా' సినిమాతో భాగ్యశ్రీ సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టింది. కానీ, ఈ సినిమా తర్వాత ఆమె ఇండస్ట్రీకి దూరమైంది.
నగ్మా
నగ్మా సల్మాన్ ఖాన్ సినిమా 'బాఘీ'తో అరంగేట్రం చేసింది. ఆ తర్వాత ఆమె ఎక్కువ సినిమాల్లో నటించలేదు.
స్నేహా ఉల్లాల్
స్నేహా ఉల్లాల్ సల్మాన్ ఖాన్ సినిమా 'లక్కీ'తో అరంగేట్రం చేసింది. ఆమెను ఐశ్వర్య రాయ్ పోలికలతో పిలిచేవారు. ఈ సినిమా తర్వాత ఆమె ఏ సినిమాలోనూ కనిపించలేదు.
భూమికా చావ్లా
సూపర్హిట్ సినిమా 'తేరే నామ్'లో సల్మాన్ ఖాన్ సరసన భూమికా చావ్లా కనిపించింది. ఈ సినిమా తర్వాత ఆమె ఏ సినిమాలోనూ కనిపించలేదు.
అయేషా జుల్కా
ఈ జాబితాలో నటి అయేషా జుల్కా పేరు కూడా ఉంది. ఆమె తన కెరీర్ను సల్మాన్ ఖాన్ సినిమా 'కుర్బాన్'తో ప్రారంభించింది. కానీ, ఆ తర్వాత ఆమె ఇండస్ట్రీ నుండి కనుమరుగైంది.