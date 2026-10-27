'కేజీఎఫ్' తో గ్లోబల్ స్టార్గా మారిన యశ్, ఇప్పుడు 'రామాయణ' సినిమాతో మరోసారి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి రెడీ అయ్యారు. ఈ సినిమాలో ఆయన లంకాధిపతి రావణుడిగా నటిస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఆయన మరో కొత్త సాహసానికి శ్రీకారం చుట్టారు.
'మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్' ద్వారా రాఖీ భాయ్ మాస్టర్ ప్లాన్
పాన్ ఇండియా మూవీ 'రామాయణ' రిలీజ్కు కౌంట్డౌన్ మొదలైంది. నితీష్ తివారీ డైరెక్షన్లో భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా నవంబర్ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాపై జనాల్లో భారీ అంచనాలున్నాయి. ఈ గ్యాప్లో కన్నడిగులకు మరో ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ బయటికొచ్చింది. ఈ సినిమాలో రావణుడిగా గర్జించబోతున్న రాకింగ్ స్టార్ యశ్, కర్ణాటకలో ఈ సినిమా డిస్ట్రిబ్యూషన్ బాధ్యతలను కూడా తన భుజాలపై వేసుకున్నారు. తన సొంత బ్యానర్ 'మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్' ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేయడానికి ఆయన ప్లాన్ చేశారు.
రావణుడిగా యశ్, రాముడిగా రణబీర్ కపూర్!
'కేజీఎఫ్' సిరీస్తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న యశ్, ఇప్పుడు 'రామాయణ' సినిమాతో మరోసారి ప్రేక్షకులకు భారీ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడానికి రెడీ అయ్యారు. ఈ సినిమాలో ఆయన లంకాధిపతి రావణుడి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్, ట్రైలర్ సినిమాపై అంచనాలను అమాంతం పెంచేశాయి.
మరోవైపు, బాలీవుడ్ స్టార్ రణబీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతగా నటిస్తున్నారు. హనుమంతుడి పాత్రలో సన్నీ డియోల్ కనిపించనున్నారు. భారతీయ ఇతిహాసం ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో చాలా మంది ప్రముఖ నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇంటర్నేషనల్ టెక్నికల్ స్టాండర్డ్స్తో ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు.
కర్ణాటకలో యశ్ సొంత సంస్థ ద్వారానే డిస్ట్రిబ్యూషన్
'రామాయణ' సినిమాను కన్నడతో పాటు పలు భారతీయ భాషల్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కర్ణాటకలో సినిమా డిస్ట్రిబ్యూషన్ బాధ్యతలను యశ్ సొంత సంస్థ 'మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్' తీసుకోవడం విశేషం.
నటనతో పాటు ప్రొడక్షన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ రంగాల్లోనూ తన మార్క్ చూపిస్తున్న యశ్, ఈ సినిమా ద్వారా కన్నడ మార్కెట్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ సినిమాను ప్రేక్షకులకు చేరువ చేసేలా భారీ ప్లాన్ రెడీ చేశారు. యశ్ స్వయంగా రావణుడి పాత్రలో నటిస్తుండటంతో కన్నడ అభిమానుల్లో ఈ సినిమాపై ఆసక్తి మరింత పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది.
'రామాయణ' సినిమాకు యశ్ కో-ప్రొడ్యూసర్ కూడా!
ఈ సినిమా నిర్మాణంలో నమిత్ మల్హోత్రా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. దీనికి తోడు యశ్ కూడా ఈ సినిమాకు కో-ప్రొడ్యూసర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. అంటే ఆయన కేవలం నటుడిగానే కాకుండా, సినిమా ప్రొడక్షన్, కర్ణాటక డిస్ట్రిబ్యూషన్లోనూ భాగస్వామి అయ్యారు.
గతంలో 'టాక్సిక్' సినిమా విషయంలోనూ యశ్ ప్రొడక్షన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్లాన్స్పై పెద్ద చర్చే జరిగింది. ఇప్పుడు 'రామాయణ' లాంటి భారీ ప్రాజెక్ట్లో ఆయన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
రెండు భాగాలుగా రానున్న మహాకావ్యం
నితీష్ తివారీ డైరెక్ట్ చేస్తున్న 'రామాయణ' సినిమాను రెండు భాగాలుగా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. మొదటి భాగం నవంబర్ 5న రిలీజ్ కానుండగా, రెండో భాగం 2028లో వచ్చే అవకాశం ఉందని రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి. అయితే సెకండ్ పార్ట్ రిలీజ్ డేట్పై అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ రావాల్సి ఉంది.
సినిమా విజువల్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, టెక్నికల్ వాల్యూస్పై మేకర్స్ స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టారు. భారతీయ ఇతిహాసాన్ని గ్లోబల్ ఆడియన్స్కు పరిచయం చేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ సినిమాను భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు.
ట్రైలర్తోనే పెరిగిన అంచనాలు
'రామాయణ' సినిమా ట్రైలర్ రిలీజైన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో దీనిపై విపరీతమైన చర్చ జరుగుతోంది. ఢిల్లీలో జరిగిన ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో చిత్రబృందం కూడా పాల్గొంది. ముఖ్యంగా యశ్ రావణుడి లుక్, ఆ పాత్రలోని గాంభీర్యం అభిమానులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది.
మొత్తానికి, రావణుడిగా వెండితెరపై గర్జించడానికి రెడీ అయిన యశ్.. ఇప్పుడు కర్ణాటకలో సినిమా డిస్ట్రిబ్యూషన్ బాధ్యతలు కూడా తీసుకోవడం విశేషం. రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, సన్నీ డియోల్ లాంటి భారీ స్టార్ కాస్ట్ ఉన్న ఈ సినిమా ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తుందని అంతా భావిస్తున్నారు. ఇప్పుడు అందరి కళ్లు నవంబర్ 5 పైనే ఉన్నాయి. థియేటర్లలో 'రామాయణ' ఎలాంటి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంటుందో వేచి చూడాలి.